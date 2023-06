Bwh Italia si espande in Sicilia con i due Best Western Martello e Principe di Lampedusa A stretto giro dalla conquista della quarta stella, arriva un’ulteriore novità per l’hotel Martello di Lampedusa che, insieme al Principe di Lampedusa di Palermo del medesimo gruppo Martello Hotels, entra in Bwh Hotels Italia. “La scelta del brand Best Western nasce per dare nuovo impulso all’attività delle nostre strutture – dichiara Antonio Martello, proprietario e amministratore della compagnia –. Non ultimo il supporto multidisciplinare che Bwh ci ha assicurato in tutto il processo. L’auspicio con il quale nasce questa affiliazione non è solo intercettare nuova clientela ma valorizzare ulteriormente i nostri due alberghi”. A Lampedusa, il Best Western Hotel Martello gode di una straordinaria posizione tra il centro storico e la baia Guitgia: una delle più suggestive spiagge dell’isola. Sono 26 le camere dell’albergo, il cui design rimanda suggestioni del Mediterraneo. Tra queste, le Superior e le Junior suite regalano una vista panoramica sul porticciolo turistico. Il ristorante propone il meglio della tradizione eno-gastronomica e il pescato del territorio: la zuppa di pesce, la Milanisa (pasta con finocchietto e alaccia salata), i calamari ripieni e la cernia. Risponde inoltre alle esigenze alime ntari di tutti con menù gluten free, vegetariani e vegani. Il transfer auto da e per l’aeroporto di Lampedusa è sempre gratuito per gli ospiti. Il Best Western Hotel Principe di Lampedusa è un altro 4 stelle ma nel cuore di Palermo, in piazza Cassa di Risparmio: palazzo storico dei primi del ‘900, completamente ristrutturato nel 2018, si trova nel contesto del percorso arabo-normanno riconosciuto come Patrimonio mondiale Unesco. Si tratta di un boutique hotel di 12 camere, le Deluxe con vista sulla piazza. La struttura dispone anche di un bar dove degustare vini e gourmandises locali. Presso la reception è possibile scegliere tra diversi programmi per conoscere il territorio e usufruire di un servizio personalizzato. Per gli ospiti che viaggiano in auto, è disponibile un parcheggio in convenzione.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet collegherà dal prossimo inverno Milano Malpensa all'aeroporto di Comiso-Ragusa, con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. L'annuncio - come anticipato lo scorso 16 giugno - è arrivato questa mattina durante un incontro al "Pio la Torre" in collaborazione con Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa. La città di Catania rappresenta per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui due domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo. "Con questa nuova rotta sbarchiamo ufficialmente al Pio la Torre - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma anche di consolidare la nostra collaborazione con la Sac, società con cui condividiamo una storia lunga 15 anni. Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre". La Comiso-Milano si somma alle oltre 220 rotte del network easyJet operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà anche alla programmazione estiva a partire dal 2024. "Con l'arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l'interesse manifestato già prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac - il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti sia dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”. [post_title] => EasyJet aprirà la rotta Milano Malpensa-Comiso dall'inverno con due voli settimanali [post_date] => 2023-06-19T14:16:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687184172000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas ha riaperto, per la seconda estate consecutiva, il collegamento diretto Roma-Perth, l’unico diretto tra l'Europa continentale e l'Australia: la rotta viene servita tre giorni alla settimana fino al 3 ottobre 2023, mettendo a disposizione oltre 22.000 posti a bordo dei Boeing 787 Dreamliner. La compagnia aerea ha inoltre confermato la rotta per l'estate 2024, con la messa in vendita dei voli dall'inizio del prossimo luglio. Nel 2022, l'Italia si è classificata come l'11° mercato internazionale per il Western Australia per numero di visitatori, salendo di diverse posizioni rispetto al 2019, quando si attestava al 23° posto. Il lancio della rotta nel 2022 è stato sostenuto dal Governo dello Stato attraverso Tourism Western Australia e l’Aviation Recovery Fund, parte del programma “Reconnect WA” da 195 milioni di dollari australiani. "Nel 2022 abbiamo aiutato Qantas a dare il via ai voli diretti tra Roma e Perth, per garantire quello che è stato il primo collegamento diretto in assoluto con l'Europa continentale - ha commentato il premier del Western Australia Roger Cook -. Il ritorno del collegamento nel 2023 e l'annuncio del servizio per il 2024 da parte di Qantas riconfermano il Western Australia come principale porta d'accesso al Paese dall'Europa continentale, un risultato che possiamo essere orgogliosi di aver raggiunto insieme". Il Ministro del Turismo Rita Saffioti ha aggiunto: "Il lancio del primo volo diretto Roma-Perth l'anno scorso ha rappresentato un'occasione unica per la nostra industria del turismo, e il fatto che Qantas si sia impegnata per una terza stagione nel 2024 è un'enorme vittoria per il Western Australia. In questa fase di ripresa dal periodo del Covid-19, il nostro Governo si è concentrato sull'aumento del numero di collegamenti internazionali verso il Western Australia, con 13 voli attualmente operativi da diverse destinazioni in Asia, Europa, Medio Oriente e Nuova Zelanda. Nel corso di quest'anno vedremo crescere ulteriormente il numero di collegamenti internazionali, compreso il ritorno di un servizio diretto Tokyo-Perth". [post_title] => Qantas è di nuovo operativa sulla Roma-Perth. Volo confermato anche per il 2024 [post_date] => 2023-06-19T11:50:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687175410000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la qualità dell'offerta dell'hotel Martello di Lampedusa che passa da 3 a 4 stelle. Nata negli anni Settanta, questa struttura da 23 camere sorge in piazza Medusa, che si affaccia sulla celebre spiaggia della Guitgia, in un punto strategico dell’isola, crocevia delle direttrici che consentono di andare verso il centro città o verso le spiagge e le cale che costeggiano il suo perimetro. L'albergo dispone anche di un bar e di un ristorante di cucina mediterranea. Fa parte del gruppo Martello Hotels di Antonio Martello, che include altri due indirizzi a 4 stelle: l'Oasis Resort sempre a Lampedusa e il Principi di Lamperdusa a Palermo. [post_title] => L'hotel Martello di Lampedusa aggiunge la quarta stella [post_date] => 2023-06-19T10:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687171765000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio all'insegna dell'energia e della natura nel West americano con un tocco in più: qualche giorno di relax ad Antigua. Gastaldi Holidays propone un fly & drive nei luoghi più iconici della costa ovest degli Stati Uniti. Partendo dalla cosmopolita e accogliente San Francisco per raggiungere la graziosa città di Monterey, all’imbocco del Big Sur, la strada costiera che attraversa aree costiere a strapiombo sul mare. L’itinerario prosegue tra le montagne adornate da sequoie giganti di Yosemite Park per poi raggiungere i paesaggi lunari della Death Valley e approdare nella scintillante Las Vegas. Dall’eclettica Los Angeles l’itinerario si chiuderà tra le calette di sabbia bianca bagnate dal mare azzurro e borghi dipinti con colori pastello di Antigua. Quote a partire da 3.787 euro, per un fly & drive di 16 giorni/14 notti, voli inclusi. Il pacchetto include due notti a San Francisco presso l’hotel Fusion in solo pernottamento, una notte a Modesto presso l’hotel Best Western Town House Lodge in solo pernottamento, una notte a Bakersfield presso l’hotel Four Points By Sheraton Bakersfield in solo pernottamento, due notti a Las Vegas presso il Mardi Gras Hotel & Casino in solo pernottamento, due notti a Los Angeles presso l’hotel Dunes Inn Sunset in solo pernottamento, sei notti ad Antigua presso il Cocos Hotel in camera house king size in all inclusive [post_title] => La costa ovest degli Usa e Antigua in un solo fly & drive griffato Gastaldi Holidays [post_date] => 2023-06-19T10:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687170196000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante". [post_title] => Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli [post_date] => 2023-06-14T12:54:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686747241000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' previsto per il prossimo 10 luglio il decollo di Nexus Airlines, nuova compagnia aerea di Aviair che si prefigge di collegare alcuni dei luoghi più emblematici del Western Australia. Il network include diversi collegamenti nelle regioni del nord di Kimberley e Pilbara e nella regione del Mid-West. La compagnia servirà, inoltre, una nuova tratta tra Geraldton (Jamibun) e Perth (Boorloo), e tra Broome (Rubibi) e Kununurra (Goonoonoorrang) fino a Darwin. Le rotte operate da Nexus daranno accesso agli spettacolari paesaggi della regione del Kimberley, facilitando tutti i visitatori che vorranno optare per un volo domestico piuttosto che viaggiare su strada. Tra i paesaggi e le attrazioni più iconiche di queste aree dal fascino ancestrale, caratterizzate da spazi immensi e una natura ancora selvaggia, ci sono la Dampier Peninsula, le Cascate Orizzontali (Garaangaddim), El Questro Wilderness Park ed il parco nazionale Patrimonio dell'Umanità Purnululu National Park, ma anche le bellezze delle incontaminate isole Houtman Abrolhos ed il Parco Nazionale di Murujuga, candidato come Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La compagnia è molto legata al territorio: i servizi ed il catering di bordo sono stati selezionati all’interno dello Stato, ove possibile, con aeromobili, equipaggio e sede operativa basati a Geraldton e Broome. Il marchio della compagnia aerea è stato sviluppato in collaborazione con gli artisti del Waringarri Art Centre e gli anziani di Miriwoong, Peggy Griffiths Madij e Ben Ward Galmirrl, per creare un design unico capace di raccontare il legame che, da quasi 40 anni, unisce Aviair al Kimberley. [post_title] => Nexus Airlines pronta al debutto sulle rotte del Western Australia [post_date] => 2023-06-09T11:17:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686309434000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino, L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”. [post_title] => L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature [post_date] => 2023-06-09T10:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686306006000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue a ritmi sostenuti il piano di espansione con strutture in franchising del gruppo Una. Dopo la struttura cagliaritana annunciata poco più di una settimana fa, arriva infatti ora la news di un'ulteriore new entry con contratto di affiliazione. Il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze va ad arricchire la collezione upper upscale della compagnia. Affacciato sulla piazza del Duomo, la proprietà è ospitata tra le mura del palazzo dei Principi di Santacroce, caratterizzato dalle linee tipiche delle dimore signorili del diciottesimo secolo. Ristrutturato nel 2021, il 4 stelle umbro dispone di 30 camere, nonché di un parco secolare con piscina, a cui si aggiungono il Canova fitness, con programmi di allenamento personalizzati, la Canova Private spa, provvista di vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. All'interno dell'hotel è inoltre presente una vera e propria Galleria degli affreschi, nonché la piccola pinacoteca della sala conti Ottelio, che ospita opere di artisti umbri e non solo dal 1500 a oggi. La struttura è di proprietà del gruppo Tacconi – Ottelio, guidato dall’imprenditore Antonio Tacconi, che racchiude in sé aziende italiane ed estere attive nei settori alberghiero, turistico, artistico-culturale e del benessere. “Siamo entusiasti di accogliere il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze all’interno della nostra offerta - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale del gruppo Una -. La struttura rappresenta una riconferma del valore del nostro progetto franchising in cui crediamo fortemente e che supportiamo con continui investimenti”. [post_title] => New entry umbra per il brand Una Esperienze: è il Grand Hotel San Gemini [post_date] => 2023-06-01T10:29:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685615356000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La rinomata località balneare di Lignano Sabbiadoro è pronta ad accogliere i visitatori in arrivo per la stagione estiva 2023 con la sua calda ospitalità, una ricca proposta di attività sportive e culturali, musica e divertimento, una laguna con le sue oasi e riserve naturali e, naturalmente, i suoi ben 8 km di costa dalla sabbia dorata. La località offre uno straordinario calendario di eventi per promuovere e diffondere la sua storia e le sue tradizioni tra i visitatori. L’inaugurazione vera e propria della stagione è stata la celebrazione in grande stile dei 120 anni dei bagni di Lignano. Attraverso una rievocazione storica, sul lungomare si sono simbolicamente ripercorsi i passi che hanno portato alla fondazione della città in quel lontano 15 aprile 1903. Anche quest’anno, saranno le esperienze a dominare la scena dell’estate lignanese con un ricco calendario di proposte per tutti i gusti. Per bambini e ragazzi un soggiorno a Lignano per loro si trasforma in puro divertimento: dall’animazione presso i miniclub delle spiagge alle attrazioni del lunapark, dall’adrenalina del circuito di Go kart ai 25.000 metri quadrati del Parco Junior pieni di proposte nel verde per i più piccoli. Chi voglia imparare qualcosa in più sulla natura e sulla biodiversità, troverà nel Parco Zoo Punta Verde di Lignano il suo paradiso. Il divertimento è assicurato anche grazie ai parchi tematici della città. Gli amanti delle due ruote, invece, potranno godere di un’ampia scelta di percorsi bike in un territorio dal panorama unico nel suo genere. Oltre alla pista ciclopedonale sul lungomare che costeggia sia le dune di sabbia sia il verde della rigogliosa pineta lignanese e che consente di respirare il profumo del mare, ci sono anche il lungo laguna e i percorsi che costeggiano la foce del Fiume Tagliamento in un ecosistema di sentieri naturalistici tutti da scoprire. Chi ama l’adrenalina, anche solo da spettatore, potrà inoltre segnare in agenda la data di domenica 9 luglio. Si terrà infatti il tradizionale appuntamento del "W Lignano", spettacolo mozzafiato con protagonista la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, pronta a punteggiare i cieli di Lignano con il tricolore. Il Beach Arena Village a Lignano Sabbiadoro e Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Pineta sono invece le location del Lignano Summer Live Festival, rassegna di concerti e spettacoli gratuiti di grandi nomi della scena musicale nazionale a partire da giugno. Infine, la musica pervaderà le strade di Lignano con una serie di concerti di alcuni degli artisti più rinomati dell’attuale scena musicale italiana. Si partirà con Tiziano Ferro, che aprirà il suo tour estivo il 7 giugno dallo Stadio Comunale G. Teghil, e si continuerà con Ultimo che torna a Lignano dopo quattro anni per la data zero del suo tour il prossimo 1 luglio. Mentre all’Arena Alpe Adria sarà la volta di Mr Rain, con il suo “Supereroi Summer Tour” sabato 8 luglio. [post_title] => Lignano Sabbiadoro festeggia i 120 anni dei Bagni, eventi, musica, divertimento ed attività [post_date] => 2023-06-01T09:18:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685611102000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bwh italia si espande in sicilia con i due best western martello e principe di lampedusa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":533,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet collegherà dal prossimo inverno Milano Malpensa all'aeroporto di Comiso-Ragusa, con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. L'annuncio - come anticipato lo scorso 16 giugno - è arrivato questa mattina durante un incontro al \"Pio la Torre\" in collaborazione con Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa.\r

\r

La città di Catania rappresenta per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui due domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo.\r

\r

\"Con questa nuova rotta sbarchiamo ufficialmente al Pio la Torre - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma anche di consolidare la nostra collaborazione con la Sac, società con cui condividiamo una storia lunga 15 anni. \r

\r

Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre\".\r

\r

La Comiso-Milano si somma alle oltre 220 rotte del network easyJet operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà\r

anche alla programmazione estiva a partire dal 2024.\r

\r

\"Con l'arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l'interesse manifestato già prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac - il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti sia dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”.","post_title":"EasyJet aprirà la rotta Milano Malpensa-Comiso dall'inverno con due voli settimanali","post_date":"2023-06-19T14:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687184172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha riaperto, per la seconda estate consecutiva, il collegamento diretto Roma-Perth, l’unico diretto tra l'Europa continentale e l'Australia: la rotta viene servita tre giorni alla settimana fino al 3 ottobre 2023, mettendo a disposizione oltre 22.000 posti a bordo dei Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

La compagnia aerea ha inoltre confermato la rotta per l'estate 2024, con la messa in vendita dei voli dall'inizio del prossimo luglio.\r

\r

Nel 2022, l'Italia si è classificata come l'11° mercato internazionale per il Western Australia per numero di visitatori, salendo di diverse posizioni rispetto al 2019, quando si attestava al 23° posto.\r

\r

Il lancio della rotta nel 2022 è stato sostenuto dal Governo dello Stato attraverso Tourism Western Australia e l’Aviation Recovery Fund, parte del programma “Reconnect WA” da 195 milioni di dollari australiani. \"Nel 2022 abbiamo aiutato Qantas a dare il via ai voli diretti tra Roma e Perth, per garantire quello che è stato il primo collegamento diretto in assoluto con l'Europa continentale - ha commentato il premier del Western Australia Roger Cook -. Il ritorno del collegamento nel 2023 e l'annuncio del servizio per il 2024 da parte di Qantas riconfermano il Western Australia come principale porta d'accesso al Paese dall'Europa continentale, un risultato che possiamo essere orgogliosi di aver raggiunto insieme\".\r

\r

Il Ministro del Turismo Rita Saffioti ha aggiunto: \"Il lancio del primo volo diretto Roma-Perth l'anno scorso ha rappresentato un'occasione unica per la nostra industria del turismo, e il fatto che Qantas si sia impegnata per una terza stagione nel 2024 è un'enorme vittoria per il Western Australia. In questa fase di ripresa dal periodo del Covid-19, il nostro Governo si è concentrato sull'aumento del numero di collegamenti internazionali verso il Western Australia, con 13 voli attualmente operativi da diverse destinazioni in Asia, Europa, Medio Oriente e Nuova Zelanda. Nel corso di quest'anno vedremo crescere ulteriormente il numero di collegamenti internazionali, compreso il ritorno di un servizio diretto Tokyo-Perth\".","post_title":"Qantas è di nuovo operativa sulla Roma-Perth. Volo confermato anche per il 2024","post_date":"2023-06-19T11:50:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687175410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la qualità dell'offerta dell'hotel Martello di Lampedusa che passa da 3 a 4 stelle. Nata negli anni Settanta, questa struttura da 23 camere sorge in piazza Medusa, che si affaccia sulla celebre spiaggia della Guitgia, in un punto strategico dell’isola, crocevia delle direttrici che consentono di andare verso il centro città o verso le spiagge e le cale che costeggiano il suo perimetro.\r

\r

L'albergo dispone anche di un bar e di un ristorante di cucina mediterranea. Fa parte del gruppo Martello Hotels di Antonio Martello, che include altri due indirizzi a 4 stelle: l'Oasis Resort sempre a Lampedusa e il Principi di Lamperdusa a Palermo.","post_title":"L'hotel Martello di Lampedusa aggiunge la quarta stella","post_date":"2023-06-19T10:49:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687171765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio all'insegna dell'energia e della natura nel West americano con un tocco in più: qualche giorno di relax ad Antigua. Gastaldi Holidays propone un fly & drive nei luoghi più iconici della costa ovest degli Stati Uniti. Partendo dalla cosmopolita e accogliente San Francisco per raggiungere la graziosa città di Monterey, all’imbocco del Big Sur, la strada costiera che attraversa aree costiere a strapiombo sul mare. L’itinerario prosegue tra le montagne adornate da sequoie giganti di Yosemite Park per poi raggiungere i paesaggi lunari della Death Valley e approdare nella scintillante Las Vegas.\r

\r

Dall’eclettica Los Angeles l’itinerario si chiuderà tra le calette di sabbia bianca bagnate dal mare azzurro e borghi dipinti con colori pastello di Antigua. Quote a partire da 3.787 euro, per un fly & drive di 16 giorni/14 notti, voli inclusi. Il pacchetto include due notti a San Francisco presso l’hotel Fusion in solo pernottamento, una notte a Modesto presso l’hotel Best Western Town House Lodge in solo pernottamento, una notte a Bakersfield presso l’hotel Four Points By Sheraton Bakersfield in solo pernottamento, due notti a Las Vegas presso il Mardi Gras Hotel & Casino in solo pernottamento, due notti a Los Angeles presso l’hotel Dunes Inn Sunset in solo pernottamento, sei notti ad Antigua presso il Cocos Hotel in camera house king size in all inclusive","post_title":"La costa ovest degli Usa e Antigua in un solo fly & drive griffato Gastaldi Holidays","post_date":"2023-06-19T10:23:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687170196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.\r

\r

Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online.\r

\r

“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante\".","post_title":"Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli","post_date":"2023-06-14T12:54:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686747241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' previsto per il prossimo 10 luglio il decollo di Nexus Airlines, nuova compagnia aerea di Aviair che si prefigge di collegare alcuni dei luoghi più emblematici del Western Australia.\r

\r

Il network include diversi collegamenti nelle regioni del nord di Kimberley e Pilbara e nella regione del Mid-West. La compagnia servirà, inoltre, una nuova tratta tra Geraldton (Jamibun) e Perth (Boorloo), e tra Broome (Rubibi) e Kununurra (Goonoonoorrang) fino a Darwin.\r

\r

Le rotte operate da Nexus daranno accesso agli spettacolari paesaggi della regione del Kimberley, facilitando tutti i visitatori che vorranno optare per un volo domestico piuttosto che viaggiare su strada. Tra i paesaggi e le attrazioni più iconiche di queste aree dal fascino ancestrale, caratterizzate da spazi immensi e una natura ancora selvaggia, ci sono la Dampier Peninsula, le Cascate Orizzontali (Garaangaddim), El Questro Wilderness Park ed il parco nazionale Patrimonio dell'Umanità Purnululu National Park, ma anche le bellezze delle incontaminate isole Houtman Abrolhos ed il Parco Nazionale di Murujuga, candidato come Patrimonio dell'Umanità UNESCO.\r

\r

La compagnia è molto legata al territorio: i servizi ed il catering di bordo sono stati selezionati all’interno dello Stato, ove possibile, con aeromobili, equipaggio e sede operativa basati a Geraldton e Broome.\r

\r

Il marchio della compagnia aerea è stato sviluppato in collaborazione con gli artisti del Waringarri Art Centre e gli anziani di Miriwoong, Peggy Griffiths Madij e Ben Ward Galmirrl, per creare un design unico capace di raccontare il legame che, da quasi 40 anni, unisce Aviair al Kimberley.","post_title":"Nexus Airlines pronta al debutto sulle rotte del Western Australia","post_date":"2023-06-09T11:17:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686309434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino,\r

\r

L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”.","post_title":"L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature","post_date":"2023-06-09T10:20:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686306006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue a ritmi sostenuti il piano di espansione con strutture in franchising del gruppo Una. Dopo la struttura cagliaritana annunciata poco più di una settimana fa, arriva infatti ora la news di un'ulteriore new entry con contratto di affiliazione. Il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze va ad arricchire la collezione upper upscale della compagnia. Affacciato sulla piazza del Duomo, la proprietà è ospitata tra le mura del palazzo dei Principi di Santacroce, caratterizzato dalle linee tipiche delle dimore signorili del diciottesimo secolo.\r

\r

Ristrutturato nel 2021, il 4 stelle umbro dispone di 30 camere, nonché di un parco secolare con piscina, a cui si aggiungono il Canova fitness, con programmi di allenamento personalizzati, la Canova Private spa, provvista di vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. All'interno dell'hotel è inoltre presente una vera e propria Galleria degli affreschi, nonché la piccola pinacoteca della sala conti Ottelio, che ospita opere di artisti umbri e non solo dal 1500 a oggi. La struttura è di proprietà del gruppo Tacconi – Ottelio, guidato dall’imprenditore Antonio Tacconi, che racchiude in sé aziende italiane ed estere attive nei settori alberghiero, turistico, artistico-culturale e del benessere.\r

\r

“Siamo entusiasti di accogliere il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze all’interno della nostra offerta - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale del gruppo Una -. La struttura rappresenta una riconferma del valore del nostro progetto franchising in cui crediamo fortemente e che supportiamo con continui investimenti”.","post_title":"New entry umbra per il brand Una Esperienze: è il Grand Hotel San Gemini","post_date":"2023-06-01T10:29:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685615356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rinomata località balneare di Lignano Sabbiadoro è pronta ad accogliere i visitatori in arrivo per la stagione estiva 2023 con la sua calda ospitalità, una ricca proposta di attività sportive e culturali, musica e divertimento, una laguna con le sue oasi e riserve naturali e, naturalmente, i suoi ben 8 km di costa dalla sabbia dorata.\r

\r

La località offre uno straordinario calendario di eventi per promuovere e diffondere la sua storia e le sue tradizioni tra i visitatori. L’inaugurazione vera e propria della stagione è stata la celebrazione in grande stile dei 120 anni dei bagni di Lignano. Attraverso una rievocazione storica, sul lungomare si sono simbolicamente ripercorsi i passi che hanno portato alla fondazione della città in quel lontano 15 aprile 1903.\r

\r

Anche quest’anno, saranno le esperienze a dominare la scena dell’estate lignanese con un ricco calendario di proposte per tutti i gusti. \r

\r

Per bambini e ragazzi un soggiorno a Lignano per loro si trasforma in puro divertimento: dall’animazione presso i miniclub delle spiagge alle attrazioni del lunapark, dall’adrenalina del circuito di Go kart ai 25.000 metri quadrati del Parco Junior pieni di proposte nel verde per i più piccoli. Chi voglia imparare qualcosa in più sulla natura e sulla biodiversità, troverà nel Parco Zoo Punta Verde di Lignano il suo paradiso.\r

\r

Il divertimento è assicurato anche grazie ai parchi tematici della città.\r

\r

Gli amanti delle due ruote, invece, potranno godere di un’ampia scelta di percorsi bike in un territorio dal panorama unico nel suo genere. Oltre alla pista ciclopedonale sul lungomare che costeggia sia le dune di sabbia sia il verde della rigogliosa pineta lignanese e che consente di respirare il profumo del mare, ci sono anche il lungo laguna e i percorsi che costeggiano la foce del Fiume Tagliamento in un ecosistema di sentieri naturalistici tutti da scoprire.\r

\r

Chi ama l’adrenalina, anche solo da spettatore, potrà inoltre segnare in agenda la data di domenica 9 luglio. Si terrà infatti il tradizionale appuntamento del \"W Lignano\", spettacolo mozzafiato con protagonista la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, pronta a punteggiare i cieli di Lignano con il tricolore.\r

\r

Il Beach Arena Village a Lignano Sabbiadoro e Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Pineta sono invece le location del Lignano Summer Live Festival, rassegna di concerti e spettacoli gratuiti di grandi nomi della scena musicale nazionale a partire da giugno.\r

\r

Infine, la musica pervaderà le strade di Lignano con una serie di concerti di alcuni degli artisti più rinomati dell’attuale scena musicale italiana. Si partirà con Tiziano Ferro, che aprirà il suo tour estivo il 7 giugno dallo Stadio Comunale G. Teghil, e si continuerà con Ultimo che torna a Lignano dopo quattro anni per la data zero del suo tour il prossimo 1 luglio. Mentre all’Arena Alpe Adria sarà la volta di Mr Rain, con il suo “Supereroi Summer Tour” sabato 8 luglio.\r

\r

","post_title":"Lignano Sabbiadoro festeggia i 120 anni dei Bagni, eventi, musica, divertimento ed attività","post_date":"2023-06-01T09:18:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1685611102000]}]}}