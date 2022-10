Belstay Hotels: i risultati hanno superato le previsioni I risultati dei primi mesi di attività (aprile – settembre 2022) premiano Belstay Hotels, la nuova catena a quattro stelle per clientela sia business che leisure caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano fresco e moderno, comfort e convenienza, a ridosso delle principali città. Il fatturato nelle quattro strutture di Milano (2), Mestre e del 2022 ha raggiunto dall’apertura fino al mese di agosto i livelli previsti dal budget. A settembre il giro d’affari complessivo ha superato le previsioni di oltre il 20% con un’occupazione media delle stanze dell’81%, permettendo al Gruppo di chiudere il quadrimestre giugno – settembre con un saldo positivo nonostante le maggiorazioni di costo dovute ai rincari energetici. «Pur in un momento di mercato generalmente favorevole in termini di domanda – commenta Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels –, non era affatto scontato che le nostre strutture performassero tutte così bene già poche settimane dopo l’apertura, soprattutto nei mesi estivi quando il turismo predilige altre destinazioni». Il mese di ottobre si sta rivelando ugualmente produttivo. Belstay registra già nella prima settimana del mese un livello occupazionale confermato di oltre il 60% con un forte interesse rilevato sul segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE) e corporate travel. Malgrado la recente apertura e le difficoltà di settore in Italia ed in Europa legate al reperimento dello staff, la clientela sta rispondendo bene al servizio offerto, con una considerevole quota di ospiti ricorrenti e buoni feedback. Belstay offre una tipologia di ospitalità che presenta promettenti prospettive di sviluppo in tutte le principali città d’arte italiane incluse Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli dove il Gruppo ha piani di espansione ambiziosi e punta a entrare con un’offerta sub-urbana di qualità. «Il fatto che Belstay Hotels abbia fatto molto bene fin dall’apertura – aggiunge Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché Development & Project Director di Belstay Hotels– è segno che le strutture non solo hanno un alto potenziale, ma anche che il posizionamento della catena colma un vuoto di mercato nelle zone decentrate delle principali città e che il concetto di Belstay è centrato nel prodotto e nei servizi, coerente con le attese della clientela». L’andamento è molto positivo in tutte e quattro le strutture del gruppo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I risultati dei primi mesi di attività (aprile – settembre 2022) premiano Belstay Hotels, la nuova catena a quattro stelle per clientela sia business che leisure caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano fresco e moderno, comfort e convenienza, a ridosso delle principali città. Il fatturato nelle quattro strutture di Milano (2), Mestre e del 2022 ha raggiunto dall’apertura fino al mese di agosto i livelli previsti dal budget. A settembre il giro d’affari complessivo ha superato le previsioni di oltre il 20% con un’occupazione media delle stanze dell’81%, permettendo al Gruppo di chiudere il quadrimestre giugno – settembre con un saldo positivo nonostante le maggiorazioni di costo dovute ai rincari energetici. «Pur in un momento di mercato generalmente favorevole in termini di domanda – commenta Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels –, non era affatto scontato che le nostre strutture performassero tutte così bene già poche settimane dopo l’apertura, soprattutto nei mesi estivi quando il turismo predilige altre destinazioni». [caption id="attachment_432016" align="alignleft" width="201"] Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels[/caption] Il mese di ottobre si sta rivelando ugualmente produttivo. Belstay registra già nella prima settimana del mese un livello occupazionale confermato di oltre il 60% con un forte interesse rilevato sul segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE) e corporate travel. Malgrado la recente apertura e le difficoltà di settore in Italia ed in Europa legate al reperimento dello staff, la clientela sta rispondendo bene al servizio offerto, con una considerevole quota di ospiti ricorrenti e buoni feedback. Belstay offre una tipologia di ospitalità che presenta promettenti prospettive di sviluppo in tutte le principali città d’arte italiane incluse Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli dove il Gruppo ha piani di espansione ambiziosi e punta a entrare con un’offerta sub-urbana di qualità. «Il fatto che Belstay Hotels abbia fatto molto bene fin dall’apertura – aggiunge Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché Development & Project Director di Belstay Hotels– è segno che le strutture non solo hanno un alto potenziale, ma anche che il posizionamento della catena colma un vuoto di mercato nelle zone decentrate delle principali città e che il concetto di Belstay è centrato nel prodotto e nei servizi, coerente con le attese della clientela». L’andamento è molto positivo in tutte e quattro le strutture del gruppo. [post_title] => Belstay Hotels: i risultati hanno superato le previsioni [post_date] => 2022-10-11T10:26:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665484006000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un futuro da aeroporto “più smart del mondo”: questo l'obiettivo dell'Incheon Airport di Seul. Il principale hub della Corea del Sud, con l'elevatissimo impiego di tecnologia e robot, è in realtà già oggi uno degli aeroporti più innovativi del pianeta. Tutto completamente automatizzato: immigrazione, bagaglio, registrazioni attraverso web/mobile, dispositivo per il check-in automatico, check-in da casa, valigia a caduta automatica, navetta senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il robot caffè. E poi ancora token ID, riconoscimento facciale, “controllo intelligente delle malattie” che include verifica della temperatura, robot disinfettante, robot guida in quarantena. I droni invece sono utilizzati per rimuovere gli uccelli dalle piste. Tra le diverse facilities dello scalo ci sono anche campo da golf, spa e uno spazio per pattinaggio sul ghiaccio. E' inoltre l'aeroporto con il più veloce processo di immigrazione al mondo, sia in arrivo che in partenza; un’offerta di hotel per il transito che va dal Capsula Hotel ai tradizionali 5 stelle; ristorazione gourmet e lounge per ogni tipo di classe. La zona di riposo offre, inoltre, strutture per il relax centralizzate e facilmente accessibili e gratuite con sedia relax e presa di ricarica aperto 24 ore su 24, zona internet, bagni con doccia, area bambini e massaggi. Incheon è anche un vero green airport: varie strutture paesaggistiche sono il combinato di una tecnologia eco-compatibile. Tecnologia ecologica che sfrutta la luce solare e la geotermia, energia che rende l’aeroporto efficiente e pulito. Le vendite duty-free dell'aeroporto di Incheon superano i 2 miliardi di dollari. [post_title] => Incheon: ecco il futuro 'smart' dell'aeroporto di Seul [post_date] => 2022-10-11T09:10:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665479457000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Performance positiva per gli arrivi italiani alle Maldive nel 2022: tra gennaio e agosto sono stati 64.141 i visitatori provenienti dal Belpaese, per una crescita del 790.2% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’Italia si attesta così in quinta posizione nella classifica degli arrivi internazionali per la destinazione. Visit Maldives, nell’anno che segna il 50° anniversario del turismo per le Maldive, sarà presente al prossimo Ttg Travel Experience (stand numero 028-053, Padiglione C1), insieme a 22 partner co-espositori. Oltre all'opportunità di incontro durante i tre giorni di fiera, presso lo stand di Visit Maldives si terrà anche un'estrazione a premi sponsorizzata da Villa Hotels & Resorts. Il premio finale consiste in un soggiorno gratuito alle Maldive per due persone per 5 notti e 6 giorni in pensione completa, inclusi i trasferimenti interni. Non solo destinazione per viaggi di nozze, le Maldive promettono un’offerta turistica ampia e diversificata, con la possibilità di vivere il territorio attraverso attività adrenaliniche come il diving, lo snorkeling, il surf, la canoa o il parasailing, ma anche esperienze rilassanti e rigeneranti come lo yoga e i trattamenti spa o semplicemente l’opportunità di godere delle magnifiche spiagge assolate delle isole. [post_title] => Visit Maldives in fiera a Rimini con 22 co-espositori. Italia al 5° posto per numero di arrivi [post_date] => 2022-10-10T12:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665404126000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431962" align="alignright" width="300"] Ph. Mauro Parmesani[/caption] Il Marocco si presenta al prossimo Ttg con numerose novità, dal potenziamento dei collegamenti aerei, ai nuovi terminal aeroportuali, passando per i nuovi hotel e altro ancora. Totalmente rinnovato anche il concept dello stand dell'Onmt (Pad. C2 Stand 32/37, con 12 co-espositori marocchini) che rilancia la campagna “Marocco, Kingdom of Light” e distingue per essere ecosostenibile e modulare e racchiude tutti gli elementi distintivi del Paese: la porta, gli abiti tradizionali, la luce e il moucharabieh un elemento architettonico tipico dei palazzi marocchini. Lo stand sarà paperless e 100% digitalizzato, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie: realtà aumentata, pavimenti interattivi, schermi Led e terminali digitali. “La strategia dell’Onmt è quella di posizionare il Marocco tra le destinazioni turistiche più popolari al mondo, rafforzandone la notorietà e l'attrattiva in tutto il mercato italiano - dichiara Aziz Mnii, direttore dell'Ente Nazionale Per Turismo del Marocco per l'Italia e la Grecia -. Inoltre, vogliamo trasmettere alla travel industry italiana un messaggio di rassicurazione e resistenza: unendo le forze possiamo fare di più, in Marocco diciamo non si può applaudire con una sola mano. In effetti, da aprile abbiamo realizzato svariate attività di pr e marketing ma adesso bisogna spingere sull’acceleratore su molti fronti. Abbiamo molte attività in calendario e tante ne realizzeremo, ma sarà possibile solo con il supporto della parte italiana, sia per quanto riguarda il trade che i media”. L'Italia è oggi il quarto mercato europeo più importante, dopo aver superato quello tedesco. Particolarmente significativa la capacità aerea tra i due Paesi: Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, easyJet e Tuifly.be assicurano 124 voli settimanali per il Marocco in partenza da 9 città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto all'estate 2019 (1.116.000 posti). In evidenza l'apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech. [post_title] => Marocco: 124 voli settimanali dall'Italia verso sei città per l'inverno 2022-23 [post_date] => 2022-10-10T12:02:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665403328000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ sempre più diffusa la modalità di viaggio eco-Sostenibile e, non certo da ora, Easyweeks è attento alle proposte che rientrano in quest’ottica. Il cavallo di battaglia del tour operator sta nell’estremo Nord, seguendo il Circolo Polare Artico, proprio come in questa proposta che viene portata all’appuntamento annuale di Ttg Travel Experience di Rimini, dove Easyweeks sarà presente all’interno dello stand dei Paesi Nordici al Padiglione C1, stand 040-041con tante proposte articolate. «La stagione invernale si preannuncia interessante, con Islanda, seguita da Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia in testa, alle richieste da parte del mercato agenziale – spiega Gianna Forlastro, managing director - E proprio per questo la nostra presenza nello stand Nord Europa sancisce la vocazione di Easyweeks tour operator focalizzato nell’aria sub artica. Tutte le destinazioni che stanno dando importanti risultati sono state preferite per motivi differenti e soggettivi, ma con una costante oggettiva che può essere racchiusa nelle parole chiave riferite dai nostri passeggeri: «sostenibilità, natura incontaminata, qualità delle escursioni natura-cultura-gastronomia, unicità delle strutture ecosostenibili proposte per il soggiorno, garanzia dei servizi offerti, organizzazione e puntualità dei mezzi di trasporto utilizzati durante il viaggio». Trascinato dall’entusiasmo della ripresa degli spostamenti post pandemia, Easyweeks propone per l’inverno 2022/’23 per i viaggiatori attenti alla sostenibilità 5 diverse rotte artiche, nell’insolita, ma interessantissima modalità “Bus” la cui prerogativa è di essere combinabili con spedizioni in crociera nei fiordi artici «Si tratta di un viaggio in totale comodità, ideale per chi non ama mettersi alla guida sulle innevate strade nordiche, con la possibilità di pernottare in strutture come Rorbuer, Aurora Hut, Ice hotel, Glass Igloos, Glamping – prosegue Forlastro - Tutte le rotte che proponiamo includono fermate, nelle quali poter effettuare escursioni indimenticabili fino a giungere alla destinazione finale. Le proposte di ogni singola Rotta Artica possono essere combinabili tra loro fino ad arrivare ad effettuare il giro completo dei tre aree: Norvegia Artica, Lapponia Finlandese e Svedese.La validità delle proposte è dal 1 dicembre al 31 marzo 2023». [post_title] => Easyweeks porta le "Rotte artiche" al Ttg Travel Experience [post_date] => 2022-10-10T11:50:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665402623000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific è tornata nei cieli di Milano, dallo scorso sabato 8 ottobre, con un volo settimanale tra Hong Kong e Malpensa, operato con Airbus A350-1000 configurato a 334 posti, di cui 46 business, 32 in premium economy e 256 in economy. Un ritorno particolarmente significativo per la compagnia e per lo scalo lombardo, che trova nella rotta per Hong Kong un concreto segnale positivo per la ripresa del traffico verso i mercati asiatici, dopo gli oltre due anni di limitazioni imposte dalla pandemia. "Lavoriamo da mesi al ripristino della nostra operatività dall’Europa e in tutto il mondo - afferma chief customer and commercial officer Ronald Lam -. La revoca della quarantena obbligatoria in hotel per l’ingresso ad Hong Kong, abolita prima per il personale di bordo e poi alla fine del mese di settembre per tutti i passeggeri in arrivo in città, ha dato un impulso ulteriore al processo di ripresa che renderà Hong Kong sempre più connessa e accessibile a chi viaggia per lavoro e per piacere". Tuttavia la compagnia aerea non prevede di tornare ai livelli normali di volo "per almeno altri due anni": secondo quanto dichiarato da Lam, il lento ritorno dei viaggi in alcune parti dell'Asia e il fragile status di Hong Kong come hub globale, portano a stimare una completa ripresa della capacità pre-pandemia entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025. "Dobbiamo ancora valutare la situazione della domanda e dell'offerta, quindi ci vorrà del tempo per il ripristino - ha dichiarato Lam, ripreso dal Financial Times - La domanda repressa della popolazione di Hong Kong si è scatenata. La domanda dei visitatori è aumentata. Ma non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale". [post_title] => Cathay Pacific è tornata a collegare Milano Malpensa con Hong Kong [post_date] => 2022-10-10T09:39:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665394787000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente. L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere. [post_title] => Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665137763000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un bilancio dell’anno positivo, anche se i numeri non sono ancora tornati a quelli del 2019. È quanto afferma Originaltour. “Alcune delle nostre destinazioni hanno riaperto soltanto ad anno già iniziato e nonostante una buona domanda e una altrettanto soddisfacente vendita, non siamo ancora ai livelli pre-pandemia - commenta Loredana Arcangeli, direttore generale del to -. Abbiamo venduto numerosi itinerari in Oman, abbinati alle isole dell’oceano Indiano, in particolare Seychelles e Maldive, soprattutto nel caso dei viaggi di nozze che, come prevedevamo, sono ripresi alla grande. L’Oman, che programmiamo da oltre trent’anni, continua a essere richiesto soprattutto per i sit in coach con piccoli gruppi. Relativamente alla fascia alta, sono molto gettonati gli itinerari della nostra linea Tour Avventura, che prevedono di visitare il paese in modo differente, scoprendo località insolite e con pernottamenti in campi mobili”. Buoni risultati anche per la Malesia che ha decisamente ripreso soprattutto in versione mare con molte richieste, sempre di viaggi di nozze, per l’eco-isola di Lankayan, nel mare di Sulu, a nord del Borneo Malese, che offre un ambiente intatto ed è da poco parco marino protetto, con una sola struttura, il Lankayan Dive, 24 chalet tutti realizzati con materiali naturali. “L’estate è stata caratterizzata dai cambiamenti e dagli annullamenti dei voli che hanno causato disagi se non veri e propri problemi alla nostra clientela e in molti casi ci siamo fatti carico anche di pagare gli hotel ai clienti anche se questo sarebbe stato compito delle compagnie aree, che spesso non sono intervenute - prosegue Loredana Arcangeli -. Una situazione spiacevole che è stata vissuta anche da altri colleghi tour operator. Adesso i problemi sono il rapporto euro-dollaro che ci penalizza con un cambio sfavorevole e l’aumento dei costi dei voli dovuto alla crisi energetica. Attualmente non stiamo ricorrendo ad adeguamenti prezzi e nemmeno a blocco a pagamento del prezzo del viaggio”. In estate, l’operatore ha già inserito online sul suo sito le proposte per le festività di Natale e Capodanno. Per l’Oman, partenze tra il 26 e il 30 dicembre per chi desidera festeggiare l’anno nuovo nel paese, con itinerari a bordo di fuoristrada, capodanno nel deserto ospiti di campi tendati, cenone compreso. Per queste speciali partenze sono inclusi anche i voli da Milano Malpensa con Oman Air. Quote a partire da 2.790 euro. Online anche il tour per trascorrere il Capodanno in Vietnam, con un itinerario che tocca tutte le principali località, Hanoi, Ho Chi Minh, Halong Bay, Lang Co, Da Nang e il delta del Mekong. Si parte da Milano Malpensa il 30 dicembre con volo Korean Airways e rientro l’8 gennaio; la quota parte da 2.490 euro, con trattamento di pensione completa, guida locale in italiano. [post_title] => Originaltour chiude una buona estate e si prepara all'inverno senza adeguamenti carburante [post_date] => 2022-10-06T10:59:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665053942000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 11 ottobre torna al Palacongressi di Rimini l'Hospitality Day, giunto ormai alla sua nona edizione. Fin dal suo primo appuntamento, l’idea-guida dell’evento romagnolo è sempre stata quella di offrire a un pubblico di albergatori, titolari di strutture extra alberghiere, imprenditori, architetti e designer, ristoratori e operatori turistici, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, contenuti di alto profilo qualitativo, interessanti novità e soluzioni concrete per il settore. Organizzata da Teamwork Hospitality, società di consulenza e formazione alberghiera con 20 anni di esperienza, questa giornata costituisce un evento unico, caratterizzato da momenti di formazione e aggiornamento, con un programma di oltre 150 seminari distribuiti in 15 sale del Palacongressi. Gli interventi sono tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie, da imprenditori e da persone con esperienze significative da raccontare. Ma l'Hospitality Day è anche l’occasione di incontrare aziende di servizi e prodotti per la condivisione di esperienze, per raccogliere idee, stimoli e nuove ispirazioni che possano contribuire a crescere e lavorare meglio. Oltre ai seminari nelle sale, saranno inoltre in funzione cinque arene tematiche dedicate ad altrettanti argomenti: ristorazione, housekeeping, design, risorse umane e benessere. Cinque aree in cui si susseguiranno interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti. Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022, Larry Mogelonsky, managing partner di Hotel Mogel Consulting, Andrea Berton, chef e founder, ristorante Berton Milano, Michil Costa, oste, imprenditore, uomo di natura, hotel La Perla, Berghotel Ladinia e albergo Posta Marcucci, Marco Piva, architetto e chairman dello studio omonimo, Roberto Costa, ceo & founder, Rc Group (CasaCosta e Macellaio Rc), Ludovica Rocchi, brand director R Collection Hotels, Bruno Mastroianni, filosofo, social media manager, giornalista. Al termine della giornata riminese, saranno quindi assegnati gli Hospitality Social Awards 2022: i riconoscimenti che vanno a premiare le migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione. [post_title] => L'11 ottobre torna a Rimini l'Hospitality Day [post_date] => 2022-10-06T10:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665053125000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "belstay hotels" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1926,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I risultati dei primi mesi di attività (aprile – settembre 2022) premiano Belstay Hotels, la nuova catena a quattro stelle per clientela sia business che leisure caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano fresco e moderno, comfort e convenienza, a ridosso delle principali città.\r

\r

Il fatturato nelle quattro strutture di Milano (2), Mestre e del 2022 ha raggiunto dall’apertura fino al mese di agosto i livelli previsti dal budget. A settembre il giro d’affari complessivo ha superato le previsioni di oltre il 20% con un’occupazione media delle stanze dell’81%, permettendo al Gruppo di chiudere il quadrimestre giugno – settembre con un saldo positivo nonostante le maggiorazioni di costo dovute ai rincari energetici.\r

\r

«Pur in un momento di mercato generalmente favorevole in termini di domanda – commenta Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels –, non era affatto scontato che le nostre strutture performassero tutte così bene già poche settimane dopo l’apertura, soprattutto nei mesi estivi quando il turismo predilige altre destinazioni».\r

\r

[caption id=\"attachment_432016\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels[/caption]\r

\r

Il mese di ottobre si sta rivelando ugualmente produttivo. Belstay registra già nella prima settimana del mese un livello occupazionale confermato di oltre il 60% con un forte interesse rilevato sul segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE) e corporate travel.\r

\r

Malgrado la recente apertura e le difficoltà di settore in Italia ed in Europa legate al reperimento dello staff, la clientela sta rispondendo bene al servizio offerto, con una considerevole quota di ospiti ricorrenti e buoni feedback.\r

\r

Belstay offre una tipologia di ospitalità che presenta promettenti prospettive di sviluppo in tutte le principali città d’arte italiane incluse Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli dove il Gruppo ha piani di espansione ambiziosi e punta a entrare con un’offerta sub-urbana di qualità.\r

\r

«Il fatto che Belstay Hotels abbia fatto molto bene fin dall’apertura – aggiunge Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché Development & Project Director di Belstay Hotels– è segno che le strutture non solo hanno un alto potenziale, ma anche che il posizionamento della catena colma un vuoto di mercato nelle zone decentrate delle principali città e che il concetto di Belstay è centrato nel prodotto e nei servizi, coerente con le attese della clientela». L’andamento è molto positivo in tutte e quattro le strutture del gruppo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belstay Hotels: i risultati hanno superato le previsioni","post_date":"2022-10-11T10:26:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665484006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro da aeroporto “più smart del mondo”: questo l'obiettivo dell'Incheon Airport di Seul. Il principale hub della Corea del Sud, con l'elevatissimo impiego di tecnologia e robot, è in realtà già oggi uno degli aeroporti più innovativi del pianeta. Tutto completamente automatizzato: immigrazione, bagaglio, registrazioni attraverso web/mobile, dispositivo per il check-in automatico, check-in da casa, valigia a caduta automatica, navetta senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il robot caffè. E poi ancora token ID, riconoscimento facciale, “controllo intelligente delle malattie” che include verifica della temperatura, robot disinfettante, robot guida in quarantena. I droni invece sono utilizzati per rimuovere gli uccelli dalle piste.\r

Tra le diverse facilities dello scalo ci sono anche campo da golf, spa e uno spazio per pattinaggio sul ghiaccio. E' inoltre l'aeroporto con il più veloce processo di immigrazione al mondo, sia in arrivo che in partenza; un’offerta di hotel per il transito che va dal Capsula Hotel ai tradizionali 5 stelle; ristorazione gourmet e lounge per ogni tipo di classe. La zona di riposo offre, inoltre, strutture per il relax centralizzate e facilmente accessibili e gratuite con sedia relax e presa di ricarica aperto 24 ore su 24, zona internet, bagni con doccia, area bambini e massaggi.\r

Incheon è anche un vero green airport: varie strutture paesaggistiche sono il combinato di una tecnologia eco-compatibile. Tecnologia ecologica che sfrutta la luce solare e la geotermia, energia che rende l’aeroporto efficiente e pulito. \r

Le vendite duty-free dell'aeroporto di Incheon superano i 2 miliardi di dollari.","post_title":"Incheon: ecco il futuro 'smart' dell'aeroporto di Seul","post_date":"2022-10-11T09:10:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665479457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance positiva per gli arrivi italiani alle Maldive nel 2022: tra gennaio e agosto sono stati 64.141 i visitatori provenienti dal Belpaese, per una crescita del 790.2% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’Italia si attesta così in quinta posizione nella classifica degli arrivi internazionali per la destinazione.\r

\r

Visit Maldives, nell’anno che segna il 50° anniversario del turismo per le Maldive, sarà presente al prossimo Ttg Travel Experience (stand numero 028-053, Padiglione C1), insieme a 22 partner co-espositori. Oltre all'opportunità di incontro durante i tre giorni di fiera, presso lo stand di Visit Maldives si terrà anche un'estrazione a premi sponsorizzata da Villa Hotels & Resorts. Il premio finale consiste in un soggiorno gratuito alle Maldive per due persone per 5 notti e 6 giorni in pensione completa, inclusi i trasferimenti interni.\r

\r

Non solo destinazione per viaggi di nozze, le Maldive promettono un’offerta turistica ampia e diversificata, con la possibilità di vivere il territorio attraverso attività adrenaliniche come il diving, lo snorkeling, il surf, la canoa o il parasailing, ma anche esperienze rilassanti e rigeneranti come lo yoga e i trattamenti spa o semplicemente l’opportunità di godere delle magnifiche spiagge assolate delle isole.","post_title":"Visit Maldives in fiera a Rimini con 22 co-espositori. Italia al 5° posto per numero di arrivi","post_date":"2022-10-10T12:15:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665404126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431962\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph. Mauro Parmesani[/caption]\r

Il Marocco si presenta al prossimo Ttg con numerose novità, dal potenziamento dei collegamenti aerei, ai nuovi terminal aeroportuali, passando per i nuovi hotel e altro ancora. Totalmente rinnovato anche il concept dello stand dell'Onmt (Pad. C2 Stand 32/37, con 12 co-espositori marocchini) che rilancia la campagna “Marocco, Kingdom of Light” e distingue per essere ecosostenibile e modulare e racchiude tutti gli elementi distintivi del Paese: la porta, gli abiti tradizionali, la luce e il moucharabieh un elemento architettonico tipico dei palazzi marocchini. Lo stand sarà paperless e 100% digitalizzato, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie: realtà aumentata, pavimenti interattivi, schermi Led e terminali digitali.\r

“La strategia dell’Onmt è quella di posizionare il Marocco tra le destinazioni turistiche più popolari al mondo, rafforzandone la notorietà e l'attrattiva in tutto il mercato italiano - dichiara Aziz Mnii, direttore dell'Ente Nazionale Per Turismo del Marocco per l'Italia e la Grecia -. Inoltre, vogliamo trasmettere alla travel industry italiana un messaggio di rassicurazione e resistenza: unendo le forze possiamo fare di più, in Marocco diciamo non si può applaudire con una sola mano. In effetti, da aprile abbiamo realizzato svariate attività di pr e marketing ma adesso bisogna spingere sull’acceleratore su molti fronti. Abbiamo molte attività in calendario e tante ne realizzeremo, ma sarà possibile solo con il supporto della parte italiana, sia per quanto riguarda il trade che i media”.\r

L'Italia è oggi il quarto mercato europeo più importante, dopo aver superato quello tedesco. Particolarmente significativa la capacità aerea tra i due Paesi: Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, easyJet e Tuifly.be assicurano 124 voli settimanali per il Marocco in partenza da 9 città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto all'estate 2019 (1.116.000 posti). In evidenza l'apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech.\r

\r

","post_title":"Marocco: 124 voli settimanali dall'Italia verso sei città per l'inverno 2022-23","post_date":"2022-10-10T12:02:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665403328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ sempre più diffusa la modalità di viaggio eco-Sostenibile e, non certo da ora, Easyweeks è attento alle proposte che rientrano in quest’ottica.\r

\r

Il cavallo di battaglia del tour operator sta nell’estremo Nord, seguendo il Circolo Polare Artico, proprio come in questa proposta che viene portata all’appuntamento annuale di Ttg Travel Experience di Rimini, dove Easyweeks sarà presente all’interno dello stand dei Paesi Nordici al Padiglione C1, stand 040-041con tante proposte articolate.\r

\r

«La stagione invernale si preannuncia interessante, con Islanda, seguita da Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia in testa, alle richieste da parte del mercato agenziale – spiega Gianna Forlastro, managing director - E proprio per questo la nostra presenza nello stand Nord Europa sancisce la vocazione di Easyweeks tour operator focalizzato nell’aria sub artica.\r

\r

Tutte le destinazioni che stanno dando importanti risultati sono state preferite per motivi differenti e soggettivi, ma con una costante oggettiva che può essere racchiusa nelle parole chiave riferite dai nostri passeggeri: «sostenibilità, natura incontaminata, qualità delle escursioni natura-cultura-gastronomia, unicità delle strutture ecosostenibili proposte per il soggiorno, garanzia dei servizi offerti, organizzazione e puntualità dei mezzi di trasporto utilizzati durante il viaggio».\r

\r

Trascinato dall’entusiasmo della ripresa degli spostamenti post pandemia, Easyweeks propone per l’inverno 2022/’23 per i viaggiatori attenti alla sostenibilità 5 diverse rotte artiche, nell’insolita, ma interessantissima modalità “Bus” la cui prerogativa è di essere combinabili con spedizioni in crociera nei fiordi artici\r

«Si tratta di un viaggio in totale comodità, ideale per chi non ama mettersi alla guida sulle innevate strade nordiche, con la possibilità di pernottare in strutture come Rorbuer, Aurora Hut, Ice hotel, Glass Igloos, Glamping – prosegue Forlastro - Tutte le rotte che proponiamo includono fermate, nelle quali poter effettuare escursioni indimenticabili fino a giungere alla destinazione finale.\r

\r

Le proposte di ogni singola Rotta Artica possono essere combinabili tra loro fino ad arrivare ad effettuare il giro completo dei tre aree: Norvegia Artica, Lapponia Finlandese e Svedese.La validità delle proposte è dal 1 dicembre al 31 marzo 2023».\r

\r

","post_title":"Easyweeks porta le \"Rotte artiche\" al Ttg Travel Experience","post_date":"2022-10-10T11:50:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665402623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Cathay Pacific è tornata nei cieli di Milano, dallo scorso sabato 8 ottobre, con un volo settimanale tra Hong Kong e Malpensa, operato con Airbus A350-1000 configurato a 334 posti, di cui 46 business, 32 in premium economy e 256 in economy. Un ritorno particolarmente significativo per la compagnia e per lo scalo lombardo, che trova nella rotta per Hong Kong un concreto segnale positivo per la ripresa del traffico verso i mercati asiatici, dopo gli oltre due anni di limitazioni imposte dalla pandemia.\r

\r

\"Lavoriamo da mesi al ripristino della nostra operatività dall’Europa e in tutto il mondo - afferma chief customer and commercial officer Ronald Lam -. La revoca della quarantena obbligatoria in hotel per l’ingresso ad Hong Kong, abolita prima per il personale di bordo e poi alla fine del mese di settembre per tutti i passeggeri in arrivo in città, ha dato un impulso ulteriore al processo di ripresa che renderà Hong Kong sempre più connessa e accessibile a chi viaggia per lavoro e per piacere\". \r

\r

Tuttavia la compagnia aerea non prevede di tornare ai livelli normali di volo \"per almeno altri due anni\": secondo quanto dichiarato da Lam, il lento ritorno dei viaggi in alcune parti dell'Asia e il fragile status di Hong Kong come hub globale, portano a stimare una completa ripresa della capacità pre-pandemia entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025.\r

\r

\"Dobbiamo ancora valutare la situazione della domanda e dell'offerta, quindi ci vorrà del tempo per il ripristino - ha dichiarato Lam, ripreso dal Financial Times - La domanda repressa della popolazione di Hong Kong si è scatenata. La domanda dei visitatori è aumentata. Ma non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale\".","post_title":"Cathay Pacific è tornata a collegare Milano Malpensa con Hong Kong","post_date":"2022-10-10T09:39:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665394787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente.\r

\r

L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere.","post_title":"Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665137763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un bilancio dell’anno positivo, anche se i numeri non sono ancora tornati a quelli del 2019. È quanto afferma Originaltour. “Alcune delle nostre destinazioni hanno riaperto soltanto ad anno già iniziato e nonostante una buona domanda e una altrettanto soddisfacente vendita, non siamo ancora ai livelli pre-pandemia - commenta Loredana Arcangeli, direttore generale del to -. Abbiamo venduto numerosi itinerari in Oman, abbinati alle isole dell’oceano Indiano, in particolare Seychelles e Maldive, soprattutto nel caso dei viaggi di nozze che, come prevedevamo, sono ripresi alla grande. L’Oman, che programmiamo da oltre trent’anni, continua a essere richiesto soprattutto per i sit in coach con piccoli gruppi. Relativamente alla fascia alta, sono molto gettonati gli itinerari della nostra linea Tour Avventura, che prevedono di visitare il paese in modo differente, scoprendo località insolite e con pernottamenti in campi mobili”.\r

\r

Buoni risultati anche per la Malesia che ha decisamente ripreso soprattutto in versione mare con molte richieste, sempre di viaggi di nozze, per l’eco-isola di Lankayan, nel mare di Sulu, a nord del Borneo Malese, che offre un ambiente intatto ed è da poco parco marino protetto, con una sola struttura, il Lankayan Dive, 24 chalet tutti realizzati con materiali naturali.\r

\r

“L’estate è stata caratterizzata dai cambiamenti e dagli annullamenti dei voli che hanno causato disagi se non veri e propri problemi alla nostra clientela e in molti casi ci siamo fatti carico anche di pagare gli hotel ai clienti anche se questo sarebbe stato compito delle compagnie aree, che spesso non sono intervenute - prosegue Loredana Arcangeli -. Una situazione spiacevole che è stata vissuta anche da altri colleghi tour operator. Adesso i problemi sono il rapporto euro-dollaro che ci penalizza con un cambio sfavorevole e l’aumento dei costi dei voli dovuto alla crisi energetica. Attualmente non stiamo ricorrendo ad adeguamenti prezzi e nemmeno a blocco a pagamento del prezzo del viaggio”.\r

\r

In estate, l’operatore ha già inserito online sul suo sito le proposte per le festività di Natale e Capodanno. Per l’Oman, partenze tra il 26 e il 30 dicembre per chi desidera festeggiare l’anno nuovo nel paese, con itinerari a bordo di fuoristrada, capodanno nel deserto ospiti di campi tendati, cenone compreso. Per queste speciali partenze sono inclusi anche i voli da Milano Malpensa con Oman Air. Quote a partire da 2.790 euro. Online anche il tour per trascorrere il Capodanno in Vietnam, con un itinerario che tocca tutte le principali località, Hanoi, Ho Chi Minh, Halong Bay, Lang Co, Da Nang e il delta del Mekong. Si parte da Milano Malpensa il 30 dicembre con volo Korean Airways e rientro l’8 gennaio; la quota parte da 2.490 euro, con trattamento di pensione completa, guida locale in italiano.","post_title":"Originaltour chiude una buona estate e si prepara all'inverno senza adeguamenti carburante","post_date":"2022-10-06T10:59:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665053942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 11 ottobre torna al Palacongressi di Rimini l'Hospitality Day, giunto ormai alla sua nona edizione. Fin dal suo primo appuntamento, l’idea-guida dell’evento romagnolo è sempre stata quella di offrire a un pubblico di albergatori, titolari di strutture extra alberghiere, imprenditori, architetti e designer, ristoratori e operatori turistici, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, contenuti di alto profilo qualitativo, interessanti novità e soluzioni concrete per il settore.\r

\r

Organizzata da Teamwork Hospitality, società di consulenza e formazione alberghiera con 20 anni di esperienza, questa giornata costituisce un evento unico, caratterizzato da momenti di formazione e aggiornamento, con un programma di oltre 150 seminari distribuiti in 15 sale del Palacongressi. Gli interventi sono tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie, da imprenditori e da persone con esperienze significative da raccontare. Ma l'Hospitality Day è anche l’occasione di incontrare aziende di servizi e prodotti per la condivisione di esperienze, per raccogliere idee, stimoli e nuove ispirazioni che possano contribuire a crescere e lavorare meglio. Oltre ai seminari nelle sale, saranno inoltre in funzione cinque arene tematiche dedicate ad altrettanti argomenti: ristorazione, housekeeping, design, risorse umane e benessere. Cinque aree in cui si susseguiranno interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti.\r

\r

Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022, Larry Mogelonsky, managing partner di Hotel Mogel Consulting, Andrea Berton, chef e founder, ristorante Berton Milano, Michil Costa, oste, imprenditore, uomo di natura, hotel La Perla, Berghotel Ladinia e albergo Posta Marcucci, Marco Piva, architetto e chairman dello studio omonimo, Roberto Costa, ceo & founder, Rc Group (CasaCosta e Macellaio Rc), Ludovica Rocchi, brand director R Collection Hotels, Bruno Mastroianni, filosofo, social media manager, giornalista.\r

\r

Al termine della giornata riminese, saranno quindi assegnati gli Hospitality Social Awards 2022: i riconoscimenti che vanno a premiare le migliori attività di social media marketing nel turismo e nell'ospitalità, giunti quest’anno all'undicesima edizione.","post_title":"L'11 ottobre torna a Rimini l'Hospitality Day","post_date":"2022-10-06T10:45:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665053125000]}]}}