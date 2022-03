Blu Hotels acquisisce la proprietà dell’Acquaseria di Ponte di Legno

Con un’operazione del valore di circa 10 milioni di euro, lavori di ammodernamento inclusi, il gruppo Blu Hotels ha acquisito la proprietà dell’Acquaseria di Ponte di Legno, di cui la compagnia con base Salò aveva già le gestione.

“L’acquisto di questa struttura, di cui curiamo l’operatività dal 2013, segna per noi un passo importante. E ciò a testimonianza della solidità di un gruppo che, nonostante questi due anni di pandemia, non ha mai smesso di pensare al futuro – sottolinea il presidente della compagnia, Nicola Risatti -. Il Blu Hotel Acquaseria è uno degli hotel più prestigiosi della nostra catena. Tutto questo grazie all’impegno di chi vi lavora e alla qualità del servizio erogato ai nostri ospiti, che l’hanno reso un riferimento per chi vuole soggiornare a Ponte di Legno”.

Situato a soli 500 metri dal centro della cittadina, la struttura offre 95 camere di differenti tipologie. A completare l’offerta una spa dotata di bagni di vapore aromatici, saune finlandesi, docce emozionali e una piacevole area relax con angolo tisane.