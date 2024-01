Aperto in Arabia Saudita il The St. Regis Red Sea Resort Prosegue lo sviluppo del progetto The Red Sea: il nuovo complesso turistico in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda, in Arabia Saudita. E come anticipato, tra i primi resort operativi c’è anche il The St. Regis Red Sea Resort, che ha ufficialmente aperto in questi giorni i propri battenti. Raggiungibile in barca o con idrovolante dal Red Sea International Airport, inaugurato da poco, la struttura dispone di 90 ville fronte mare, che offrono sistemazioni da una a quattro camere da letto, ognuna con piscina privata, solarium e doccia esterna. Progettato dall’architetto Kengo Kuma e con gli interni firmati da Kristina Zanic Consultants, il design della struttura richiama la barriera corallina, la flora e la fauna marina e le distese circostanti di dune sabbiose. I cinque ristoranti del resort offrono cene sulla spiaggia e servono specialità provenienti da fattorie e da pescatori locali. Due di questi sono l’ideale per provare esperienze culinarie più intime e romantiche: il Gishiki 45 propone un menù di ispirazione giapponese in un ambiente luminoso e contemporaneo, mentre il Tilina propone una cucina sofisticata che serve carni alla griglia di prima scelta arricchite da spezie e ingredienti locali. Il Nesma, invece, offre un menù di ispirazione libanese fruibile durante tutto il giorno; The Beach Club serve piatti leggeri e bibite rinfrescanti presso le due piscine all’aperto del resort e sulla spiaggia. Il St. Regis Bar, ispirato al King Cole Bar del St. Regis New York, presenta il mocktail Coral Mary, una rivisitazione locale del Bloody Mary, tipico del brand, a base di un infuso di sommacco, curcuma e alga spirulina, servito in bicchieri personalizzati dallo stilista saudita Qormuz. La St. Regis Spa include poi otto sale per trattamenti con gazebo e vasche da bagno all’aperto, cabine per trattamenti privati e saloni di bellezza per uomini e donne. Tra questi, un trattamento viso all’oro 24 carati, un rituale all’oro e al caviale per nutrire e ringiovanire il corpo e una serie di percorsi benessere che includono yoga e meditazione, tutti eseguiti con prodotti Amra. Il resort offre infine una serie di attività di fitness e benessere, tra cui una palestra completamente attrezzata, una piscina all’aperto e una vitality pool, campi da paddle e da tennis, yoga all’alba e al tramonto, sessioni di personal training e consulenze nutrizionali. Appartengono al programma Family Traditions del brand, il kids club Little Treasures Children e la grande area avventura all’aperto. Condividi

