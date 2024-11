Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam Una serie di eventi speciali diversi per ognuno dei cinque resort maldiviani di Sun Siyam. E’ il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici… Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort. Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti. Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell’impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica. Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco.



