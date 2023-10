Il brand Nh Collection si espande nel capoluogo lombardo con il riposizionamento del Milano Touring Il marchio upper-upscale di casa Minor, Nh Collection, si espande nel capoluogo lombardo grazie al rebranding e riposizionamento del Milano Touring, già griffato Nh Hotels. La storia della struttura inizia negli anni ’30 del Novecento, quando venne costruito l’albergo in via Ugo Tarchetti 2, a pochi passi dai giardini pubblici Indro Montanelli, dal quartiere di Porta Nuova e dalla stazione Centrale. Pur avendo mantenuto e conservato diversi dettagli originali, come la scala che porta alle camere dal piano terra datata anni ‘30 e protetta dalla sovrintendenza comunale, l’Nh Collection Milano Touring si presenta oggi in una veste in parte rivoluzionata, moderna e sofisticata. Oltre alla Lobby Alive, ispirata alla classica passeggiata milanese, la struttura include tra le altre cose il Camelia’s Yard – Milano Social Bistrò, in cui è possibile anche giocare a biliardo. Le camere sono 275 distribuite su nove piani. Presente pure una palestra attrezzata, un Vip floor, nonché otto sale meeting. Condividi

