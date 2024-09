Aperto il secondo indirizzo Tivoli in Italia: è l’ex Nh Collection Palazzo Gaddi di Firenze, Dopo una completa ristrutturazione durata due anni, ha aperto a Firenze la seconda struttura del brand Tivoli in Italia. Originariamente costituito da due edifici storici appartenenti alle famiglie aristocratiche fiorentine dei Gaddi e degli Arrighetti, l’ex Nh Collecton Palazzo Gaddi conserva al proprio interno numerose testimonianze del proprio passato, tra cui sale affrescate, dipinti d’autore e oggetti d’arte, molti dei quali risalenti al sedicesimo secolo. Il palazzo, espressione della tipica architettura fiorentina, è stato recentemente ristrutturato da due interior designer di fama internazionale, Patrizia Quartero e Guy Oliver, che hanno saputo preservarne il carattere e lo spirito nobile della sua storia rinascimentale. Tivoli Palazzo Gaddi offre 86 camere, incluse otto suite. Guidato nel ruolo di executive chef dalla stella Michelin italiana Iside de Cesare, insieme al resident chef Salvatore Canargiu, il ristorante Terrae promette un viaggio gastronomico nella cucina toscana e italiana, portando i prodotti freschi, locali e stagionali al centro dell’esperienza culinaria. Presente pure il giardino d’inverno Secret Garden. Sul rooftop bar Aria si può poi godere dei tramonti e della vista sulla città e sul Duomo. Con un menu firmato dalla stessa chef Iside de Cesare, propone aperitivi pre-cena, cocktail ispirati ai giardini fiorentini e sfizi gastronomici. La lobby ospita il Milton bar, chiamato così in onore di uno degli ospiti più illustri di Palazzo Gaddi, il poeta John Milton, che qui ebbe l’ispirazione per scrivere Il Paradiso Perduto durante il suo soggiorno nel 1638. Situato nel cuore di Firenze, Tivoli Palazzo Gaddi è vicino alle principali attrazioni culturali, tra cui il Duomo, il piazzale Michelangelo, la cappella Medicea e il mercato di San Lorenzo. L’hotel si trova inoltre a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e a 20 minuti di auto dall’aeroporto Amerigo Vespucci.

