Aprirà il 1° dicembre il Portrait Milano: ospitalità e tanto altro nel cuore del Quadrilatero Dopo una lunga gestazione culminata nell’attento progetto di rinnovamento conservativo promosso da Lungarno Collection e affidato all’architetto Michele De Lucchi e al suo studio Amdl Circle, aprirà finalmente il prossimo 1° dicembre i propri battenti il Portrait Milano: una nuova destinazione che coniuga l’ospitalità su misura del brand del gruppo toscano con esperienze gourmand, shopping, benessere. Il tutto ricavato all’interno dell’ex seminario Arcivescovile di corso Venzia 11, nel cuore del celebre Quadrilatero della moda meneghino. Superato il portale barocco di Francesco Maria Richini, si apre infatti la maestosa piazza del Quadrilatero di oltre 2.800 metri quadrati, che diventerà un luogo aperto, una nuova passeggiata per mettere in comunicazione corso Venezia con via Sant’Andrea e che, dando accesso a un colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere. Dal primo piano dell’edificio si svilupperà invece la dimensione privata del progetto: 73 camere e suite accoglieranno gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio con la cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan, che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection. Lo stile classico richiama la tradizione delle dimore milanesi ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, in un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo. “La mia famiglia e io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario – sottolinea il presidente di Lungarno Collection, Leonardo Ferragamo -. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex seminario Arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait (già presenti a Roma e Firenze, ndr) sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti, che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza”. L’ospitalità Portrait, coadiuvata dall’esperienza ventennale di Identità Golose nell’alta cucina e dalla maestria dello chef Andrea Ribaldone, gestirà direttamente anche gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato nord, che includeranno pure un giardino e un loggiato. Al giovane chef Alberto Quadrio il compito di capitanare queste realtà e firmare i menu dei ristoranti fine dining e casual dining. Classe 1990, piemontese di origine ma divenuto cittadino del mondo attraverso le molteplici esperienze vissute accanto ai grandi nomi dell’accademia culinaria, è fedele a sapori tradizionali e autentici, nonché al valore della condivisione che ha appreso dalla sua famiglia e che da oggi interpreterà anche al Portrait Milano. Comun denominatore dell’intera offerta sarà quindi la piazza del Quadrilatero, su cui tutti i partner affacceranno. “Saremo ben felici di valutare tutti i progetti che i brand della moda, del design e del lifestyle generalmente inteso vorranno presentarci – conclude l’amministratore delegato Lungarno Collection, Valeriano Antonioli -. Parlo di progetto perché questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo”.

