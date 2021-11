In arrivo il nuovo brand europeo Quartz Inn: obiettivo oltre 100 hotel affiliati entro la fine del 2022

Si chiama Quartz Inn Hotels & Resorts ed è stato presentato in occasione dell’ultimo Wtm di Londra. Il nuovo brand britannico ma dal respiro europeo è guidato dal managing director Ignacio Merino, il cui curriculum comprende non solo compagnie quali Barcelo, Ihg e Best Western, ma anche esperienze in agenzie online e start-up del turismo.

L’obiettivo di Quartz è quello di affiliare strutture indipendenti, dal carattere sostenibile e a gestione familiare. L’idea è quella di superare quota 100 affiliati in tutta Europa già entro la fine del prossimo anno. Il modello di business non prevede alcuna fee d’entrata o mensile. Quartz Inn si impegnerà invece a gestire vendite, azioni di marketing, reputazione online e standard di sostenibilità degli hotel brandizzati, in cambio di una percentuale sulle vendite.