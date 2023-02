Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno C’è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull’offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti. “A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor – racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l’area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa”. Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz’altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: “Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell’anno precedente – aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei“. Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: “Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l’anno migliore di sempre – conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un’altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439539" align="alignleft" width="300"] Una camera del Romeo Napoli[/caption] Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma. Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris [post_title] => L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma [post_date] => 2023-02-15T13:31:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676467899000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti. "A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa". Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: "Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei". Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: "Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago". [post_title] => Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno [post_date] => 2023-02-15T12:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676465592000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. "La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping". Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente. [post_title] => Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025 [post_date] => 2023-02-15T10:54:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676458489000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vivere Rovigo e i suoi dintorni è vivere emozioni di luoghi sorprendenti e inesplorati, dove il ritmo scorre lento, nel sottile silenzio di uno scenario che il tempo non ha scalfito. «Per migliorare la conoscenza dell’offerta turistica, Rovigo Convention & Visitors Bureau è più che mai attivo nella promozione di viaggi leisure & business, anche grazie al rinnovamento degli strumenti avviato due anni fa – spiega Cristina Regazzo, Responsabile di Rovigo CVB - Alcuni di questi sono digitali, facilmente consultabili e scaricabili online». Un prezioso aiuto arriva ad esempio dall’APP Discover Rovigo, attivata poco prima della pandemia, un supporto che permette di avere uno spaccato generale sull’ampia offerta di destinazione. Una APP che ogni anno si aggiorna con nuove e mirate pubblicazioni. La novità 2023 si chiama Rovigocard, un vero e proprio passe-partout artistico e culturale per i viaggiatori che giungono a Rovigo, soprattutto per la prima volta. La Rovigocard è un biglietto integrato che consente di accedere a più luoghi di interesse storico artistico in un’unica soluzione, ovviamente a costo agevolato. Nuovo strumento «Un nuovo strumento che facilita la visita dei monumenti simbolo della città capoluogo e rientra in un ampio progetto di promozione della città che comprende anche opere di riqualificazione di spazi in chiave culturale - aggiunge Roberto Tovo, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Rovigo - Con la Rovigocard si visitano le Due Torri, primo simbolo della città, testimonianze millenarie dell’antico Castello Medievale costruito nel 1138, il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, meglio conosciuto come “La Rotonda”, il Teatro Sociale e il Museo Grandi Fiumi, con le sue due nuove sale dedicate alla mitologia e all’ambra, dotate tra l’altro di nuove tecnologie che offrono esperienze immersive e di interazione (accompagnando anche i più giovani alla scoperta dei paesaggi antichi). Senza dimenticare che con la stessa Rovigocard sarà possibile visitare le grandi mostre allestite nei Palazzi Roverella e Roncale». Tesori d’Italia, in ARTE: Rovigo - A fine Carnevale, a Palazzo Roverella si inaugura l’affascinante mostra Renoir. L’alba di un nuovo classicismo, in programma dal 25 febbraio al 25 giugno, che esporrà anche 40 capolavori provenienti dai più importanti musei europei. “La mostra punta i riflettori sul periodo successivo all’esperienza impressionista dell’artista - racconta Alessandra Veronese, Responsabile Relazioni con i Media Fondazione Cariparo - in cui il grande pittore, intraprende un tour in Italia che da Venezia dove è stato rapito dai capolavori Carpaccio e Tiepolo, prosegue lungo lo Stivale”. Promozione Per la primavera rodigina sono previsti anche altri strumenti di promozione turistica realizzati con il sostegno del Gal Adige, associazione senza scopo di lucro costituita da un partenariato pubblico-privato che da quindici anni si occupa della valorizzazione rurale di 17 comuni del Polesine, attraverso i Fondi Comunitari. Tra le diverse attività intraprese ha attivato un progetto di cooperazione transazionale denominato He-Art in collaborazione con altri 6 GAL che provengo dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Lettonia e dall’Italia. [post_title] => Discover Rovigo, tra eventi e mostre con App e nuove card [post_date] => 2023-02-15T10:43:13+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676457793000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402267" align="alignleft" width="300"] Angelo Cartelli[/caption] Club Del Sole ha partecipato alla BIT presentando novità nel prodotto e nel sistema di offerta per la stagione 2023, stagione che è già partita per il cruppo con un incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni anche per quanto riguarda i mercati esteri, indice di un crescente interesse di mercato verso l’Open air e il modello Club del Sole di Villaggio potenziato. Molti saranno nel 2023 gli investimenti che riguarderanno sia il prodotto che i servizi e la digitalizzazione. A livello di prodotto, saranno installate circa 200 nuove lodge di ultima generazione, spaziose e di design, perfettamente inserite nell’ambiente dei Villaggi e realizzate con materiali riciclati e riciclabili. Le novità riguarderanno anche il settore F&B con il rinnovamento strutturale e funzionale delle aree ristorative con l’ampliamento e il redesign degli spazi e l’introduzione di nuovi format, progettati con la collaborazione dello Chef Stellato Fabio Groppi, dal 2023 alla Direzione del Comparto Food & Beverage. Gli investimenti previsti riguarderanno anche i servizi dei Villaggi, con l’ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, come l’installazione di un secondo parco acquatico al Romagna Family Village di Riccione. Protocollo di ospitalità Dal punto di vista dell’offerta, il 2023 vedrà l’ampliamento del protocollo di ospitalità per gli amici a 4 zampe dei clienti, il Family Dog Friendly, a tutte le strutture del Gruppo e l’installazione di servizi innovativi Dog in molte strutture come le piscine per cani e i giardini sensoriali. “Per il 2023 abbiamo in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di potenziare offerta e servizi: dal completare la seconda fase dei lavori delle strutture a creare nuovi format a supporto del nostro modello di Villaggio potenziato – ha commentato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole. Un’azienda come la nostra non può e non vuole vivere di soli cantieri nei Villaggi: ci sono importanti progetti in fase di realizzazione dedicati all’innovazione tecnologica, alla Marketing Automation e alla crescita manageriale del capitale umano”. Con l’obiettivo di soddisfare le aspettative e necessità del segmento sportivo Club del Sole potenzierà il progetto Bike Experience, lanciato nel 2022. Non un semplice servizio di noleggio bici all’interno delle strutture, ma un vero e proprio ecosistema per portare sempre di più il bike tourism all’interno dei Villaggi del Gruppo. In due strutture – il Romagna Family Village e il Rimini Family Camping Village – saranno installati rispettivamente 3 campi da Padel, in linea con una crescente domanda e interesse di mercato per questa disciplina. Workin’ Glamp Il focus di Club del Sole non è rivolto solo alla clientela consumer ma, attraverso il nuovo progetto di Workin’ Glamp, lanciato nel 2022 si è aperta al mercato business. Si tratta di un concept innovativo che vede la natura protagonista per gli eventi aziendali; esperienze autentiche che permettono di esplorare il territorio e viverne la sua energia. Un ampio ventaglio di proposte, dal Corporate Retreat al Business Telling, dal Team Building al Team Bonding, che riesce a coniugare perfettamente la dimensione lavorativa con il glamour e l’ambiente circostante. Nel 2023 saranno cinque le destinazioni firmate Club del Sole in cui si combinano perfettamente lavoro, piacere e servizi all’avanguardia: Desenzano Lake Village sul Lago di Garda, in Toscana Ribusieri Country House e Viareggio Family Camping Village, il Sole Family Camping Village in Emilia Romagna. Nelle Marche, si trova, invece, il Risacca Family Camping Village. Le innovazioni riguarderanno anche tecnologia e digitalizzazione, da sempre focus e fattori distintivi del gruppo: dal potenziamento del sistema della monetica, la possibilità di effettuare pagamenti cashless durante il soggiorno e all’affinamento della App My Club del Sole con l’introduzione della possibilità, per i clienti, di acquistare esperienze nel territorio direttamente sul proprio smartphone, in un clic. Per il 2023 Club del Sole sarà supportato da un importante partner tecnologico per rivoluzionare il proprio ecosistema digitale ed essere sempre più vicino agli ospiti durante tutta la Customer Journey, dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. L’approccio, sempre più data-driven, contemplerà sia l’analisi dei dati di utilizzo dei touchpoint digitali che quello dei sistemi di Intelligenza Artificiale. [post_title] => Club del Sole: tutti gli investimenti del gruppo nel 2023 [post_date] => 2023-02-15T10:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676456743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Puntiamo a mostrare un nuovo volto del Paese, non più limitato alla pura offerta balneare bensì focalizzato su un prodotto culturale, naturalistico ed esperienziale che ha un grande potenziale inespresso": Papa Mahawa Diouf, direttore generale dell'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, delinea la strategia con cui la destinazione torna a promuoversi sul mercato Italia. Per raggiungere quest'obiettivo è stata siglata una partnership con Il Diamante, "operatore storicamente impegnato sull'Africa che quest'anno collaborerà con noi per far meglio conoscere prodotto e opportunità alle agenzie di viaggio italiane". Un vero e proprio cambio di immagine per il Paese, "rispetto alla percezione del Senegal che gli italiani potevano avere negli anni Ottanta e Novanta: le esperienze ruotano attorno alla cultura, all'ecoturismo, al turismo sportivo: sono tanti gli aspetti che il trade italiano può ancora scoprire in quella che oggi è una meta pacifica, sicura, a poche ore di volo dall'Italia e con un clima decisamente favorevole anche durante l'inverno". Diversi gli investimenti volti al miglioramento delle infrastrutture, così come le novità sul fronte ricettivo. "Il turismo rappresenta il secondo contributore al nostro Pil nazionale e impiega direttamente oltre 100.000 persone. Negli ultimi anni il Governo si è impegnato a semplificare l'iter per gli investimenti sul territorio". L'Hotel Riu Baobab, situato a Pointe Sarène - a sud di Dakar - è una delle più recenti apertura nella destinazione, con oltre mille camere direttamente sull'Oceano. [post_title] => Il Senegal torna a promuoversi in Italia: focus su natura ed esperienze culturali [post_date] => 2023-02-15T10:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676456148000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una quattro giorni per portare partner, ospiti e adv a visitare le strutture siciliane presenti nella programmazione estiva 2023. Torna l'appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi. L’evento, che accoglie agenti provenienti da ogni angolo d’Italia e li mette in contatto diretto con alcune tra le più grandi aziende del settore si terrà quest'anno nella cornice del CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio. Lo ha annunciato in occasione della Bit il direttore commerciale della compagnia, Massimo Diana. A breve saranno comunicate tutte le aziende partner di questa avventura, gli ospiti chiamati a partecipare e le tantissime novità e sorprese riservate alle oltre 200 agenzie che saranno invitate anche quest’anno. [post_title] => Dal 12 al 14 maggio al CdsHotels Terrasini torna Obiettivo X di Ota Viaggi [post_date] => 2023-02-15T09:59:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676455143000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi. Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati. Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco. Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”. Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre. Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it. [post_title] => Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023 [post_date] => 2023-02-14T16:13:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676391238000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Family Hotel Schneeberg di Racines in Val Ridanna è stato assegnato il Best Green Family Hotel 2023 in occasione della BIT . Il Premio GIST Green Travel Award, giunto alla sua XI^ edizione, è destinato alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di turismo sostenibile e responsabile. Il termine “sostenibilità” è parte della filosofia del Family Hotel Schneeberg da lungo tempo. Per l’approvvigionamento energetico della struttura e dell’area wellness vengono impiegati esclusivamente materiali rinnovabili con un impatto minimo sul clima. Inoltre, la centrale idroelettrica che fornisce la corrente, così come quella del teleriscaldamento, alimentata a cippato (proveniente da legno residuo e di scarto), che garantisce un piacevole tepore nelle camere e nelle oasi wellness, sono di proprietà della struttura. Il Family Hotel Schneeberg si trova nel cuore dalla Val Ridanna, circondato da una natura meravigliosa che il resort si impegna da sempre a preservare. Lo Schneeberg è anche uno straordinario scrigno di esperienze a contatto con la natura per grandi e piccoli, ogni giorno vengono proposte passeggiate ed escursioni alla scoperta del paesaggio alpino, lungo il sentiero dei minatori o sulle tracce degli animali del bosco e molto altro. Una volta rientrati in hotel la natura diventa anche esperienza di benessere nella nuova area Adults Only di 2.000 mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile, a cui si affianca una proposta di trattamenti che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”. E per tutta la famiglia ci sono inoltre il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura, il Mini-Club (attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera) ed il playground interno ed esterno. [post_title] => Il Family Hotel Schneeberg di Racines vince il Best Green Family Hotel 2023 [post_date] => 2023-02-14T15:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676387846000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "blu hotels punta sul wellness novita folgaria ponte legno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1942,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439539\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una camera del Romeo Napoli[/caption]\r

\r

Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma.\r

\r

Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris","post_title":"L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma","post_date":"2023-02-15T13:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676467899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti.\r

\r

\"A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa\".\r

\r

Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: \"Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei\".\r

\r

Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: \"Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago\".","post_title":"Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno","post_date":"2023-02-15T12:53:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676465592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. \r

\r

\"La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping\".\r

\r

Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente.","post_title":"Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025","post_date":"2023-02-15T10:54:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676458489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vivere Rovigo e i suoi dintorni è vivere emozioni di luoghi sorprendenti e inesplorati, dove il ritmo scorre lento, nel sottile silenzio di uno scenario che il tempo non ha scalfito. «Per migliorare la conoscenza dell’offerta turistica, Rovigo Convention & Visitors Bureau è più che mai attivo nella promozione di viaggi leisure & business, anche grazie al rinnovamento degli strumenti avviato due anni fa – spiega Cristina Regazzo, Responsabile di Rovigo CVB - Alcuni di questi sono digitali, facilmente consultabili e scaricabili online».\r

\r

Un prezioso aiuto arriva ad esempio dall’APP Discover Rovigo, attivata poco prima della pandemia, un supporto che permette di avere uno spaccato generale sull’ampia offerta di destinazione. Una APP che ogni anno si aggiorna con nuove e mirate pubblicazioni. \r

\r

La novità 2023 si chiama Rovigocard, un vero e proprio passe-partout artistico e culturale per i viaggiatori che giungono a Rovigo, soprattutto per la prima volta. La Rovigocard è un biglietto integrato che consente di accedere a più luoghi di interesse storico artistico in un’unica soluzione, ovviamente a costo agevolato.\r

Nuovo strumento\r

«Un nuovo strumento che facilita la visita dei monumenti simbolo della città capoluogo e rientra in un ampio progetto di promozione della città che comprende anche opere di riqualificazione di spazi in chiave culturale - aggiunge Roberto Tovo, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Rovigo - Con la Rovigocard si visitano le Due Torri, primo simbolo della città, testimonianze millenarie dell’antico Castello Medievale costruito nel 1138, il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, meglio conosciuto come “La Rotonda”, il Teatro Sociale e il Museo Grandi Fiumi, con le sue due nuove sale dedicate alla mitologia e all’ambra, dotate tra l’altro di nuove tecnologie che offrono esperienze immersive e di interazione (accompagnando anche i più giovani alla scoperta dei paesaggi antichi). Senza dimenticare che con la stessa Rovigocard sarà possibile visitare le grandi mostre allestite nei Palazzi Roverella e Roncale».\r

\r

Tesori d’Italia, in ARTE: Rovigo - A fine Carnevale, a Palazzo Roverella si inaugura l’affascinante mostra Renoir. L’alba di un nuovo classicismo, in programma dal 25 febbraio al 25 giugno, che esporrà anche 40 capolavori provenienti dai più importanti musei europei. “La mostra punta i riflettori sul periodo successivo all’esperienza impressionista dell’artista - racconta Alessandra Veronese, Responsabile Relazioni con i Media Fondazione Cariparo - in cui il grande pittore, intraprende un tour in Italia che da Venezia dove è stato rapito dai capolavori Carpaccio e Tiepolo, prosegue lungo lo Stivale”.\r

Promozione\r

Per la primavera rodigina sono previsti anche altri strumenti di promozione turistica realizzati con il sostegno del Gal Adige, associazione senza scopo di lucro costituita da un partenariato pubblico-privato che da quindici anni si occupa della valorizzazione rurale di 17 comuni del Polesine, attraverso i Fondi Comunitari. Tra le diverse attività intraprese ha attivato un progetto di cooperazione transazionale denominato He-Art in collaborazione con altri 6 GAL che provengo dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Lettonia e dall’Italia.","post_title":"Discover Rovigo, tra eventi e mostre con App e nuove card","post_date":"2023-02-15T10:43:13+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676457793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402267\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Angelo Cartelli[/caption]\r

\r

Club Del Sole ha partecipato alla BIT presentando novità nel prodotto e nel sistema di offerta per la stagione 2023, stagione che è già partita per il cruppo con un incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni anche per quanto riguarda i mercati esteri, indice di un crescente interesse di mercato verso l’Open air e il modello Club del Sole di Villaggio potenziato.\r

\r

Molti saranno nel 2023 gli investimenti che riguarderanno sia il prodotto che i servizi e la digitalizzazione.\r

\r

A livello di prodotto, saranno installate circa 200 nuove lodge di ultima generazione, spaziose e di design, perfettamente inserite nell’ambiente dei Villaggi e realizzate con materiali riciclati e riciclabili.\r

\r

Le novità riguarderanno anche il settore F&B con il rinnovamento strutturale e funzionale delle aree ristorative con l’ampliamento e il redesign degli spazi e l’introduzione di nuovi format, progettati con la collaborazione dello Chef Stellato Fabio Groppi, dal 2023 alla Direzione del Comparto Food & Beverage.\r

\r

Gli investimenti previsti riguarderanno anche i servizi dei Villaggi, con l’ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, come l’installazione di un secondo parco acquatico al Romagna Family Village di Riccione.\r

Protocollo di ospitalità\r

Dal punto di vista dell’offerta, il 2023 vedrà l’ampliamento del protocollo di ospitalità per gli amici a 4 zampe dei clienti, il Family Dog Friendly, a tutte le strutture del Gruppo e l’installazione di servizi innovativi Dog in molte strutture come le piscine per cani e i giardini sensoriali.\r

\r

“Per il 2023 abbiamo in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di potenziare offerta e servizi: dal completare la seconda fase dei lavori delle strutture a creare nuovi format a supporto del nostro modello di Villaggio potenziato – ha commentato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole. Un’azienda come la nostra non può e non vuole vivere di soli cantieri nei Villaggi: ci sono importanti progetti in fase di realizzazione dedicati all’innovazione tecnologica, alla Marketing Automation e alla crescita manageriale del capitale umano”.\r

\r

Con l’obiettivo di soddisfare le aspettative e necessità del segmento sportivo Club del Sole potenzierà il progetto Bike Experience, lanciato nel 2022. Non un semplice servizio di noleggio bici all’interno delle strutture, ma un vero e proprio ecosistema per portare sempre di più il bike tourism all’interno dei Villaggi del Gruppo.\r

\r

In due strutture – il Romagna Family Village e il Rimini Family Camping Village – saranno installati rispettivamente 3 campi da Padel, in linea con una crescente domanda e interesse di mercato per questa disciplina.\r

Workin’ Glamp\r

Il focus di Club del Sole non è rivolto solo alla clientela consumer ma, attraverso il nuovo progetto di Workin’ Glamp, lanciato nel 2022 si è aperta al mercato business. Si tratta di un concept innovativo che vede la natura protagonista per gli eventi aziendali; esperienze autentiche che permettono di esplorare il territorio e viverne la sua energia. Un ampio ventaglio di proposte, dal Corporate Retreat al Business Telling, dal Team Building al Team Bonding, che riesce a coniugare perfettamente la dimensione lavorativa con il glamour e l’ambiente circostante.\r

\r

Nel 2023 saranno cinque le destinazioni firmate Club del Sole in cui si combinano perfettamente lavoro, piacere e servizi all’avanguardia: Desenzano Lake Village sul Lago di Garda, in Toscana Ribusieri Country House e Viareggio Family Camping Village, il Sole Family Camping Village in Emilia Romagna. Nelle Marche, si trova, invece, il Risacca Family Camping Village.\r

\r

Le innovazioni riguarderanno anche tecnologia e digitalizzazione, da sempre focus e fattori distintivi del gruppo: dal potenziamento del sistema della monetica, la possibilità di effettuare pagamenti cashless durante il soggiorno e all’affinamento della App My Club del Sole con l’introduzione della possibilità, per i clienti, di acquistare esperienze nel territorio direttamente sul proprio smartphone, in un clic.\r

\r

Per il 2023 Club del Sole sarà supportato da un importante partner tecnologico per rivoluzionare il proprio ecosistema digitale ed essere sempre più vicino agli ospiti durante tutta la Customer Journey, dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. L’approccio, sempre più data-driven, contemplerà sia l’analisi dei dati di utilizzo dei touchpoint digitali che quello dei sistemi di Intelligenza Artificiale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole: tutti gli investimenti del gruppo nel 2023","post_date":"2023-02-15T10:25:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676456743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Puntiamo a mostrare un nuovo volto del Paese, non più limitato alla pura offerta balneare bensì focalizzato su un prodotto culturale, naturalistico ed esperienziale che ha un grande potenziale inespresso\": Papa Mahawa Diouf, direttore generale dell'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, delinea la strategia con cui la destinazione torna a promuoversi sul mercato Italia.\r

\r

Per raggiungere quest'obiettivo è stata siglata una partnership con Il Diamante, \"operatore storicamente impegnato sull'Africa che quest'anno collaborerà con noi per far meglio conoscere prodotto e opportunità alle agenzie di viaggio italiane\".\r

\r

Un vero e proprio cambio di immagine per il Paese, \"rispetto alla percezione del Senegal che gli italiani potevano avere negli anni Ottanta e Novanta: le esperienze ruotano attorno alla cultura, all'ecoturismo, al turismo sportivo: sono tanti gli aspetti che il trade italiano può ancora scoprire in quella che oggi è una meta pacifica, sicura, a poche ore di volo dall'Italia e con un clima decisamente favorevole anche durante l'inverno\".\r

\r

Diversi gli investimenti volti al miglioramento delle infrastrutture, così come le novità sul fronte ricettivo. \"Il turismo rappresenta il secondo contributore al nostro Pil nazionale e impiega direttamente oltre 100.000 persone. Negli ultimi anni il Governo si è impegnato a semplificare l'iter per gli investimenti sul territorio\". L'Hotel Riu Baobab, situato a Pointe Sarène - a sud di Dakar - è una delle più recenti apertura nella destinazione, con oltre mille camere direttamente sull'Oceano.\r

\r

","post_title":"Il Senegal torna a promuoversi in Italia: focus su natura ed esperienze culturali","post_date":"2023-02-15T10:15:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676456148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una quattro giorni per portare partner, ospiti e adv a visitare le strutture siciliane presenti nella programmazione estiva 2023. Torna l'appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi. L’evento, che accoglie agenti provenienti da ogni angolo d’Italia e li mette in contatto diretto con alcune tra le più grandi aziende del settore si terrà quest'anno nella cornice del CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio. Lo ha annunciato in occasione della Bit il direttore commerciale della compagnia, Massimo Diana.\r

\r

A breve saranno comunicate tutte le aziende partner di questa avventura, gli ospiti chiamati a partecipare e le tantissime novità e sorprese riservate alle oltre 200 agenzie che saranno invitate anche quest’anno.","post_title":"Dal 12 al 14 maggio al CdsHotels Terrasini torna Obiettivo X di Ota Viaggi","post_date":"2023-02-15T09:59:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676455143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi.\r

\r

Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati.\r

\r

Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.\r

\r

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”.\r

\r

Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre.\r

\r

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.","post_title":"Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023","post_date":"2023-02-14T16:13:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676391238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Family Hotel Schneeberg di Racines in Val Ridanna è stato assegnato il Best Green Family Hotel 2023 in occasione della BIT . Il Premio GIST Green Travel Award, giunto alla sua XI^ edizione, è destinato alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di turismo sostenibile e responsabile.\r

\r

Il termine “sostenibilità” è parte della filosofia del Family Hotel Schneeberg da lungo tempo. Per l’approvvigionamento energetico della struttura e dell’area wellness vengono impiegati esclusivamente materiali rinnovabili con un impatto minimo sul clima. Inoltre, la centrale idroelettrica che fornisce la corrente, così come quella del teleriscaldamento, alimentata a cippato (proveniente da legno residuo e di scarto), che garantisce un piacevole tepore nelle camere e nelle oasi wellness, sono di proprietà della struttura.\r

\r

Il Family Hotel Schneeberg si trova nel cuore dalla Val Ridanna, circondato da una natura meravigliosa che il resort si impegna da sempre a preservare. Lo Schneeberg è anche uno straordinario scrigno di esperienze a contatto con la natura per grandi e piccoli, ogni giorno vengono proposte passeggiate ed escursioni alla scoperta del paesaggio alpino, lungo il sentiero dei minatori o sulle tracce degli animali del bosco e molto altro.\r

\r

Una volta rientrati in hotel la natura diventa anche esperienza di benessere nella nuova area Adults Only di 2.000 mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile, a cui si affianca una proposta di trattamenti che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”. E per tutta la famiglia ci sono inoltre il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura, il Mini-Club (attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera) ed il playground interno ed esterno.","post_title":"Il Family Hotel Schneeberg di Racines vince il Best Green Family Hotel 2023","post_date":"2023-02-14T15:17:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676387846000]}]}}