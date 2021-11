Baia Holiday apre le vendite per la stagione 2022

“Il miglior momento è ora” è la nuova promozione early bird di Baia Holiday, grazie alla quale si potrà beneficiare di uno sconto del 10%, per chi prenoterà un soggiorno per la stagione 2022 entro il 20 dicembre 2021. Archiviata l’estate con buoni numeri e avviato il periodo invernale Baia Winter, con l’apertura fino al 10 gennaio di alcune strutture in Veneto, Lazio e Friuli, l’operatore open air apre le vendite per il prossimo anno, offrendo alla distribuzione e alla clientela finale la possibilità di poter programmare a condizioni vantaggiose le proprie vacanze.

La promozione early bird sarà applicata ai soggiorni di almeno una settimana in tutti i camping village e le strutture della programmazione Baia Holiday distribuite tra lago di Garda, laguna di Venezia, riviera friulana, Ostia Antica, coste della Sardegna, isola di Lussino e altre località francesi e sulla spagnola Costa Brava.

La stagione estiva inizierà per alcuni camping village già dal mese di aprile. Tra le novità più attese del 2022 ci sarà l’apertura del complesso di proprietà camping village La Gallura, affacciato su un tratto di mare nei pressi di Santa Teresa di Gallura. Oltre che per la convenienza, iniziare a prenotare ora garantisce quindi la possibilità di trovare la soluzione abitativa che si desidera, scegliendo tra piazzole, mobile home, bungalow, appartamenti e camere.

“La pianificazione di una vacanza è un ottimo modo di pensare al futuro – sottolinea Luca Neboli, direttore marketing e commerciale di Baia Holiday – Abbiamo quindi pensato di ufficializzare l’avvio della nuova stagione 2022 e i primi riscontri sono molto positivi, non soltanto dal bacino straniero, ma anche da quello nazionale. Abbiamo inoltre in cantiere importanti novità come il camping village in Sardegna e non vediamo l’ora di poterle ufficializzare”.