Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro”. Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando "inevitabili disagi e ritardi" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio). Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che "la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate". Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero. [post_title] => Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione [post_date] => 2023-04-20T10:27:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986457000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla. Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà "senza soluzione di continuità", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo. Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia. [post_title] => Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi [post_date] => 2023-04-20T10:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681985566000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre chiuso con 402 milioni in cassa, rispetto al 424 milioni del 2022, “avendo pagato anche 30 milioni di anticipo per la consegna di nuovi aerei e di motori”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways durante la conferenza stampa di ieri a bordo del nuovo A320neo della compagnia all’aeroporto di Fiumicino. “Se avessimo considerato la gestione operativa l’azienda ha generato 432 milioni di cassa, aumentando di otto milioni la cassa nel primo trimestre. Il fatturato è una cosa bella da scrivere, ma finché non diventa cassa e rientra nelle possibilità dell’azienda, rimane vanità”. Parlando delle “eccellenti previsioni per l’estate”, Lazzerini ha aggiunto che le prenotazioni nel secondo e terzo trimestre sono state tra il 40 e il 50% di più rispetto allo scorso anno. Sul nazionale attualmente abbiamo uno share del 30% mentre sul permanente raggio il load factor sta quasi all’80%”. La presentazione a Fiumicino non era solo della nuova A320neo dedicata a Carolina Kostner pluri-campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio, presente insieme al ministro del turismo Daniela Santanchè e al presidente Ita Airways Antonio Turicchi, ma anche delle nuove divise per il personale di bordo firmate Bruno Cucinelli. [post_title] => Ita Airways, Lazzerini: "Eccellenti previsioni per l'estate" [post_date] => 2023-04-20T08:30:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681979425000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid. Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva. In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre [post_title] => Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-19T11:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905214000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia. Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali. «L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture». Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico. «Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità». In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture. «Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia. [post_title] => Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture [post_date] => 2023-04-19T11:25:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681903513000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marabu Airlines aprirà i primi voli di linea dalla Germania all'inizio di maggio. La compagnia aerea collegherà gli aeroporti di Amburgo e Monaco con diverse destinazioni in Egitto, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Il 15 aprile ha operato in Baviera il suo primo volo verso Palma di Maiorca-Son Sant Joan, a bordo di un Airbus A320neo ricevuto tre giorni prima (altri tre voli sono previsti tramite Nordic Aviation Group, oltre a un A320 che sarà operato in Acmi da Heston Airlines). La nuova compagnia aerea ha ottenuto solo recentemente il Coa e la licenza operativa: la start-up è stata lanciata lo scorso dicembre dalla società di investimento Attestor (che possiede il 51% di Condor e attraverso il cui sito web sono accessibili i voli di Marabu) con l'annuncio della creazione di un proprio vettore leisure. "Siamo estremamente grati alle autorità estoni per l'eccellente cooperazione che ci ha permesso di stabilire e avviare Marabu in quattro mesi", ha dichiarato in una nota il ceo Paul Schwaiger. Il network iniziale comprende oltre 20 rotte dalla Germania: Amburgo sarà collegata a Hurghada dal 1° maggio, e poi a Chania, Corfù, Faro, Las Palmas, Heraklion, Kos, Malaga, Preveza, Rodi, Roma Fiumicino, Tallinn o Zante, secondo Aeroroutes; Monaco avrà le stesse destinazioni più Palma di Maiorca, attualmente servita quotidianamente da un A320neo, Fuerteventura, Lanzarote, Karpathos, Cefalonia, Kos, Lamezia, Olbia, Rhos o Volos. Gli aeromobili di Marabu Airlines sono configurati con due classi di servizio, Business ed Economy. [post_title] => Marabu Airlines apre i voli di linea dalla Germania. Tra le mete Roma, Olbia e Lamezia [post_date] => 2023-04-19T11:21:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681903301000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non soltanto oceano Atlantico: United Airlines imprime una nuova accelerazione anche all'espansione del network del Sud Pacifico, dove spicca il primo volo diretto tra San Francisco e Christchurch. Quest'ultimo sarà operativo dal prossimo 1° dicembre, con tre frequenze alla settimana servite da Boeing 787-8; United sarà l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti e l'Isola del Sud della Nuova Zelanda. Complessivamente, United opererà quasi il 40% in più di voli dagli Stati Uniti verso l'Australia e la Nuova Zelanda nel prossimo inverno rispetto all'anno scorso. L'ampliamento del network prevede anche due nuove rotte da Los Angeles sempre per l'inverno 2023/24: destinazioni Auckland e Brisbane: i voli per Auckland saranno operati quattro volte a settimana a partire dal 28 ottobre, mentre Brisbane sarà servita 3 volte a settimana dal 29 novembre. Su entrambe le tratte saranno impiegati i B787-9. "Lo scorso inverno United ha potenziato il network diventando il più grande vettore verso la regione del Sud Pacifico. Ora, per la prossima winter, ci espanderemo ulteriormente", ha dichiarato Patrick Quayle, vicepresidente senior di United pianificazione network globale e alleanze. Oltre alle nuove rotte, United prevede anche di aumentare le frequenze da San Francisco a Brisbane e Sydney: dal 28 ottobre, ci saranno voli giornalieri tra San Francisco e Brisbane con i 787-9 (rispetto agli attuali tre collegamenti settimanali), mentre il volo San Francisco-Sydney passerà a due voli al giorno con i 777-300Er. Lo stesso giorno, il vettore aumenterà anche il servizio giornaliero San Francisco-Melbourne passando dai 787-9 ai 777-300ER, aggiungendo quasi 100 posti in più a ogni partenza. Rispetto all'inverno 2019, United offrirà il 65% di posti in più per Melbourne. [post_title] => United Airlines: la capacità dagli Stati Uniti verso Australia e Nuova Zelanda cresce del +40% [post_date] => 2023-04-19T10:14:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681899292000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gerusalemme aprirà al pubblico la Piscina di Siloe dopo che, per la prima volta, sarà oggetto di uno scavo totale. L'Israel Antiquities Authority, l'Israel National Parks Authority e la fondazione della Città di Davide hanno annunciato l'inizio degli scavi della storica struttura. Per il suo profondo significato archeologico, la Piscina di Siloe, uno dei siti più importanti di Gerusalemme, è stata un punto focale per archeologi e studiosi di tutto il mondo per oltre 150 anni con l'obiettivo di scoprire e far conoscere la piscina. Nella prima fase i visitatori potranno osservare gli scavi, mentre nei prossimi mesi sarà aperta al pubblico nell'ambito di un percorso che avrà inizio nel punto più meridionale della Città di Davide e si concluderà nei pressi del Muro Occidentale. La costruzione della Piscina risale a circa 2.700 anni fa, come parte del sistema idrico di Gerusalemme nell'VIII secolo a.C. Secondo le stime, la Piscina di Siloe ha attraversato più fasi di sviluppo e, al culmine del suo splendore, aveva all'incirca le dimensioni di 5 dunam (11⁄4 acri) ed era intarsiata con imponenti lastre di pietra. Per la prima volta nella storia moderna, lo scavo dell'IAA ne consentirà l'esposizione completa, nel contesto di uno scavo archeologico ufficiale. Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha elogiato l'inizio del progetto. "La Piscina di Siloe nel Parco Nazionale della Città di Davide a Gerusalemme è un sito di importanza storica, nazionale e internazionale. Dopo molti anni di attesa saremo lieti di poter portare alla luce questo importante sito e renderlo accessibile a milioni di persone di visitatori che giungono ogni anno a Gerusalemme". [post_title] => Gerusalemme: la Piscina di Siloe sarà per la prima volta completamente aperta al pubblico [post_date] => 2023-04-19T09:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681898130000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aprira modena prossimo settembre terzo hotel del gruppo rmh" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3188,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza.\r

\r

Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando \"inevitabili disagi e ritardi\" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).\r

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che \"la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate\".\r

\r

Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.","post_title":"Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione","post_date":"2023-04-20T10:27:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681986457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà \"senza soluzione di continuità\", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo.\r

\r

Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia.","post_title":"Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi","post_date":"2023-04-20T10:12:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681985566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre chiuso con 402 milioni in cassa, rispetto al 424 milioni del 2022, “avendo pagato anche 30 milioni di anticipo per la consegna di nuovi aerei e di motori”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways durante la conferenza stampa di ieri a bordo del nuovo A320neo della compagnia all’aeroporto di Fiumicino.\r

\r

“Se avessimo considerato la gestione operativa l’azienda ha generato 432 milioni di cassa, aumentando di otto milioni la cassa nel primo trimestre. Il fatturato è una cosa bella da scrivere, ma finché non diventa cassa e rientra nelle possibilità dell’azienda, rimane vanità”. \r

\r

Parlando delle “eccellenti previsioni per l’estate”, Lazzerini ha aggiunto che le prenotazioni nel secondo e terzo trimestre sono state tra il 40 e il 50% di più rispetto allo scorso anno. Sul nazionale attualmente abbiamo uno share del 30% mentre sul permanente raggio il load factor sta quasi all’80%”.\r

\r

La presentazione a Fiumicino non era solo della nuova A320neo dedicata a Carolina Kostner pluri-campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio, presente insieme al ministro del turismo Daniela Santanchè e al presidente Ita Airways Antonio Turicchi, ma anche delle nuove divise per il personale di bordo firmate Bruno Cucinelli. ","post_title":"Ita Airways, Lazzerini: \"Eccellenti previsioni per l'estate\"","post_date":"2023-04-20T08:30:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681979425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid.\r

\r

Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva.\r

In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre ","post_title":"Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019","post_date":"2023-04-19T11:53:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia.\r

\r

Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali.\r

\r

«L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture».\r

\r

Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico.\r

\r

«Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità».\r

\r

In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

«Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia.\r

\r

","post_title":"Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture","post_date":"2023-04-19T11:25:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681903513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marabu Airlines aprirà i primi voli di linea dalla Germania all'inizio di maggio. La compagnia aerea collegherà gli aeroporti di Amburgo e Monaco con diverse destinazioni in Egitto, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Il 15 aprile ha operato in Baviera il suo primo volo verso Palma di Maiorca-Son Sant Joan, a bordo di un Airbus A320neo ricevuto tre giorni prima (altri tre voli sono previsti tramite Nordic Aviation Group, oltre a un A320 che sarà operato in Acmi da Heston Airlines).\r

\r

La nuova compagnia aerea ha ottenuto solo recentemente il Coa e la licenza operativa: la start-up è stata lanciata lo scorso dicembre dalla società di investimento Attestor (che possiede il 51% di Condor e attraverso il cui sito web sono accessibili i voli di Marabu) con l'annuncio della creazione di un proprio vettore leisure. \"Siamo estremamente grati alle autorità estoni per l'eccellente cooperazione che ci ha permesso di stabilire e avviare Marabu in quattro mesi\", ha dichiarato in una nota il ceo Paul Schwaiger.\r

\r

Il network iniziale comprende oltre 20 rotte dalla Germania: Amburgo sarà collegata a Hurghada dal 1° maggio, e poi a Chania, Corfù, Faro, Las Palmas, Heraklion, Kos, Malaga, Preveza, Rodi, Roma Fiumicino, Tallinn o Zante, secondo Aeroroutes; Monaco avrà le stesse destinazioni più Palma di Maiorca, attualmente servita quotidianamente da un A320neo, Fuerteventura, Lanzarote, Karpathos, Cefalonia, Kos, Lamezia, Olbia, Rhos o Volos.\r

\r

Gli aeromobili di Marabu Airlines sono configurati con due classi di servizio, Business ed Economy.","post_title":"Marabu Airlines apre i voli di linea dalla Germania. Tra le mete Roma, Olbia e Lamezia","post_date":"2023-04-19T11:21:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681903301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non soltanto oceano Atlantico: United Airlines imprime una nuova accelerazione anche all'espansione del network del Sud Pacifico, dove spicca il primo volo diretto tra San Francisco e Christchurch. Quest'ultimo sarà operativo dal prossimo 1° dicembre, con tre frequenze alla settimana servite da Boeing 787-8; United sarà l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti e l'Isola del Sud della Nuova Zelanda.\r

\r

Complessivamente, United opererà quasi il 40% in più di voli dagli Stati Uniti verso l'Australia e la Nuova Zelanda nel prossimo inverno rispetto all'anno scorso. \r

\r

L'ampliamento del network prevede anche due nuove rotte da Los Angeles sempre per l'inverno 2023/24: destinazioni Auckland e Brisbane: i voli per Auckland saranno operati quattro volte a settimana a partire dal 28 ottobre, mentre Brisbane sarà servita 3 volte a settimana dal 29 novembre. Su entrambe le tratte saranno impiegati i B787-9.\r

\r

\"Lo scorso inverno United ha potenziato il network diventando il più grande vettore verso la regione del Sud Pacifico. Ora, per la prossima winter, ci espanderemo ulteriormente\", ha dichiarato Patrick Quayle, vicepresidente senior di United pianificazione network globale e alleanze.\r

\r

Oltre alle nuove rotte, United prevede anche di aumentare le frequenze da San Francisco a Brisbane e Sydney: dal 28 ottobre, ci saranno voli giornalieri tra San Francisco e Brisbane con i 787-9 (rispetto agli attuali tre collegamenti settimanali), mentre il volo San Francisco-Sydney passerà a due voli al giorno con i 777-300Er.\r

\r

Lo stesso giorno, il vettore aumenterà anche il servizio giornaliero San Francisco-Melbourne passando dai 787-9 ai 777-300ER, aggiungendo quasi 100 posti in più a ogni partenza. Rispetto all'inverno 2019, United offrirà il 65% di posti in più per Melbourne.","post_title":"United Airlines: la capacità dagli Stati Uniti verso Australia e Nuova Zelanda cresce del +40%","post_date":"2023-04-19T10:14:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681899292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gerusalemme aprirà al pubblico la Piscina di Siloe dopo che, per la prima volta, sarà oggetto di uno scavo totale. L'Israel Antiquities Authority, l'Israel National Parks Authority e la fondazione della Città di Davide hanno annunciato l'inizio degli scavi della storica struttura. Per il suo profondo significato archeologico, la Piscina di Siloe, uno dei siti più importanti di Gerusalemme, è stata un punto focale per archeologi e studiosi di tutto il mondo per oltre 150 anni con l'obiettivo di scoprire e far conoscere la piscina.\r

\r

Nella prima fase i visitatori potranno osservare gli scavi, mentre nei prossimi mesi sarà aperta al pubblico nell'ambito di un percorso che avrà inizio nel punto più meridionale della Città di Davide e si concluderà nei pressi del Muro Occidentale.\r

\r

La costruzione della Piscina risale a circa 2.700 anni fa, come parte del sistema idrico di Gerusalemme nell'VIII secolo a.C. Secondo le stime, la Piscina di Siloe ha attraversato più fasi di sviluppo e, al culmine del suo splendore, aveva all'incirca le dimensioni di 5 dunam (11⁄4 acri) ed era intarsiata con imponenti lastre di pietra. Per la prima volta nella storia moderna, lo scavo dell'IAA ne consentirà l'esposizione completa, nel contesto di uno scavo archeologico ufficiale.\r

\r

\r

\r

\r

Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha elogiato l'inizio del progetto. \"La Piscina di Siloe nel Parco Nazionale della Città di Davide a Gerusalemme è un sito di importanza storica, nazionale e internazionale. Dopo molti anni di attesa saremo lieti di poter portare alla luce questo importante sito e renderlo accessibile a milioni di persone di visitatori che giungono ogni anno a Gerusalemme\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gerusalemme: la Piscina di Siloe sarà per la prima volta completamente aperta al pubblico","post_date":"2023-04-19T09:55:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681898130000]}]}}