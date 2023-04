Baia Holiday: aprile è il mese delle riaperture. New entry il pugliese San Nicola Il primo a riaprire è stato il concept village Piccola Gardiola, a San Felice del Benaco, vicino al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Poi in questo mese di aprile stanno seguendo tutti gli altri indirizzi open air di Baia Holiday. A partire dall’inizio del mese hanno per esempio ripreso le attività ben quattro strutture sarde: il centro vacanze Isuledda è aperto dal 1° aprile con una nuova gelateria e un nuovo chiosco in legno sulla spiaggia; negli stessi giorni è ripartito anche il camping village Laguna Blu, situato nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, lungo la riviera del Corallo; il 6 aprile è quindi toccato al camping village Baia Blu La Tortuga in Gallura che, come l’Isuledda, ha una nuova gelateria; a completare la scelta sarda, il 20 aprile, aprirà anche l’oasi di relax camping village Capo d’Orso, a pochi chilometri da Palau e dall’arcipelago della Maddalena, con un’inedita area poll che includerà pure una vasca circolare su due livelli, con effetto infinity. In Puglia, il centro turistico San Nicola, già aperto, è la new entry tra i camping village di Baia Holiday. Sempre dall’inizio di aprile è inoltre disponibile il camping Roma Capitol di Ostia Antica, impreziosito dal gigantesco nuovo parco acquatico di 11.500 metri quadrati, con piscina olimpionica, piscina laguna per bambini, spray park, wellness park e solarium, nonché dalla nuova viabilità pavimentata con sanpietrini. Battenti aperti anche per il camping village Cavallino Treporti, affacciato sull’omonima spiaggia. Fiore all’occhiello, la spa Panta Rei, recente novità. Sempre a inizio mese ha ripreso le attività in Croazia il camping village Poljana, sull’omonima isola del golfo del Quarnaro. Dal 6 aprile, l’offerta mare a nord-est di Baia Holiday ha visto la riapertura anche del camping village Mare Pineta, affacciato sul golfo di Trieste

Un’iniziativa ben accolta anche dai personal travel expert che, lavorando in coppia con i content creator, possono accedere ad ampie community di potenziali viaggiatori, spesso poco inclini a rivolgersi al mondo del turismo organizzato: contatti da fidelizzare per accrescere il business. “Stoviaggio è un’operazione win-win - spiega il cofounder di Travel Expert, Luigi Porro -. Ma mettere in contatto agenti di viaggio e content creator non è sufficiente: alla base del successo c’è un grande lavoro di coordinamento incentrato sulla formazione e sull’organizzazione di team building e momenti di incontro, per rafforzare le relazioni personali, incentivare la creatività e la condivisione di idee e progetti. Riuscire a fare collaborare queste due figure che spesso procedono su binari paralleli, o addirittura competono tra loro, era una sfida per noi irrinunciabile, perché siamo consapevoli del valore che possono generare insieme. Consideriamo vinta la sfida: le coppie stanno lavorando in grande sintonia e siamo pronti ad accelerare la crescita per garantire piena soddisfazione a tutti i soggetti. Entro il mese di aprile raddoppieremo i viaggi a scaffale, così da proporre una gamma di destinazioni completa per questo segmento di domanda”. [post_title] => Parte bene Stoviaggio, la nuova proposta nata dalla collaborazione tra Travel Expert e blogger [post_date] => 2023-04-12T10:12:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681294352000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha aumentato i voli tra Istanbul e New York Jfk fino a quattro al giorno: il collegamento aggiuntivo, che entrerà in vigore a metà luglio, prevede orari particolarmente accattivanti, tra cui un servizio diurno dal Jfk verso Istanbul. Con l'aggiunta di Newark, il vettore di Star Alliance quindi cinque voli giornalieri per la Grande Mela, un numero record mai raggiunto prima. Il potenziamento delle frequenze è previsto a partire dal 12 luglio. Nei giorni scorsi la compagnia aerea ha annunciato la disponibilità di servizi di messaggistica gratuiti e illimitati per tutti i passeggeri dei voli internazionali dove è disponibile l'accesso a internet, attraverso app come WhatsApp, Messenger o iMessage. Con il nuovo servizio 'Enjoy Limitless Messaging', "stiamo compiendo un altro passo avanti tra gli innumerevoli miglioramenti che abbiamo apportato al settore dell'aviazione della Türkiye come compagnia di bandiera - ha sottolineato il ceo del vettore Bilal Ekşi -. Combinando il nostro approccio innovativo con la soddisfazione dei clienti, stiamo garantendo ai nostri passeggeri la possibilità di messaggiare liberamente ssopra le nuvole, rimanendo in contatto con tutti senza alcun limite." [post_title] => Turkish Airlines: salgono a cinque al giorno i voli estivi per New York (Jfk e Newark) [post_date] => 2023-04-12T10:03:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681293805000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_303476" align="alignleft" width="300"] Giovanni Tori, presidente della regione Liguria[/caption] Boom di turisti in Liguria. «Siamo partiti col botto, gli operatori sono molto contenti. Nella gran parte del nostro territorio abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all'accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria". Il presidente della regione Giovanni Toti è soddisfatto per l'assalto dei turisti in questo ponte pasquale che ha visto peraltro un vero e proprio boom nelle Cinque Terre ma non solo. Nell'imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel dianese. Secondo i dati della Regione tanti gli italiani non solo dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli e molti turisti stranieri per lo più francesi, tedeschi e svizzeri. Tutto esaurito Nel savonese si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100%. Si registrano però soggiorni più brevi rispetto a Pasqua 2022. A Genova non c'è stato il tutto esaurito negli alberghi ma un dato comunque alto in termini di riempimento. Boom invece nella Riviera di Levante a partire da Sestri Levante e per tutto il Golfo del Tigullio con un vero e proprio assalto alla rinomata Baia del Silenzio: la media di riempimento degli hotel è stata del 95% con risultati migliori rispetto all'anno scorso. E numeri eccezionali anche sul fronte della ristorazione. Tutto esaurito alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti oltre che a Porto Venere dove a farla da padroni in questo caso sono stati i turisti stranieri principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani. [post_title] => Toti: «Grande turismo in Liguria. Gli operatori sono contenti» [post_date] => 2023-04-11T12:10:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681215007000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings rilancia da Foggia con un nuovo collegamento per Mostar che decollerà il prossimo 3 giugno, con una doppia frequenza settimanale – ogni mercoledì e sabato. Si tratta del primo collegamento internazionale di linea del nuovo corso del ‘Gino Lisa’ “L’aeroporto di Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è da sempre un’infrastruttura fondamentale a supporto di un segmento molto particolare dell’industria del turismo della Capitanata. Il Gargano, la Montagna Sacra, oltre alla bellezza dei suoi paesaggi naturalistici, è costellato, altresì, dalla presenza di eremi e monasteri dislocati lungo un percorso di valori che ha in San Giovanni Rotondo, con San Pio, e in Monte Sant’Angelo, con la Grotta di San Michele Arcangelo, due poli di riferimento il cui valore di fede travalica i confini nazionali. Piace pensare al volo con Mostar, l’aeroporto di riferimento per la vicina Medjugorje, altro luogo simbolo del culto mariano, a una rivisitazione, in chiave moderna, di quei cammini di fede che storicamente si snodavano per tutta Europa per mettere in connessione i più importanti luoghi di culto. Foggia, anche grazie al nuovo collegamento al quale speriamo di poterne aggiungere altri su destinazioni di particolare importanza per il turismo religioso, può divenire a tutti gli effetti un aeroporto con una connotazione specifica quale riferimento per i flussi di fedeli, ci auguriamo sempre più consistenti, che grazie ai collegamenti aerei intendano raggiungere luoghi di culto importanti”. "Dopo Milano Linate, si aggiunge un’altra importante destinazione - ha sottolineato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwing -. La città di Mostar è uno scalo strategico perché vicino a Medjugorje, centro internazionale di spiritualità e meta di tanti pellegrini. Sicuramente con questa tratta potremo soddisfare tanti fedeli che potranno raggiungere la Bosnia in pochissimo tempo dalla Puglia. Un risultato che incrementa i nostri voli e contribuisce a sviluppare quel turismo religioso che è di forte interesse.” [post_title] => Lumiwings collegherà Foggia a Mostar dal 3 giugno, con due frequenze settimanali [post_date] => 2023-04-11T10:47:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681210071000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia sede l'ormai tradizionale appuntamento con 196+ forum Milan di Pkf hospitality group. L’edizione 2023, che si terrà dal 16 al 17 aprile, si sposta in via Tortona, all'nhow hotel Milan. Il forum è organizzato in concomitanza con il Salone del Mobile, principale fiera mondiale del design e dell’arredamento. Il focus dell’evento si concentra quindi proprio su architettura e design nel mondo dell’ospitalità. Quest’anno la due giorni sarà inoltre scandita da più appuntamenti, tra cui il nuovo Walk & talk city tour, che conduce alla scoperta di luoghi iconici e di nuove aperture ricettive milanesi. Queste le tappe: Galleria Vik Milano, Lavazza Flagship, Radisson Touring e Radisson Santa Sofia. A seguire, il programma prevede il ricevimento come apertura ufficiale del forum e il giorno successivo la conferenza tra dibattiti, sessioni interattive, approfondimenti e opportunità di networking. Durante l’evento, alcuni tra i principali investitori, sviluppatori e operatori del settore affronteranno diversi temi, tra cui il design nei resort, le nuove costruzioni, il settore delle riconversioni e l’impatto dell’esg. Momento clou finale sarà la cena di gala, durante la quale ci sarà la presentazione del vincitore dell’Hotel design award 2023. [post_title] => Nuova sede all'nhow hotel per l'appuntamento milanese con il 196+ forum [post_date] => 2023-04-11T10:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681208991000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Proponiamo la Corsica in tutti i momenti dell’anno eccetto nei mesi estivi, perché è più semplice trovare disponibilità ed effettuare le visite previste dal programma". E' il racconto di Franca Scontrino, responsabile del prodotto dell'isola mediterranea, in particolare per la clientela senior, di Praga Viaggi, to basato a Genova che offre partenze verso l’Italia, l’Europa e il mondo, con un’attenzione speciale per i viaggi di nozze. L'operatore ligure ha preso parte al workshop Ci vediamo in Corsica! promosso dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi insieme con Atout France, per arricchire la sua offerta incontrando gli operatori locali. "I miei clienti non sono interessati alle vacanze balneari - aggiunge Franca Scontrino - ma piuttosto alla scoperta del territorio e del patrimonio locale. Consigliamo circuiti di tre/quattro notti per assistere agli eventi che si svolgono nelle diverse aree della Corsica, come è avvenuto per le suggestive cerimonie pasquali. Per i collegamenti si viaggia con i traghetti Mobylines in partenza da Genova nei mesi estivi, a partire da maggio, mentre d’inverno le partenze sono programmate da Livorno, con Corsica Ferries. Ogni anno ci fermiamo nei mesi di luglio e agosto. Per noi sono invece ideali il mese di giugno, che è ancora media stagione, e quello di settembre. Sono meno affollati e meno caldi. Per questo proponiamo tour più lunghi, fino a cinque/sette notti, consentendo di scoprire tanti aspetti della Corsica, con il giusto ritmo. La nostra formula di successo sono i tour con visite dei centri storici, degustazioni ed esperienze nella natura". Oltre che con le formule di viaggio già collaudate, Praga Viaggi sta vivendo una ripresa positiva offrendo esperienze che danno maggiore importanza alla natura e alle scoperte all'aria aperta. "Crediamo che la Corsica, tanto amata dalle famiglie che frequentano camping e residence, debba ancora rivelarsi in tutta la sua bellezza alla clientela senior di Praga Viaggi - conclude Franca Scontrino -. Per questo cerchiamo di presentare i vari aspetti dell’isola: da Bonifacio con le sue scogliere, che lasciano tutti a bocca aperta, fino alla zona di Ajaccio, la costa, Propriano... Ovunque si vada c'è una meraviglia da scoprire». [post_title] => Scoprire una Corsica autentica e insolita con Praga Viaggi [post_date] => 2023-04-11T09:52:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681206765000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche i tour Experience Messico e Messico Feel tra i nuovi itinerari recentemente annunciati da Latin World. Il primo fa tappa a Città del Messico, Oaxaca e Huatulco. In nove giorni si avrà la possibilità di vivere esperienze particolari come la partecipazione a una cooking class: con lo chef si farà la spesa al mercato locale e poi si imparerà a cucinare piatti della tradizione regionale. Si cenerà sulla terrazza di uno dei più noti ristoranti di Oaxaca, si visiterà una distilleria di mezcal e si soggiornerà in boutique hotel. Si tratta di viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 3.290 euro a persona, in camera doppia. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi 4 stelle o boutique hotel. Per i viaggiatori più esigenti il to di casa Quality Group ha poi disegnato il tour Messico Feel, che prevede sistemazioni in dimore di charme e ristorazione gourmet. L’itinerario tocca Città del Messico, San Miguel de Allende, Guanajuato, Cancún, Mérida, Valladolid e la riviera Maya. Anche in questo caso di parla di un viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 5.690 euro a persona, in camera doppia, per 12 giorni di itinerario. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi di alto livello. [post_title] => Experience Messico e Messico Feel tra le novità Latin World per il paese Centro-americano [post_date] => 2023-04-11T09:36:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681205763000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a Milano, il prossimo 4 maggio, Guest/Lab: l’appuntamento professionale dedicato al mondo dell’ospitalità, del design e del contract organizzato da Teamwork Hospitality. La quarta edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà presso il centro congressi palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17, con il patrocinio di Poli.Design e la collaborazione dell’Associazione Aipi, del network Newh e di Skal International. Guest/Lab è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore. La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato. Il focus si concentrerà in particolare su alcuni temi-chiave: i trend nel design alberghiero; le soluzioni per il food & beverage in hotel; le testimonianze e le case history di successo; i brand e i concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi; il super bonus alberghi 80%. Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in sei sale del palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari. [post_title] => A Milano, il prossimo 4 maggio, la quarta edizione di Guest/Lab [post_date] => 2023-04-07T12:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680870954000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna accende i riflettori sull'architettura contemporanea con un'installazione fotografica dal titolo “Walking by best Architecture in Spain” in programma a Milano (Corso Garibaldi, 72) dal 14 al 23 aprile, in occasione del Salone del Mobile. Una selezione di 20 immagini su 10 pannelli che ritraggono architetture contemporanee iconiche, da rivedere o da scoprire, e che meritano un viaggio in Spagna, un paese all'avanguardia nell'innovazione architettonica e nel design. Gli edifici selezionati per la mostra fotografica sono raggruppati in quattro sezioni: musei, alloggi, spazi culturali e altri edifici. La sezione “musei” ospita il maggior numero di fotografie esposte e spazia dal celeberrimo Museo Guggenheim Bilbao al Museo di Archeologia di Álava Bibat nella città di Vitoria-Gasteiz. Nella sezione “alloggi” 3 fotografie illustrano 3 strutture di architetti spagnoli: il Parador Costa da Morte a Muxía, in Galizia; l’hotel Aire de Bardenas a Tudela, in Navarra e la Casa La Geria una delle Case bioclimatiche Iter e si trovano sull’isola di Tenerife. Quattro sono le immagini della sezione “spazi culturali” che immortalano strutture all’avanguardia: il Centro Niemeyer di Avilés, nelle Asturie; il Centro Botín Santander, edificio ricoperto da 270mila ceramiche che sembra sospeso sul mare, firmato da Renzo Piano. E ancora, la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. E il TEA Tenerife Spazio delle Arti. Infine le ultime 4 immagini esposte a Milano ritraggono nella sezione “altri edifici” il Palazzo dei Congressi Kursaal di Donostia–San Sebastián, sede del Festival del Cinema; il terminal 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas è stato realizzato dallo Studio Lamela e Richard Rogers; il Palazzo Dei Congressi di Plasencia e la Setas de Sevilla, l'enorme struttura di legno nel cuore del capoluogo andaluso. [post_title] => Spagna: installazione fotografica a Milano in occasione del Salone del Mobile [post_date] => 2023-04-07T11:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680865253000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baia holiday aprile e il mese delle riaperture new entry il pugliese san nicola" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2191,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A sei mesi dal lancio del brand, oltre 30 content creator hanno aderito all’iniziativa e l’obiettivo è di raggiungere quota 50 entro l’inizio dell’estate. Parte bene Stoviaggio, l’innovativo progetto di viaggi di gruppo basati sulla collaborazione tra gli agenti Travel Expert e gli influencer e i travel blogger specializzati nella condivisione di esperienze legate al turismo. La programmazione è in costante sviluppo: sommando i viaggi già partiti e quelli in calendario nei prossimi mesi, si contano al momento circa 30 tour, per un totale di 25 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

Un’iniziativa ben accolta anche dai personal travel expert che, lavorando in coppia con i content creator, possono accedere ad ampie community di potenziali viaggiatori, spesso poco inclini a rivolgersi al mondo del turismo organizzato: contatti da fidelizzare per accrescere il business. “Stoviaggio è un’operazione win-win - spiega il cofounder di Travel Expert, Luigi Porro -. Ma mettere in contatto agenti di viaggio e content creator non è sufficiente: alla base del successo c’è un grande lavoro di coordinamento incentrato sulla formazione e sull’organizzazione di team building e momenti di incontro, per rafforzare le relazioni personali, incentivare la creatività e la condivisione di idee e progetti. Riuscire a fare collaborare queste due figure che spesso procedono su binari paralleli, o addirittura competono tra loro, era una sfida per noi irrinunciabile, perché siamo consapevoli del valore che possono generare insieme. Consideriamo vinta la sfida: le coppie stanno lavorando in grande sintonia e siamo pronti ad accelerare la crescita per garantire piena soddisfazione a tutti i soggetti. Entro il mese di aprile raddoppieremo i viaggi a scaffale, così da proporre una gamma di destinazioni completa per questo segmento di domanda”.","post_title":"Parte bene Stoviaggio, la nuova proposta nata dalla collaborazione tra Travel Expert e blogger","post_date":"2023-04-12T10:12:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681294352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha aumentato i voli tra Istanbul e New York Jfk fino a quattro al giorno: il collegamento aggiuntivo, che entrerà in vigore a metà luglio, prevede orari particolarmente accattivanti, tra cui un servizio diurno dal Jfk verso Istanbul. Con l'aggiunta di Newark, il vettore di Star Alliance quindi cinque voli giornalieri per la Grande Mela, un numero record mai raggiunto prima.\r

\r

Il potenziamento delle frequenze è previsto a partire dal 12 luglio.\r

\r

Nei giorni scorsi la compagnia aerea ha annunciato la disponibilità di servizi di messaggistica gratuiti e illimitati per tutti i passeggeri dei voli internazionali dove è disponibile l'accesso a internet, attraverso app come WhatsApp, Messenger o iMessage.\r

\r

Con il nuovo servizio 'Enjoy Limitless Messaging', \"stiamo compiendo un altro passo avanti tra gli innumerevoli miglioramenti che abbiamo apportato al settore dell'aviazione della Türkiye come compagnia di bandiera - ha sottolineato il ceo del vettore Bilal Ekşi -. Combinando il nostro approccio innovativo con la soddisfazione dei clienti, stiamo garantendo ai nostri passeggeri la possibilità di messaggiare liberamente ssopra le nuvole, rimanendo in contatto con tutti senza alcun limite.\"\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines: salgono a cinque al giorno i voli estivi per New York (Jfk e Newark)","post_date":"2023-04-12T10:03:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681293805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_303476\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Tori, presidente della regione Liguria[/caption]\r

\r

Boom di turisti in Liguria. «Siamo partiti col botto, gli operatori sono molto contenti. Nella gran parte del nostro territorio abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all'accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria\".\r

\r

Il presidente della regione Giovanni Toti è soddisfatto per l'assalto dei turisti in questo ponte pasquale che ha visto peraltro un vero e proprio boom nelle Cinque Terre ma non solo.\r

\r

Nell'imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel dianese. Secondo i dati della Regione tanti gli italiani non solo dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli e molti turisti stranieri per lo più francesi, tedeschi e svizzeri.\r

Tutto esaurito\r

Nel savonese si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100%. Si registrano però soggiorni più brevi rispetto a Pasqua 2022.\r

\r

A Genova non c'è stato il tutto esaurito negli alberghi ma un dato comunque alto in termini di riempimento. Boom invece nella Riviera di Levante a partire da Sestri Levante e per tutto il Golfo del Tigullio con un vero e proprio assalto alla rinomata Baia del Silenzio: la media di riempimento degli hotel è stata del 95% con risultati migliori rispetto all'anno scorso.\r

\r

E numeri eccezionali anche sul fronte della ristorazione. Tutto esaurito alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti oltre che a Porto Venere dove a farla da padroni in questo caso sono stati i turisti stranieri principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani.","post_title":"Toti: «Grande turismo in Liguria. Gli operatori sono contenti»","post_date":"2023-04-11T12:10:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681215007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings rilancia da Foggia con un nuovo collegamento per Mostar che decollerà il prossimo 3 giugno, con una doppia frequenza settimanale – ogni mercoledì e sabato. Si tratta del primo collegamento internazionale di linea del nuovo corso del ‘Gino Lisa’\r

\r

“L’aeroporto di Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è da sempre un’infrastruttura fondamentale a supporto di un segmento molto particolare dell’industria del turismo della Capitanata. Il Gargano, la Montagna Sacra, oltre alla bellezza dei suoi paesaggi naturalistici, è costellato, altresì, dalla presenza di eremi e monasteri dislocati lungo un percorso di valori che ha in San Giovanni Rotondo, con San Pio, e in Monte Sant’Angelo, con la Grotta di San Michele Arcangelo, due poli di riferimento il cui valore di fede travalica i confini nazionali. Piace pensare al volo con Mostar, l’aeroporto di riferimento per la vicina Medjugorje, altro luogo simbolo del culto mariano, a una rivisitazione, in chiave moderna, di quei cammini di fede che storicamente si snodavano per tutta Europa per mettere in connessione i più importanti luoghi di culto. Foggia, anche grazie al nuovo collegamento al quale speriamo di poterne aggiungere altri su destinazioni di particolare importanza per il turismo religioso, può divenire a tutti gli effetti un aeroporto con una connotazione specifica quale riferimento per i flussi di fedeli, ci auguriamo sempre più consistenti, che grazie ai collegamenti aerei intendano raggiungere luoghi di culto importanti”.\r

\r

\"Dopo Milano Linate, si aggiunge un’altra importante destinazione - ha sottolineato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwing -. La città di Mostar è uno scalo strategico perché vicino a Medjugorje, centro internazionale di spiritualità e meta di tanti pellegrini. Sicuramente con questa tratta potremo soddisfare tanti fedeli che potranno raggiungere la Bosnia in pochissimo tempo dalla Puglia. Un risultato che incrementa i nostri voli e contribuisce a sviluppare quel turismo religioso che è di forte interesse.”","post_title":"Lumiwings collegherà Foggia a Mostar dal 3 giugno, con due frequenze settimanali","post_date":"2023-04-11T10:47:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681210071000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia sede l'ormai tradizionale appuntamento con 196+ forum Milan di Pkf hospitality group. L’edizione 2023, che si terrà dal 16 al 17 aprile, si sposta in via Tortona, all'nhow hotel Milan. Il forum è organizzato in concomitanza con il Salone del Mobile, principale fiera mondiale del design e dell’arredamento. Il focus dell’evento si concentra quindi proprio su architettura e design nel mondo dell’ospitalità.\r

\r

Quest’anno la due giorni sarà inoltre scandita da più appuntamenti, tra cui il nuovo Walk & talk city tour, che conduce alla scoperta di luoghi iconici e di nuove aperture ricettive milanesi. Queste le tappe: Galleria Vik Milano, Lavazza Flagship, Radisson Touring e Radisson Santa Sofia. A seguire, il programma prevede il ricevimento come apertura ufficiale del forum e il giorno successivo la conferenza tra dibattiti, sessioni interattive, approfondimenti e opportunità di networking. Durante l’evento, alcuni tra i principali investitori, sviluppatori e operatori del settore affronteranno diversi temi, tra cui il design nei resort, le nuove costruzioni, il settore delle riconversioni e l’impatto dell’esg. Momento clou finale sarà la cena di gala, durante la quale ci sarà la presentazione del vincitore dell’Hotel design award 2023.","post_title":"Nuova sede all'nhow hotel per l'appuntamento milanese con il 196+ forum","post_date":"2023-04-11T10:29:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681208991000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\"Proponiamo la Corsica in tutti i momenti dell’anno eccetto nei mesi estivi, perché è più semplice trovare disponibilità ed effettuare le visite previste dal programma\". E' il racconto di Franca Scontrino, responsabile del prodotto dell'isola mediterranea, in particolare per la clientela senior, di Praga Viaggi, to basato a Genova che offre partenze verso l’Italia, l’Europa e il mondo, con un’attenzione speciale per i viaggi di nozze. L'operatore ligure ha preso parte al workshop Ci vediamo in Corsica! promosso dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi insieme con Atout France, per arricchire la sua offerta incontrando gli operatori locali.\r

\r

\"I miei clienti non sono interessati alle vacanze balneari - aggiunge Franca Scontrino - ma piuttosto alla scoperta del territorio e del patrimonio locale. Consigliamo circuiti di tre/quattro notti per assistere agli eventi che si svolgono nelle diverse aree della Corsica, come è avvenuto per le suggestive cerimonie pasquali. Per i collegamenti si viaggia con i traghetti Mobylines in partenza da Genova nei mesi estivi, a partire da maggio, mentre d’inverno le partenze sono programmate da Livorno, con Corsica Ferries. Ogni anno ci fermiamo nei mesi di luglio e agosto. Per noi sono invece ideali il mese di giugno, che è ancora media stagione, e quello di settembre. Sono meno affollati e meno caldi. Per questo proponiamo tour più lunghi, fino a cinque/sette notti, consentendo di scoprire tanti aspetti della Corsica, con il giusto ritmo. La nostra formula di successo sono i tour con visite dei centri storici, degustazioni ed esperienze nella natura\".\r

\r

Oltre che con le formule di viaggio già collaudate, Praga Viaggi sta vivendo una ripresa positiva offrendo esperienze che danno maggiore importanza alla natura e alle scoperte all'aria aperta. \"Crediamo che la Corsica, tanto amata dalle famiglie che frequentano camping e residence, debba ancora rivelarsi in tutta la sua bellezza alla clientela senior di Praga Viaggi - conclude Franca Scontrino -. Per questo cerchiamo di presentare i vari aspetti dell’isola: da Bonifacio con le sue scogliere, che lasciano tutti a bocca aperta, fino alla zona di Ajaccio, la costa, Propriano... Ovunque si vada c'è una meraviglia da scoprire».\r

\r

","post_title":"Scoprire una Corsica autentica e insolita con Praga Viaggi","post_date":"2023-04-11T09:52:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681206765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche i tour Experience Messico e Messico Feel tra i nuovi itinerari recentemente annunciati da Latin World. Il primo fa tappa a Città del Messico, Oaxaca e Huatulco. In nove giorni si avrà la possibilità di vivere esperienze particolari come la partecipazione a una cooking class: con lo chef si farà la spesa al mercato locale e poi si imparerà a cucinare piatti della tradizione regionale. Si cenerà sulla terrazza di uno dei più noti ristoranti di Oaxaca, si visiterà una distilleria di mezcal e si soggiornerà in boutique hotel. Si tratta di viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 3.290 euro a persona, in camera doppia. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi 4 stelle o boutique hotel.\r

\r

Per i viaggiatori più esigenti il to di casa Quality Group ha poi disegnato il tour Messico Feel, che prevede sistemazioni in dimore di charme e ristorazione gourmet. L’itinerario tocca Città del Messico, San Miguel de Allende, Guanajuato, Cancún, Mérida, Valladolid e la riviera Maya. Anche in questo caso di parla di un viaggio di gruppo con guida in lingua italiana, con quote a partire da 5.690 euro a persona, in camera doppia, per 12 giorni di itinerario. Partenze garantite per un minimo di due partecipanti. Sistemazione in alberghi di alto livello.","post_title":"Experience Messico e Messico Feel tra le novità Latin World per il paese Centro-americano","post_date":"2023-04-11T09:36:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681205763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna a Milano, il prossimo 4 maggio, Guest/Lab: l’appuntamento professionale dedicato al mondo dell’ospitalità, del design e del contract organizzato da Teamwork Hospitality. La quarta edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà presso il centro congressi palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17, con il patrocinio di Poli.Design e la collaborazione dell’Associazione Aipi, del network Newh e di Skal International.\r

\r

Guest/Lab è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore.\r

La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato. Il focus si concentrerà in particolare su alcuni temi-chiave: i trend nel design alberghiero; le soluzioni per il food & beverage in hotel; le testimonianze e le case history di successo; i brand e i concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi; il super bonus alberghi 80%. Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in sei sale del palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari.","post_title":"A Milano, il prossimo 4 maggio, la quarta edizione di Guest/Lab","post_date":"2023-04-07T12:35:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680870954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna accende i riflettori sull'architettura contemporanea con un'installazione fotografica dal titolo “Walking by best Architecture in Spain” in programma a Milano (Corso Garibaldi, 72) dal 14 al 23 aprile, in occasione del Salone del Mobile.\r

\r

Una selezione di 20 immagini su 10 pannelli che ritraggono architetture contemporanee iconiche, da rivedere o da scoprire, e che meritano un viaggio in Spagna, un paese all'avanguardia nell'innovazione architettonica e nel design. Gli edifici selezionati per la mostra fotografica sono raggruppati in quattro sezioni: musei, alloggi, spazi culturali e altri edifici.\r

\r

La sezione “musei” ospita il maggior numero di fotografie esposte e spazia dal celeberrimo Museo Guggenheim Bilbao al Museo di Archeologia di Álava Bibat nella città di Vitoria-Gasteiz.\r

\r

Nella sezione “alloggi” 3 fotografie illustrano 3 strutture di architetti spagnoli: il Parador Costa da Morte a Muxía, in Galizia; l’hotel Aire de Bardenas a Tudela, in Navarra e la Casa La Geria una delle Case bioclimatiche Iter e si trovano sull’isola di Tenerife.\r

\r

Quattro sono le immagini della sezione “spazi culturali” che immortalano strutture all’avanguardia: il Centro Niemeyer di Avilés, nelle Asturie; il Centro Botín Santander, edificio ricoperto da 270mila ceramiche che sembra sospeso sul mare, firmato da Renzo Piano. E ancora, la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. E il TEA Tenerife Spazio delle Arti.\r

\r

Infine le ultime 4 immagini esposte a Milano ritraggono nella sezione “altri edifici” il Palazzo dei Congressi Kursaal di Donostia–San Sebastián, sede del Festival del Cinema; il terminal 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas è stato realizzato dallo Studio Lamela e Richard Rogers; il Palazzo Dei Congressi di Plasencia e la Setas de Sevilla, l'enorme struttura di legno nel cuore del capoluogo andaluso.","post_title":"Spagna: installazione fotografica a Milano in occasione del Salone del Mobile","post_date":"2023-04-07T11:00:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680865253000]}]}}