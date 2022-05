Bluserena, entro il 31 maggio promozioni per soggiorni negli Charme Resort

Perché non cogliere al volo l’occasione di prenotare un soggiorno esclusivo in uno dei tre Charme Resort 4 e 5 stelle firmati Bluserena, approfittando di una speciale promozione, valida fino al 31 maggio per le vacanze di giugno e luglio?

Nella cornice verde della Puglia ionica, il 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA è l’indirizzo perfetto per una vacanza romantica. Coccolati da trattamenti e percorsi benessere presso Ethra Thalasso SPA, uno dei centri talassoterapici più prestigiosi d’Italia, gli ospiti possono rigenerare corpo e mente.

Poco distante, sempre immerso nel complesso Ethra Reserve, si trova il 5 stelle Alborèa Ecolodge Resort, una vera oasi di pace, meta ideale per chi ha bisogno di recuperare le energie.

Promozione Kalidria Hotel & Thalasso SPA e Alborèa Ecolodge Resort. Per prenotazioni entro il 31 maggio è possibile usufruire di queste offerte: 2 giorni a partire da € 300 a persona. Include pensione completa, 1 massaggio e 1 rituale benessere (da scegliere da una selezione) presso il 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA dal 01.06 al 30.07.2022 e presso il 5 stelle Alborèa Ecolodge Resort dal 12.06 al 23.07.2022.

Oppure 15% di sconto in pensione completa o in pensione extra per soggiorni di minimo 2 notti presso il 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA dal 01.06 al 30.07.2022 e presso il 5 stelle Alborèa Ecolodge Resort dal 12.06 al 23.07.2022.

Per chi non vuole rinunciare al mare cristallino della Sardegna e alle sue spiagge, affacciato sul suggestivo Golfo dell’Asinara, si trova il 4 stelle Is Serenas Badesi Village, charme resort a misura di famiglia, che, con i suoi otto chilometri di litorale incontaminato, promette una vacanza immersa nella natura. Per prenotazioni entro il 31 maggio è possibile risparmiare 250 euro a camera.