B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale L’estate 2024 è stata molto positiva per B&B Hotels, con un tasso di occupazione medio superiore all’85%, grazie al ritorno della clientela internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall’Asia. La combinazione di pricing competitivo e l’aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l’estate con un trend positivo. Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l’esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un’ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell’hotel. Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​. Condividi

