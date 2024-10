Autentico Hospitality, entra il Grand Hotel Parker’s, ventesima struttura del brand di lusso Autentico Hospitality, il rinomato brand di ospitalità che rappresenta l’eccellenza dell’accoglienza made in italy, annuncia con l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero di hotels in portfolio su tutto il territorio nazionale. Si tratta del Grand Hotel Parker’s, il più antico e prestigioso hotel di Napoli. Ospitalità napoletana ed eleganza d’altri tempi con una delle viste più belle sul Golfo di Napoli, il Grand Hotel Parker’s comprende 67 camere e suite. Con una storia che affonda le radici nel 1870, l’hotel si distingue per la sua eleganza e tradizione, offrendo agli ospiti un’esperienza culinaria indimenticabile presso il George Restaurant. «La passione e la cultura dell’ospitalità continuano dal lontano 1870 e crescono con un occhio attento al futuro e un profondo rispetto per la storia, mantenendo salda la tradizione di ospitalità e qualità che contraddistingue questo luogo – conferma il Chief Experience Officer del Grand Hotel Parker’s Giovanni Torre Avallone – Il Grand Hotel Parker’s è davvero un luogo senza tempo, uno dei riferimenti europei dell’ospitalità napoletana e siamo lieti di poterne condividere con Autentico Hotels fama e prestigio, certi che la professionalità di tutto il team saprà valorizzarne le peculiarità e contribuire alla sua ulteriore crescita». «Siamo entusiasti di accogliere una struttura iconica come il Grand Hotel Parker’s nell’esclusivo club di Autentico Hotels e di avere un punto di riferimento su una destinazione come Napoli, che sul segmento alto di gamma sta registrando una crescita record della domanda – dichiara Mario Cardone CEO & Co-founder del brand – Aver raggiunto le 20 strutture è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità, permettendoci di continuare a personalizzare il servizio con sempre maggiore attenzione e cura alle singole esigenze delle strutture». Condividi

