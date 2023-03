Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l’ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un’operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro. Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor – spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”. L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni – Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore. L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center.

