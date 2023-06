Il brand Curio Collection by Hilton debutta a Madrid con l’hotel Montera Il brand Curio Collection di casa Hilton debutta a Madrid con una strutture situata nel centro della città. La proprietà, aperta a metà maggio, dispone di 93 camere, tra cui otto suite, nonché di due locali f&b: il ristorante La Braseri di cucina tipica madrilena con un tocco internazionale e il cocktail bar El Cielo de Chicote con vista panoramica a 360 gradi sulla capitale spagnola. A progettare gli interni dell’Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, l’interior designer Lázaro Rosa-Violán, che si è ispirato al carattere eclettico della zona. Il tutto, all’interno di un edificio neoclassico completamente ristrutturato, risalente al 1924. “Siamo lieti di accogliere questo nuovo albergo nel nostro portfolio europeo in espansione – spiega il senior vice president, Continental Europe, Hilton, David Kelly -. La struttura offre agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore della vivace capitale spagnola, con camere eleganti, un ristorante alla moda e un rooftop bar con vista mozzafiato. L’Hotel Montera Madrid, sono sicuro, sarà apprezzato sia dagli abitanti del luogo sia dagli ospiti internazionali”.

