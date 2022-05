B&B Hotels inaugura a Roma Fiumicino la 55ma struttura in Italia

B&B Hotels ha presentato oggi alla stampa il nuovo B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2.

«Diamo il benvenuto al 55esimo hotel del Gruppo in Italia – ha esordito Valerio Duchini, ceo e presidente di B& in Italia e settimo sul territorio romano. Un traguardo importante che conferma il nostro ambizioso piano di espansione».

In questo momento il gruppo vanta 650 hotel nel mondo, «tutti a gestione diretta – sottolinea con soddisfazione Duchini -; un fattore importante se consideriamo che le catene che sono nostre competitor utilizzano i modelli del franchising e del contract management».

La proposta di valori del format B&B hotels fa leva su quattro direttrici principali: sicurezza, smart design, progetti responsabili e innovazione tecnologica. «Il B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2, struttura gemella del B&B Hotel Roma Fiumicino inaugurato nel 2018, ha una certificazione leed di struttura sostenibile, garantendo un risparmio nei consumi di energia e risorse, incarnando perfettamente lo spirito ecologico del nostro gruppo. C’è una parte dell’azienda demandata alla sostenibilità e alla ricerca di soluzioni tecnologiche degli hotel sostenibile».

La tecnologia presente è «smart, facile, a supporto del cliente – continua il presidente -, con una dematerializzazione della reception. Non c’è più il desk, non ci sono barriere, stiamo cambiando il ruolo delle risorse, da receptionist ad assistenti alla vendita, come avviene nel retail. Questo significa essere ‘smart’, questo significa essere davvero accoglienti».

Entro il 2022 il piano di sviluppo di B&B Hotels in Italia prevede il raggiungimento di oltre 60 hotel (attualmente sono 55) con un tasso di occupazione del 75% su tutta la Penisola. L’obiettivo è quello di approdare in nuove destinazioni e rafforzare la presenza in quelle già presidiate, tutte scelte tra le mete primarie del panorama turistico italiano, ma anche quelle secondarie, estremamente potenziali se si pensa al patrimonio artistico e culturale che l’Italia offre anche in città medio-piccole. In aggiunta, il focus è anche sui servizi e sulla tecnologia, sempre più connessa.

Alla presentazione ha partecipato anche il proprietario del gruppo Leonardo Caltagirone «Siamo davvero lieti di continuare, attraverso questo nuovo hotel, la collaborazione con il Gruppo B&B Hotels – racconta Leonardo Caltagirone -. Il progetto di Parco Leonardo aggiunge un ulteriore importante struttura a servizio dei cittadini e del territorio».