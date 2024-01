B&B Hotels sale a quota tre in Sicilia con il Catania City Center Situato nel cuore della città, il B&B Hotel Catania City Center è il terzo indirizzo siciliano del gruppo transalpino. La struttura dispone di 96 camere ed è pet-friendly. “Questa nuova apertura riconferma la nostra scelta di estenderci sempre di più sul territorio nazionale, quest’anno con particolare attenzione al Sud e alle isole, dove desideriamo essere sempre più capillari e presenti”, sottolinea Liliana Comitini. “Continuiamo quindi ad ampliare la nostra rete attraverso una pipeline di aperture serrata – prosegue la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. Il nostro impegno costante è fornire a tutti gli ospiti un’esperienza di viaggio confortevole, conveniente e di qualità, dimostrando così la nostra dedizione a superare le aspettative dei nostri clienti”. Condividi

