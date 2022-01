Blu Hotels alla ricerca di oltre 150 figure professionali per la prossima estate

Blu Hotels gioca d’anticipo e avvia la selezione di oltre 150 nuove figure professionale in vista della prossima stagione estiva nei suoi 31 hotel e villaggi. “Nonostante l’incertezza legata alla pandemia, abbiamo deciso di avviare anche quest’anno un intenso programma di selezioni su tutto il territorio nazionale – spiega il vice presidente e direttore del personale della compagnia, Fabrizio Piantoni -. Ci rivolgiamo sia a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero, sia a giovani alle prime esperienze, ai quali offriremo un percorso di formazione retribuito”.

Si ricerca soprattutto personale per i settori ricevimento, sala, bar, cucina, housekeeping e spa. Si richiede un’esperienza consolidata in alberghi e villaggi di medie e grandi dimensioni, preferibilmente in catene. Per i profili di coloro che operano a contatto con la clientela requisito fondamentale è la conoscenza dell’inglese e del tedesco.

Blu Hotels valuta anche risorse junior da inserire con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito.

La prima sessione di colloqui si terrà a Olbia nei giorni 20 e 21 gennaio, per proseguire il 24 e 25 gennaio a Catania, presso la sede di Obiettivo Tropici e il 27 e 28 gennaio a Cagliari. Al Blu Salento Village di Sant’Isidoro, in provincia di Lecce, sono fissati infine gli appuntamenti del 2, 3 e 4 febbraio. I candidati possono inviare il loro curriculum accedendo al sito www.bluhotels.it, entrando nella sezione “Lavora con Noi” e cliccando su “Sessione Colloqui”.