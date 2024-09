Bwh ora gestisce direttamente gli alberghi: nasce Siho – Hotel Operations I l tradizionale modello di affiliazione rimarrà centrale, con il supporto operativo a strutture che mantengono la propria gestione autonoma. Ora però il gruppo Bwh potrà anche condurre direttamente gli alberghi: nasce Siho – Hotel Operations. “Siamo orgogliosi di presentare Siho come risposta concreta alle esigenze di un settore alberghiero in costante evoluzione – spiega il presidente del nuovo veicolo Bwh, Giovanni Simonetto -. La nostra missione è fornire soluzioni di gestione professionali e stabili, che contribuiscano a elevare ogni struttura all’interno del nostro network e nel più ampio panorama dell’ospitalità. Attraverso un approccio integrato e sinergico, creeremo esempi di eccellenza e garantiremo benefici tangibili per tutti i nostri stakeholders”. Siho è una società a responsabilità limitata, la cui struttura è composta da soci titolari di quote di capitale. Il socio di maggioranza è Bwh Hotels Italia, società benefit affiancata da 41 soci, tra persone fisiche e giuridiche, impegnati nella gestione alberghiera in tutta Italia con strutture affiliate a Bwh. Il veicolo mira a svilupparsi nel medio e lungo periodo, seguendo un piano di crescita ambizioso che punta a creare cluster di strutture gestite con logiche di portafoglio su tutto il territorio italiano. Siho opererà con accordi di locazione, affitti di ramo d’azienda e management. Condividi

