Bernold Schroeder confermato alla guida del gruppo Kempinski

Il consiglio di sorveglianza del gruppo Kempinski ha confermato Bernold Schroeder alla guida della compagnia nei suo doppio ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e ceo. Schroeder era stato posto al timone della società ad interim a dicembre 2020, dopo l’allontanamento del suo predecessore, Martin Smura, a seguito a quanto pare di profonde divergenze con lo stesso cda.

Il nuovo ceo è entrato in Kempinski nel 2017 come vicepresidente del consiglio di amministrazione e ceo Europa. Precedentemente ha ricoperto ruoli importanti in mercato chiave per il gruppo di Singapore Pan Pacific Hotels, nonché per Jin Jiang International e per Banyan Tree Hotels & Resorts. Vanta inoltre oltre 30 anni di esperienza nell’industria dell’ospitalità internazionale.