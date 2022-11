Aperto il 5 stelle Palazzo Maria Formosa. Primo investimento a Venezia di Kwong Ching Chiat Si chiama Palazzo Maria Formosa ed è il nuovo 5 stelle veneziano aperto lo scorso ottobre dalla conversione di palazzo Donà, situato in campo Santa Maria Formosa. Primo investimento in laguna dell’imprenditore di Singapore Kwong Ching Chiat, che ha agito tramite la propria società Propco Grandeur Oxley, la struttura comprende 26 camere, un bar, un ristorante e un centro benessere ed è gestita dalla famiglia di albergatori Calzavara di Jesolo, attraverso il veicolo The Srl (Opco). Palazzo Donà era la sede dei servizi sociali della municipalità di Venezia. Il comune aveva ceduto qualche anno fa per 4 milioni di euro l’edificio all’Immobiliare veneziana (Ive), controllata dalla stessa amministrazione, dando poi a sua volta alla società la possibilità di cedere l’asset a un acquirente privato. E puntualmente era stato venduto alla stessa Grandeur Oxley, che ha successivamente iniziato a una serie di lavori per un totale di circa 6,2 milioni di euro, conclusisi per buona parte a luglio 2018. Lo scoppio della pandemia ha poi rallentato la ricerca del gestore. Grandeur Oxley ha acquistato peraltro dal comune anche palazzo Poerio Papadopoli, vicino a piazzale Roma, dove è in programma la realizzazione di un altro hotel a 4/5 stelle. Al momento il cantiere non è ancora stato avviato ma, secondo indiscrezioni, a gestirlo dovrebbe essere Antonio Onorato, ex proprietario di Palazzina Grassi e ora del Rosapetra Spa Resort di Cortina.

