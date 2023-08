Il Capo d’Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia

Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell’aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso. Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua. Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: “L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d’Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull’acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un’etica green, questo boutique hotel offre ‘cottage’ gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l’acqua.” Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate. Condividi

Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua. Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: "L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua." Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate. 