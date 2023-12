Bwh si espande a Verona con un nuovo hotel in zona fiera Si chiama Best Western Hotel Fiera Verona il nuovo indirizzo di casa Bwh Italia. Localizzato nei pressi del casello autostradale di Verona Sud e a 15 minuti dall’aeroporto Valerio Catullo, l’albergo è provvisto di 82 camere e del ristorante Et Voilà, aperto a cena per i clienti dell’hotel e disponibile per servizi banqueting in occasione di congressi ed eventi. Presenti anche quattro sale meeting per manifestazioni fino a 50 ospiti. Completa l’offerta di servizi a disposizione dei clienti, un’area fitness con macchine Technogym e il parcheggio gratuito per auto e bus. “Da molti anni abbiamo sperimentato la professionalità e il concreto supporto di Bwh Hotels Italia per il nostro albergo di Ferrara – spiega il titolare della struttura scaligera, Carlo Fabbri -. Per il Best Western Hotel Fiera Verona vediamo un notevole potenziale sia come struttura business, sia come hotel per clienti individuali richiamati dalla grande offerta del territorio”. Condividi

