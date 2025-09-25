BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità. BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale. «Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione». Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024. Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how». Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell’accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa». Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata – ha aggiunto – grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene». Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi. In chiusura, Sara Digiesi ha posto l’accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio. Condividi

\r

Una nuova prospettiva di lusso mediterraneo sull'Adriatico, il resort invita gli ospiti a scoprire il ricco mix di culture, sapori e paesaggi condivisi da Croazia, Slovenia e Italia.\r

\r

Il resort trae ispirazione dalla storica ferrovia Parenzana, che iniziava il suo percorso nell'omonima località per raggiungere l'entroterra istriano a Trieste. Oggi, quell'eredità vive nello spirito della struttura - che celebra il movimento, la connessione e il patrimonio comune - e nei numerosi percorsi ciclabili e pedonali che circondano il resort.\r

\r

Con tre strutture distinte e 514 camere e suite, tra cui esclusive sistemazioni V Level, il Pical Resort risponde alle esigenze di ogni tipologia di clientela: coppie, famiglie, gruppi di amici e viaggiatori single. Le opzioni spaziano dalle suite familiari all inclusive alle lussuose camere swim-up con accesso privato alla piscina e servizio premium.\r

\r

La ristorazione è un viaggio in sé: 11 ristoranti e 10 bar spaziano da terrazze soleggiate che servono pesce appena pescato a locali intimi guidati dagli chef stellati Michelin Matteo Metullio e Davide De Pra, tra cui l'Harry's Piccolo Poreč, fiore all'occhiello del resort.\r

\r

La filosofia culinaria si ispira al percorso della Parenzana, intrecciando ingredienti stagionali e influenze regionali provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia. L'esperienza si estende oltre il resort, con locali partner esclusivi come Jazby Ana Roš, Miramare by Fratelli Cerea e Spinnaker, ognuno dei quali porta la propria storia nella più ampia scena culinaria di Parenzo.\r

\r

Il Rooftop bar offre una terrazza lounge e una piscina a sfioro, dove gli ospiti possono gustare vini selezionati provenienti da tutta la regione della Parenzana. Il beach club, essenza dell'eleganza in riva al mare, combina musica, cucina creativa e un'atmosfera rilassata.\r

\r

Il cuore dell'offerta benessere del resort è l'Espa at Pical, più di un centro wellness, è un viaggio completo nel benessere ispirato alla storia della storica ferrovia. Questa narrazione permea ogni dettaglio dell'esperienza spa: dal design degli interni e dai profumi ai trattamenti e ai rituali. Gli ospiti si muovono attraverso zone immersive e multisensoriali come l'Aqua Sensory Room, l'Herbal Lounge e l'area Garden Spa all'aperto. Progettato per tutte le generazioni, Espa at Pical propone anche esperienze benessere speciali per bambini, adolescenti e famiglie, tra cui trattamenti su misura, laboratori e momenti di relax condivisi.\r

\r

Pical Resort ambisce a diventare anche un nuovo punto di riferimento per il turismo Mice: il Pical Event Centre, il più grande dell'Istria, dispone di una sala congressi all'avanguardia e di 7 sale riunioni flessibili che possono ospitare fino a 1.200 delegati. \r

\r

[gallery ids=\"497638,497639,497640,497641,497643,497644\"]","post_title":"Croazia nel segno del lusso: aprirà a inizio 2026 il Pical Resort, Valamar Collection","post_date":"2025-09-24T14:47:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758725261000]}]}}