Aprirà in primavera la nuova masseria pugliese Casina Cinquepozzi In arrivo la prossima primavera una nuova masseria di charme in Puglia. Ricavata da una casa padronale del diciottesimo secolo e sviluppata a in una vasta tenuta di 16 mila ettari nel cuore di Putignano, Casina Cinquepozzi è un progetto del duo nigeriano-napoletano Thelma West e Stefano Liotta, che hanno avviato una meticolosa operazione di restauro della proprietà durata due annui. Casina Cinquepozzi disporrà di 55 camere in totale, comprese dieci chiavi nella Manor House, che si svilupperà su tre piani e disporrà di ampi spazi per ospitare fino a 24 persone. Profondamente legati alle loro radici, Stefano e Thelma si impegnano a celebrarne l’arte, la cultura e la gastronomia con ogni ospite, oltre che con la comunità locale: proprio per questo, hanno creato una residenza d’Artista, dedicata a progetti culturali per ospitare chef e artigiani da tutto il mondo. Casina Cinquepozzi ha a cuore la sostenibilità: dall’uso di energia rinnovabile ai materiali da costruzione, la tenuta avrà il massimo rispetto per la natura. Non solo: Thelma e Stefano hanno lavorato in collaborazione con storici locali e specialisti dell’agricoltura, per rispettare il territorio e riforestare il paesaggio circostante, dando nuova vita a vigneti, uliveti e agrumeti. I prodotti del territorio, la pasta e l’olio d’oliva a chilometri zero saranno al centro dell’etica culinaria di Casina Cinquepozzi. La masseria sarà infine dotata anche di una piscina all’aperto, di uno spazio per il pilates e di una cantina ricavata dal vecchio porcile Condividi

