Aperte le prenotazioni per il debutto del brand Siro di casa Kerzner a Dubai Con qualche mese di ritardo ma debutta finalmente a Dubai il nuovo brand dedicato al benessere olistico del gruppo Kerzner, Siro. La struttura aprirà ufficialmente le porte il prossimo 1° febbraio. Le prenotazioni però sono già aperte. “Nell’ultimo decennio, l’attenzione verso la cura di sé, il fitness e il recupero come forma di benessere ha accelerato a una velocità esponenziale fino a diventare il fulcro dello stile di vita moderno – spiega il ceo di Kerzner International, Philippe Zuber -. Siro è la nostra risposta diretta a questa tendenza. Stiamo creando uno spazio capace di unire una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e che desiderano imparare, condividere e migliorare il proprio stile di vita”. Il Siro One Za’abeel, situato nell’omonimo complesso della città, offrirà un’esperienza che mira a integrare tecnologie d’avanguardia, programmi fitness e di recupero innovativi, nonché un approccio olistico al benessere. Siro proporrà in particolare cinque esperienze esclusive costruite attorno a uno specifico pilastro del biohacking: fitness, nutrizione, sonno, recupero e mindfulness. Chi desidererà progredire ulteriormente nel proprio percorso potrà poi intraprendere un piano personalizzato studiato su misura per le proprie esigenze, iniziando con una valutazione della composizione corporea. Le camere del Siro One Za’abeel saranno completamente insonorizzate e dotate di attrezzature per il recupero fisico, una sbarra per lo stretching, un minibar ricostituente con snack sani e nutrienti, formule di servizio in camera personalizzate e accesso a sessioni di allenamento virtuali. Le Fitness suite disporranno di facilities più avanzate, tra cui una palestra personale, mentre le Recovery suite offriranno lo spazio ideale per rilassarsi con attrezzi per lo stretching, una sala trattamenti e vasche da bagno con vista sulla città. Ogni camera è progettata per facilitare il recupero fisico e mentale, attenuare il jet lag, migliorare l’umore e garantire un sonno ristoratore, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo. L’ambiente è ottimizzato con tende intelligenti controllate da app calibrate sul ritmo circadiano degli ospiti, che si adattano alla luce naturale favorendo un risveglio rigenerante. La proprietà metterà a disposizione strutture di allenamento tecnologiche adatte ad atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Nel cuore dell’hotel si troveranno il Fitness e il Recovery Lab su due piani, con palestra di mille metri quadrati progettata per programmi di allenamento flessibili e sale dedicate per corsi di gruppo o individuali. Il Fitness Lab disporrà di uno studio di Pilates, uno spin studio, uno Yoga studio e un experience box con programmi specifici. L’accesso a campi polisportivi esterni consentirà di fruire di spazi versatili per praticare un’ampia gamma di attività ricreative: dalla pallavolo al tennis, fino al padel, allo squash, al badminton e altro ancora. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi e praticare la mindfulness in un giardino di meditazione. Il Recovery Lab offrirà invece trattamenti specializzati per il recupero, come la terapia di percussione, l’elettrostimolazione muscolare, i massaggi sportivi, la terapia endovenosa, la crioterapia, la coppettazione, il dry needling, lo stretching assistito e molto altro. Progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento e l’auto-riflessione grazie a stimolazioni audio-visive, il Siro Wellness Pod punterà quindi a portare gli ospiti in uno stato ideale di meditazione e consapevolezza. Oltre alle strutture dedicate a fitness e recupero, l’hotel disporrà infine di un Refuel bar e di un Mindfulness studio, dove concedersi un’esperienza olistica attraverso sessioni di respirazione, meditazione, visualizzazione e coaching.

Il Siro One Za'abeel, situato nell'omonimo complesso della città, offrirà un'esperienza che mira a integrare tecnologie d'avanguardia, programmi fitness e di recupero innovativi, nonché un approccio olistico al benessere. Siro proporrà in particolare cinque esperienze esclusive costruite attorno a uno specifico pilastro del biohacking: fitness, nutrizione, sonno, recupero e mindfulness. Chi desidererà progredire ulteriormente nel proprio percorso potrà poi intraprendere un piano personalizzato studiato su misura per le proprie esigenze, iniziando con una valutazione della composizione corporea. Le camere del Siro One Za'abeel saranno completamente insonorizzate e dotate di attrezzature per il recupero fisico, una sbarra per lo stretching, un minibar ricostituente con snack sani e nutrienti, formule di servizio in camera personalizzate e accesso a sessioni di allenamento virtuali. Le Fitness suite disporranno di facilities più avanzate, tra cui una palestra personale, mentre le Recovery suite offriranno lo spazio ideale per rilassarsi con attrezzi per lo stretching, una sala trattamenti e vasche da bagno con vista sulla città. Ogni camera è progettata per facilitare il recupero fisico e mentale, attenuare il jet lag, migliorare l'umore e garantire un sonno ristoratore, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo. L'ambiente è ottimizzato con tende intelligenti controllate da app calibrate sul ritmo circadiano degli ospiti, che si adattano alla luce naturale favorendo un risveglio rigenerante. La proprietà metterà a disposizione strutture di allenamento tecnologiche adatte ad atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Nel cuore dell'hotel si troveranno il Fitness e il Recovery Lab su due piani, con palestra di mille metri quadrati progettata per programmi di allenamento flessibili e sale dedicate per corsi di gruppo o individuali. Il Fitness Lab disporrà di uno studio di Pilates, uno spin studio, uno Yoga studio e un experience box con programmi specifici. L'accesso a campi polisportivi esterni consentirà di fruire di spazi versatili per praticare un'ampia gamma di attività ricreative: dalla pallavolo al tennis, fino al padel, allo squash, al badminton e altro ancora. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi e praticare la mindfulness in un giardino di meditazione. Il Recovery Lab offrirà invece trattamenti specializzati per il recupero, come la terapia di percussione, l'elettrostimolazione muscolare, i massaggi sportivi, la terapia endovenosa, la crioterapia, la coppettazione, il dry needling, lo stretching assistito e molto altro. Progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento e l'auto-riflessione grazie a stimolazioni audio-visive, il Siro Wellness Pod punterà quindi a portare gli ospiti in uno stato ideale di meditazione e consapevolezza. 