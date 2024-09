In arrivo un Mandarin Oriental sulle rive del lago Maggiore Per ora si tratta solo di rumours, ma il brand Mandarin Oriental potrebbe presto aggiungere un altro indirizzo nella regione dei laghi italiana. Dopo l’ex Casta Diva su quello di Como il gruppo sarebbe infatti in procinto di approdare anche sul Maggiore. La struttura al momento è ancora in fase di progettazione. Si tratta di Villa Poss, a Biganzolo, acquisita dal gruppo Viscardi Hotels di proprietà dell’omonima famiglia milanese. I piani sarebbero quella di convertire l’asset in un albergo a 5 stelle di 90 camere, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Viscardi Hotels è una white label company che attualmente gestisce un portfolio di cinque strutture tutte situate a Milano, per un totale di circa 450 camere. Mandarin Oriental è invece già presente, oltre che a Blevio con il Lake Como, anche a Milano, mentre la pipeline del brand in Italia include il Cristallo di Cortina, le Ginestre di Porto Cervo e il debutto a Roma nei Villini Sallustiani. Condividi

