Aperte le prenotazioni per il Sandals Dunn’s River. Riaprirà a maggio 2023

Sono già aperte le prenotazioni per il giamaicano Sandals Dunn’s River che riaprirà completamente rinnovato il 24 maggio 2023. Il resort sta infatti andando incontro a una riprogettazione e una ristrutturazione totale, al cui termine il complesso disporrà di suite dal design unico nel loro genere per un totale di 260 camere, nonché di concept di ristorazione e bar esclusivi; offrirà inoltre agli ospiti una serie di attività per sperimentare le meraviglie naturali della Giamaica.

“Questo è un progetto straordinario, l’ultimo a cui ho lavorato con mio padre, il suo ultimo capolavoro – commenta il presidente esecutivo di Sandals Resorts International, Adam Stewart -. Ha scelto questa località più di tre decenni fa per la sua costa di sabbia bianca, la brezza fresca, le acque azzurre e la vicinanza alle cascate archetipiche della destinazione. Non vuole solo essere una nuova esperienza in un angolo della Giamaica particolarmente amato da molti, ma stabilirà un nuovo standard di lusso per il turismo, proprio qui nella nostra terra, con un resort di nuova generazione degno del suo passato nostalgico”.

Il resort presenterà in particolare le nuovissime Tufa skypool butler suite, caratterizzate da pannelli di vetro sul pavimento per tutta la lunghezza dei balconi con vista sull’oceano, per un effetto a cascata infinita sul mar dei Caraibi. La proposta culinaria del Sandals Dunn’s River prevedrà inoltre un totale di 12 ristoranti, inclusi dieci concept completamente nuovi per il gruppo. Non solo: il resort sarà anche dotato della piscina più grande della Giamaica, progettata per imitare la corrente del fiume Dunn che attraversa la proprietà. Caratterizzata da un bordo in pannello di vetro, la vasca sarà livellata sulla sabbia per un effetto acqua-incontra-sabbia-incontra-oceano. Sarà una delle cinque piscine totali del resort. La Red Lane spa del Sandals Dunn’s River, infine, sarà una delle più lussuose del brand e rappresenterà le caratteristiche della Giamaica, con il suono dell’acqua che scorre dai fiumi Dunn e Roaring Waters e si riversa nelle piscine della spa, incastonate in uno scenario celeste.