Bluserena: 7 resort affacciati sulle spiagge con Bandiera Blu di Puglia e Sardegna

Tra Puglia e Sardegna, i lidi di Castellaneta Marina, Marina di Ginosa, Torre Canne e Badesi su cui si affacciano i villaggi Bluserena hanno ricevuto la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento da parte della Ong Foundation for Environmental Education.

In Puglia o in Sardegna, per ognuna delle spiagge su cui sventola la Bandiera Blu 2022 ci sono una selezione di strutture Bluserena pronte a soddisfare le esigenze di diversi tipi di viaggiatori, uniti dal desiderio di vivere una vacanza all’insegna di relax, mare e sole.

Partendo dalla Puglia, sulla spiaggia di Castellaneta Marina, si affacciano quattro strutture Bluserena:

L’Alborèa Ecolodge Resort, immerso nel verde dell’Ethra Reserve, è uno charme resort 5 stelle con un’ampia spiaggia privata di sabbia finissima, bagnata da un mare cristallino, una vera oasi di pace nel cuore verde della Puglia.

L’esclusivo charme resort 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA comprende: mare, spiaggia finissima, l’Ethra Thalasso SPA, presente all’interno dell’hotel.

Per chi viaggia in famiglia, la scelta perfetta è il Calanè Village, il villaggio Superfamily dell’offerta Bluserena. Immerso nell’area naturale protetta di Stornara, offre una vacanza su misura per ogni età: dai 5 Club per bambini e ragazzi da 12 mesi a 17 anni, parchi giochi, campi di calcetto, tennis, beach volley, all’animazione per grandi e piccini, c’è spazio anche per il benessere, grazie alla possibilità di accedere a Ethra Thalasso SPA, situata nel vicino Kalidria Hotel & Thalasso SPA.

La destinazione family friendly Valentino Village, villaggio turistico 4 stelle immerso nel verde della natura, è la scelta migliore per tutta la famiglia per una vacanza all’insegna del relax e divertimento tra attività sportive, piscine e ricca ristorazione a buffet e anche qui la possibilità di accedere alla Ethra Thalasso Spa.

Rimanendo nel territorio pugliese, affaccia sulla spiaggia bandiera blu di Marina Di Ginosa il moderno Torreserena Village, villaggio 4 stelle immerso in un bosco di pini che costeggia la spiaggia sabbiosa.

La spiaggia di Torre Canne, a Fasano, ospita il GranSerena Hotel, struttura a 4 stelle con tutti i servizi dei villaggi Bluserena. Sono accessibili dall’hotel anche le Terme di Torre Canne, fra le più belle del sud Italia.

Spostandosi sulla costa settentrionale della Sardegna, nello splendido Golfo dell’Asinara, l’Is Serenas Badesi Village si affaccia sulla spiaggia riconfermata Bandiera Blu di Badesi. Il resort 4 stelle della prestigiosa collection Bluserena Charme Resort accoglie gli ospiti tra la sua spiaggia privata, la BluSpa, una ricca proposta di attività e attrezzature sportive e il ristorante posizionato su una terrazza che domina il mare.