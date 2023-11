Apre a Milano il nuovo campus Cx Bicocca da 450 camere e 600 posti letto E’ dotato di 450 camere e 600 posti letto il nuovo campus Cx – Milan Bicocca, che sta aprendo in questi giorni nei pressi dell’università e dell’omonima fermata della metropolitana. Il concept architettonico della struttura, destinata ad accogliere studenti e young professional italiani e internazionali, è stato affidato a Rizoma Architetture, che ha cercato di coniugare le caratteristiche di innovazione e sostenibilità ispirate dai più evoluti operatori internazionali di student housing con le forme originarie del complesso industriale. Il tutto arricchito da elementi di arredo glam e con una forte impronta di made in Italy. L’ex Manifattura Tabacchi da cui è stato ricavato il campus è un complesso storico di grande importanza per la città. L’intervento si inserisce nel processo di profonda rigenerazione del quartiere Bicocca, che vede come fattori trainanti l’università, le fondazioni e ampi spazi culturali e commerciali. In tale contesto, la filosofia di realizzazione dei Cx Place è ispirata al rispetto dell’identità del quartiere e allo spirito di integrazione con i suoi abitanti. Tutti gli ambienti saranno quindi definiti da una combinazione di stili moderni, grunge e allo stesso tempo glamour, con elementi di design caratterizzanti che faranno da filo conduttore dell’intera struttura. Gli arredi, sia delle camere sia degli spazi comuni, sono stati disegnati per restituire l’idea di un ambiente underground, ma sofisticato, che possa stimolare la socializzazione, il lavoro e la condivisione di idee. Condividi

