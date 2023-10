Bypillow sbarca in Italia con la prima struttura a Firenze Gli spagnoli di Bypillow sbarcano in Italia con una prima apertura a Firenze. La giovane compagnia alberghiera fondata da Albert Duran e Marc Molas ha infatti recentemente acquisito l’ex hotel Goldoni: situato nell’omonima piazza è un albergo con più di un secolo di storia. Una volta ristrutturato, il nuovo Bypillow Goldoni avrà 20 camere e diverrà un boutique hotel a 3 stelle. L’apertura ufficiale è prevista per la seconda metà del 2024. Questo però è solo il primo passo di un ambizioso piano di espansione tricolore. “Pensiamo a uno sviluppo solido tramite l’aggiunta di tre – cinque alberghi ogni anno – spiega lo stesso Molas -. Un po’ come abbiamo fatto in Spagna. Miriamo senz’altro alle cosiddette Big 4, ma non disdegniamo pure le destinazioni secondarie. A patto che si trovino nelle vicinanze di un aeroporto a godano di una domanda internazionale”. Gli obiettivi sono quindi strutture di minimo una ventina di camere, ubicate nel centro di città quali Roma, Firenze, Milano, Venezia (le Big 4), ma anche Bologna e Napoli. A tal fine l’azienda ha già istituito un team di sviluppo e un ufficio nella nostra Penisola, che è attualmente già in trattativa per ulteriori acquisizioni. “Siamo tra le altre cose in fase di due diligence esclusiva per una struttura da 40-45 camere a Roma“, rivela sempre Molas. Al momento la compagnia vanta un portfolio di 18 boutique hotel a Madrid, Barcellona, Siviglia, Cadice, Bilbao, Girona, Malaga e Vilanova i la Geltrú. Altri sei sono in pipeline con contratti già firmati e inaugurazione prevista entro il 2025 (la maggioranza delle strutture è gestita con contratti di affitto a lungo termine, ndr). Oltre all’Itaila, il gruppo mira a espandersi pure in Portogallo, Malta e Grecia. Condividi

