Baglioni Hotels rilancia su Roma: il nuovo 5 stelle aprirà nel rione Trevi Baglioni Hotels&Resorts raddoppia su Roma: ha preso infatti forme concrete l’accordo anticipato nelle scorse settimane che ha visto The Palace Company – che detiene il brand italiano – acquisire il 100% del Fondo Comet. Tra le proprietà di quest’ultimo c’è anche un immobile in via delle Vergini a Roma, che diverrà una nuova struttura di lusso: 131 camere a marchio Baglioni Hotels&Resorts. Situato nel rione Trevi, lungo la strada che si snoda da via delle Muratte a via dell’Umiltà, l’hotel si affiancherà quindi all’altro indirizzo del gruppo nella Capitale, il 5 stelle Baglioni Hotel Regina. Complessivamente, The Palace Company conta 17 strutture, di cui dieci ai Caraibi, e lo scorso anno ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, di cui oltre un miliardo è stato generato attraverso il modello vacation club. “Vogliamo arrivare a 20 strutture entro i prossimi cinque-sette anni – ha affermato Massimo Baldo, vice president Europa di The Palace Company in occasione dell’ultimo Pambianco Hotellerie Summit – crescendo nel posizionamento di lusso a livello di prodotto, servizio ed esperienze, per le quali abbiamo creato una linea dedicata, la Palace Vacation Planning”. Condividi

