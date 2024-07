Blu Hotels ottiene la certificazione per la parità di genere Un riconoscimento che premia l’impegno a favore dell’inclusione e della parità per Blu Hotels che ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Il gruppo, fondato nel 1993, è così uno dei primi nel settore dell’ospitalità a ricevere questo riconoscimento. “Questa certificazione premia la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirino a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno – dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, che veda coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti”. “Il raggiungimento di questa certificazione testimonia gli sforzi costanti per creare un luogo di lavoro in cui tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di crescita”, aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane del gruppo. La certificazione è arrivata al termine di un approfondito percorso di valutazione, basato sull’analisi delle politiche aziendali in alcuni ambiti specifici: assunzione e promozione equilibrate, life work balance, mirando a una sempre maggiore flessibilità lavorativa, parità salariale e tutela della genitorialità, prevedendo premi welfare alla nascita e una biblioteca interna sui temi della genitorialità e del family care. Negli anni Blu Hotels ha introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa. In Blu Hotels, il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita del gruppo, che incoraggia attivamente le donne a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Attualmente, la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne e più di un terzo dei direttori d’albergo è donna. Condividi

