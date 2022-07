B&B Hotels raddoppia a Torino con il President

New entry torinese per il gruppo B&B Hotels che così raddoppia la propria presenza nella città della Mole, portando invece a tre il totale delle strutture in Piemonte. Situato nei pressi del nuovo parco scientifico e tecnologico per l’ambiente, Environment Park, il B&B Hotel Torino President si trova anche a un chilometro dalla stazione di Porta Susa e a poco più di due dal centro città. Dispone di 72 camere, incluse alcune triple e quadruple.

“Siamo orgogliosi di proseguire con il nostro piano di espansione e di annunciare l’acquisizione della terza struttura in Piemonte, la seconda a Torino – sottolinea il presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Valerio Duchini -. Stiamo procedendo a un ritmo incessante a conferma del grande investimento che intendiamo portare avanti sul territorio italiano, garantendo numerose opportunità in termini di occupazione, sviluppo locale e ospitalità nelle singole regioni e città”.