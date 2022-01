Bwh: undici le nuove affiliazioni del 2021. Ora si punta sui brand Ayden e Crafted

Sono stati undici i nuovi contratti siglati in Italia dal gruppo Best Western (Bwh) nel corso del 2021, per un totale di oltre 400 camere. Di queste strutture, sei sono già prenotabili e altre cinque lo saranno nel corso del primo trimestre del 2022. Già presenti sul portale Bwh sono quindi tre indirizzi campani a Vico Equense, l’Axidie Resort, l’Axidie Residence e Le Ancora, nonché l’hotel Raffaello a Roma e l’hotel Oasi a Levanto. Entro la prima parte del nuovo anno verranno poi inclusi con il brand Best Western Plus una struttura a Bagno di Romagna e con il marchio Best Western due alberghi a Milano e a Napoli. Diventerà invece Collection Best Western un hotel a San Martino di Castrozza in Trentino Alto-Adige, mentre saranno Premier due indirizzi a Reggio Calabria e a Trapani.

“Anche nel 2021 abbiamo tenuto il punto – spiega il ceo di Bwh Hotel Group Italia, Giovanna Manzi -. Con un mix tra determinazione e realismo, abbiamo reagito alla situazione pandemica, assicurando ai nostri albergatori supporto su ogni materia, per aiutarli a interpretare gli aiuti del governo e offrire soluzioni operative per affrontare una nuova normalità. Nel 2022, con uno scenario ancora incerto, i nostri punti fermi restano da una parte gli albergatori, che continuano a confermarci la loro piena fiducia, e dall’altra i nuovi imprenditori che si avvicinano a noi, perché consci che in queste situazioni restare soli è davvero pericoloso. Il macro-obiettivo del gruppo è perciò quello di continuare a crescere in maniera sostenibile e, insieme, procedere nel diversificare l’offerta di destinazioni, prodotti e esperienze. In particolare, puntiamo sui brand lifestyle Aiden by Best Western e Crafted by WorldHotels, sempre nell’ottica di partnership con gli imprenditori: formula che ci ha consentito di essere i numeri uno in Italia”.