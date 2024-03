Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L’albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof – Terrazza, situato all’ottavo piano. Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell’antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l’altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale. “L’estetica accattivante dell’hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo – commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell’industria turistica tricolore”. Condividi

