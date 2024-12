B&B Hotels sale a quota sette in Piemonte con un nuovo indirizzo ad Alba Settimo indirizzo piemontese per B&B Hotels che inaugura una nuova struttura ad Alba. Ideale per soggiorni di lavoro o di piacere, il B&B Hotel Alba dispone di 89 camere nelle tipologie doppie, matrimoniali, triple e quadruple. A disposizione degli ospiti, inoltre, una connessione wifi da 300 Mb/s negli spazi comuni e in tutte le camere e una Smart Tv con Chromecast integrato per godersi i propri contenuti multimediali preferiti. Nella hall, si potrà poi usufruire di un B&B Shop, dove si troverà una vasta scelta di bevande, snack dolci e salati mentre tutti i giorni, dalle 7 alle 10, è prevista la colazione a buffet, con proposte dolci e salate e opzioni gluten free. L’albergo dispone anche di una sala meeting con una capienza di 100 persone, nonché di un parcheggio con una capienza di 70 posti auto. L’hotel è un ottimo punto di partenza pure per i viaggiatoti leisure che desiderano esplorare il centro storico con le sue torri medievali, le chiese storiche e i rinomati ristoranti. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in una regione chiave come il Piemonte,” ha

dichiarato Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria. Condividi

