Autentico Hospitality, 10 anni di attività nell’accoglienza di alta gamma Autentico Hospitality festeggia 10 anni di attività, dedicati a offrire esperienze uniche, valorizzando l’autenticità, il lusso discreto e il calore che contraddistinguono le strutture del gruppo. Attraverso i 3 prestigiosi marchi Autentico Hotels, Prestigio Collection e Autentico Villas, promuove sul mercato un’offerta alberghiera ed extra alberghiera tutta italiana di qualità mettendo l’accento sul territorio, le storie di famiglia e i luoghi dell’ospitalità più autentica. Da Autentico Hotels, la collezione di 20 hotels di lusso indipendenti dalla forte personalità e identità che offrono esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio, a Prestigio Collection, il circuito riservato a strutture alberghiere principalmente 4 stelle che hanno l’esigenza di una rappresentanza commerciale con target e obiettivi diversi sui principali mercati a livello mondiale. Infine l’ultima nata Autentico Villas, una selezione di case, ville e dimore di pregio che conta oggi più di 100 strutture proposte in esclusiva in tutta Italia per rispondere alle esigenze di una clientela alla ricerca del massimo comfort. Un’offerta diversificata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di distribuzione da parte del mercato hospitality, le cui sinergie sviluppate tra le diverse attività del brand, consentono ad Autentico Hospitality di essere più performante e di sviluppare maggiori opportunità di business. Un nuovo concetto di Club che nel corso di questi 10 anni si è potenziato ed arricchito di nuove strutture e affiliazioni che hanno ampliato il portfolio garantendo un’offerta completa estesa su tutto il territorio nazionale. Una sfida supportata da un ampliamento di offerta di servizi e competenze nel Revenue Management, Digital Marketing e nella crescita e sviluppo del personale che ha portato ad estendere la propria rete con i recenti ingressi in Autentico Hotels di La Monastica Resort & Spa e Lupaia in Toscana, del Grand Hotel Parker’s di Napoli e della novità 2025 Hotel Miramalfi di Amalfi. Condividi

