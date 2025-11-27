A&o Hotels vince un premio ai TikTok Awards Ai TikTok Awards 2025, l’appuntamento che celebra i brand capaci di distinguersi per creatività, innovazione e impatto sulla community, a&o Hostels è stata premiata nella categoria “Greatest Performance” grazie alla campagna “Where to go 2025”. La catena di ostelli più grande d’Europa si è distinta per la capacità di combinare storytelling, musica originale e contenuti accattivanti per la piattaforma. La campagna includeva infatti il brano inedito “Where to Go”, che ha permesso al brand di inserirsi in modo autentico nella cultura Gen Z. Con un investimento di 35.000 euro, la campagna ha generato 30 milioni di impression, un incremento del 10% del traffico sul sito e oltre 1,6 milioni di nuove persone raggiunte, confermandosi un case study di riferimento per performance e creatività. “Abbiamo superato in modo impressionante i nostri obiettivi di performance”, afferma il cmo Phillip Winter, soddisfatto per il TikTok Award 2025 nella categoria Greatest Performance. Al centro della campagna di a&o Hostels c’è la canzone appositamente creata “Where to Go”, “con la quale siamo riusciti a immergerci direttamente nella cultura Gen Z. Contenuti originali e creativi non solo ispirano, ma producono anche risultati misurabili. Abbiamo saputo convincere la Giuria dimostrando una profonda comprensione dei meccanismi della piattaforma e del nostro specifico target di riferimento.” La premiazione ufficiale si è svolta il 25 novembre a Berlino, consolidando ulteriormente il ruolo di a&o Hostels come brand all’avanguardia nelle strategie digital e social. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I rapporti di forza fra Stati Uniti e Cina, che influenzano in modo determinante gli equilibri in tutti gli ambiti delle attività dei paesi europei; la realtà italiana caratterizzata da una stragrande maggioranza di pmi che si interrogano su un futuro sempre più digitalizzato; ma anche il valore del capitale umano e l’ottimismo derivante da diversi indicatori reali: al BizTravel Forum si è tracciato un bilancio sull’andamento del turismo che è anche un’ipotesi sul futuro che verrà. “Oltre lo stallo – squarci di luce” è la tematica che ha fatto da filo conduttore agli interventi di un panel di relatori specializzati, chiamati a confrontarsi sulle prossime sfide del turismo e non solo. Si parte dall’analisi dei dati effettuata da Valerio De Molli, managing partner e a.d. di The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato come ci siano “almeno 15 buone ragioni per essere ottimisti sul nostro futuro. Si tratta di tematiche generali: si va dal nuovo ruolo assunto dall’Italia nell’area euro, al sentiment generale delle imprese, fino alla potenza dell’Italia come mercato chiave nelle esportazioni in tutto il mondo”. Geopolitica Sicuramente l’evoluzione dello scenario geopolitico avrà un ruolo determinante, sottolineato dal presidente del gruppo Uvet e patron dell’evento, Luca Patanè: “Molto dipenderà dai possibili esiti dei conflitti – spiega il manager -.Intanto, tutti i giorni è necessario trovare nuova ispirazione per orientare la nostra attività. L’obiettivo delle aziende deve sempre essere concentrato sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di essere creativi, migliorando costantemente e investendo sulle idee, perché ogni giorno si crea nuova domanda”. In questo scenario, l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “In Trenitalia stiamo effettuando investimenti importanti sulla Tav, che rappresenta un’eccellenza in ambito europeo. C’è ancora tanto potenziale da ‘aggredire’ in un mercato dove il 75% dei flussi incoming leisure si concentra solo sul 4% del nostro territorio”. Nuove frontiere Flessibilità e velocità di risposta sono i due driver che devono guidare lo sviluppo nel futuro segnalati da James Adams, executive vice president and cco international di Avis, che ricorda come sia in particolare la richiesta di servizi premium a indicare la rotta per il futuro. Il business travel dovrà comunque sapersi adattare alla domanda della Gen Z, quella che guiderà le richieste nei prossimi anni: “Si tratta di cambiare mentalità e di proporre un modo di viaggiare diverso rispetto al passato, all’insegna di una maggiore flessibilità e di un utilizzo ponderato ma necessario dell’IA” aggiunge Frederic Lindgren, vice president, agency sales Emea di Travelport. Su tutti, l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico, che ricorda come tutte le dinamiche presenti e future siano mosse dalla competizione Usa-Cina, a cominciare dalla rilevanza che i dazi imposti all’Europa hanno all’interno dell’economia statunitense. [post_title] => Biz Travel Forum: il futuro del travel letto dai protagonisti [post_date] => 2025-11-27T15:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764257290000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia rappresenta la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury (secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination), davanti a Grecia e Bali. Crescono, inoltre, le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia. Sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l'Italia per sposarsi, registrando un incremento del +11,4%. Stando alle ultime rilevazioni Enit, si parla di quasi un milione di persone coinvolte che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti, che spingeranno la spesa media dell'evento al +4,2% rispetto al 2023, attestandosi intorno ai 61.500 euro, dove la voce 'ristorazione' è la più alta (36%). L’indotto sfiora il miliardo di euro (rispetto ai 500 milioni di euro del 2018) distribuiti su una filiera ampia e qualificata (la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%). L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l'interesse per Sud e Isole (29,3%), in particolare la Sicilia è una delle regioni più richieste. “Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. A testimonianza di quanto sia importante, anche per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale e dell’indotto economico, il comparto dei matrimoni, di recente si è svolto “Enit Weddings and Luxury workshop” a Londra. 17 partecipanti italiani tra hotel di lusso e Destination Management Company, 25 tra operatori e wedding planners britannici, con tour in bus gastronomico per far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. [post_title] => Italia, prima destinazione al mondo per i viaggi di nozze [post_date] => 2025-11-27T13:25:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764249938000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502548" align="alignleft" width="300"] Anjan Sundar (TikTok), Thomas Hertkorn (Head of Online Marketing a&o Hostels), Phillip Winter (Chief Marketing Officer a&o Hostels), Mathilde Stübner (DEPARTD) e Bengt Graper (TikTok) (Foto: a&o Hostels).[/caption] Ai TikTok Awards 2025, l’appuntamento che celebra i brand capaci di distinguersi per creatività, innovazione e impatto sulla community, a&o Hostels è stata premiata nella categoria “Greatest Performance” grazie alla campagna “Where to go 2025”. La catena di ostelli più grande d’Europa si è distinta per la capacità di combinare storytelling, musica originale e contenuti accattivanti per la piattaforma. La campagna includeva infatti il brano inedito “Where to Go”, che ha permesso al brand di inserirsi in modo autentico nella cultura Gen Z. Con un investimento di 35.000 euro, la campagna ha generato 30 milioni di impression, un incremento del 10% del traffico sul sito e oltre 1,6 milioni di nuove persone raggiunte, confermandosi un case study di riferimento per performance e creatività. “Abbiamo superato in modo impressionante i nostri obiettivi di performance”, afferma il cmo Phillip Winter, soddisfatto per il TikTok Award 2025 nella categoria Greatest Performance. Al centro della campagna di a&o Hostels c’è la canzone appositamente creata “Where to Go”, “con la quale siamo riusciti a immergerci direttamente nella cultura Gen Z. Contenuti originali e creativi non solo ispirano, ma producono anche risultati misurabili. Abbiamo saputo convincere la Giuria dimostrando una profonda comprensione dei meccanismi della piattaforma e del nostro specifico target di riferimento.” La premiazione ufficiale si è svolta il 25 novembre a Berlino, consolidando ulteriormente il ruolo di a&o Hostels come brand all’avanguardia nelle strategie digital e social. [post_title] => A&o Hotels vince un premio ai TikTok Awards [post_date] => 2025-11-27T13:04:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764248674000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La Spagna al femminile”, il progetto firmato dall’Ente spagnolo del turismo a Milano che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia e rende omaggio alla donna nel mondo del turismo, al talento e alla creatività di chef spagnole, nella sua terza edizione mette in pole position La Rioja, portando la destinazione presso il Ristorante La Palta a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Le donna nel mondo del turismo, le donna chef come filo conduttore di questo progetto, racconta la Spagna attraverso i suoi territori, interpretati con la loro cucina, in un viaggio tra tradizione e territorio. Le chef protagoniste trasformano i sapori locali in un racconto di cultura, autenticità e innovazione. Ad accogliere l’evento è stata Isa Mazzocchi, chef stellata e anima del ristorante, interprete sensibile della cucina emiliana più autentica che insieme a sua sorella Monica, ha ospitato Mónica Loro, chef del ristorante El Arriero di Sorzano (La Rioja) e sua sorella Isabela (analogia anche nei nomi), che ha portato in tavola la sua regione La Rioja, cuore vitivinicolo e gastronomico del nord della Spagna, attraverso la sua visione creativa e profondamente legata alla tradizione, ambasciatrice del proprio territorio in un particolare gemellaggio tra i due Paesi. «Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna nel turismo, per raccontare i territori spagnoli dal punto di vista gastronomico in un linguaggio universale di tradizioni e stili di vita. Il gemellaggio con il Ristorante La Palta ci consente di raccontare La Rioja attraverso lo sguardo di una regione, l'Emilia, dalle molteplici similitudini con la nostra», ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente spagnolo del turismo in Italia. Dialogando tra di loro le due chef hanno realizzato insieme un esclusivo menu a quattro mani, un incontro di sapori di due terre generose e la sensibilità di due donne unite dalla stessa passione per la cucina come linguaggio del territorio e una storia di tradizione di famiglia molto simile che si è svelato nei piatti del menù realizzato insieme per l’evento. Nasce così il Batarò tra Val Tidone e la Rioja, un incontro tra tradizione piacentina e riojana dove il celebre panino della Val Tidone “abbraccia “ il Chorizo, simbolo gastronomico della Rioja, un morso che racconta due territori e due culture, un Rioja Magnum Gran Reserva di Coda di Toro, pinchos con cui Monica ha vinto il primo premio “Grembiule d’Oro” in un aperitivo accompagnato da un tranquillo Blanco e Crianza della Bodega Institucional de la Grajera. Poi una Pera Dop Rincon de Soto all’emiliana dove il ripieno di agnello e guanciale incontra l’aroma della pancetta piacentina in una fusione tra dolce e salato e il Moncavillo Sweet il dolce omaggio autunnale de la Sierra del Moncavillo al ciccolato fondente di Piacenza. [gallery ids="502521,502522,502525"] [post_title] => La Spagna al Femminile: protagonista La Rioja in un menù a quattro mani [post_date] => 2025-11-27T12:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => blanca-perez-sauquillo-lopez [1] => isa-mazzocchi [2] => la-rioja [3] => la-spagna-al-femminile [4] => monica-loro [5] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Blanca Pérez Sauquillo López [1] => Isa Mazzocchi [2] => La Rioja [3] => La Spagna al Femminile [4] => Mónica Loro [5] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764246809000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502485 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hotels annuncia l’ingresso nel suo network di Monaci delle terre nere, la prima struttura in Sicilia che entra a far parte della collezione, rafforzando la presenza sul territorio nazionale e arricchendo il portfolio che conta oggi 23 strutture. Monaci delle terre nere incarna appieno i valori che contraddistinguono Autentico hotels: identità, territorio e sostenibilità. L’antico Monastero del XVIII secolo, oggi relais di charme, racconta un’idea di lusso naturale, fatta di silenzi e di relazioni umane autentiche. Le antiche dimore dei monaci, sapientemente restaurate con materiali naturali e arredi d’autore, accolgono camere e suite dal design contemporaneo; la cucina celebra i prodotti biologici dell’orto e dei piccoli produttori locali, il vino è frutto delle vigne che circondano la tenuta. «Accogliere Monaci delle terre nere nella famiglia Autentico significa portare nel network la voce di una Sicilia contemporanea ma profondamente legata alle sue radici – commenta Mario Cardone ceo di Autentico Hospitality - Con la sua visione dell’ospitalità profondamente radicata nella cultura e nella natura del territorio siciliano, il resort rappresenta pienamente i valori di eccellenza, autenticità e identità che guidano la nostra collezione. E’ un traguardo che desideravamo raggiungere e che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di valorizzazione dell’ospitalità indipendente italiana. Autentico Hotels nasce per celebrare l’anima più autentica dei luoghi e non potevamo esimerci di far parte della magia siciliana accogliendo nel nostro portfolio una struttura che racconta il territorio con eleganza e autenticità in linea con la nostra mission». «Far parte di Autentico hotels per noi significa condividere un percorso comune: promuovere un’ospitalità che valorizzi le persone, i luoghi e le tradizioni – aggiunge Giovanna Manganaro general manager di Monaci delle Terre Nere - Siamo convinti che l’autenticità sia il nuovo lusso e che far parte di una rete di albergatori che celebra questa visione ci permetta di far conoscere ancora di più la nostra Sicilia autentica, contemporanea e accogliente». [post_title] => Autentico Hotels, Monaci delle terre nere è la prima struttura in Sicilia [post_date] => 2025-11-27T11:51:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764244312000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464846" align="alignleft" width="300"] La città di Cusco, in Perù[/caption] Hampton by Hilton ha ufficialmente inaugurato il suo primo hotel a Cusco, segnando un traguardo significativo per il marchio in Perù. Come riporta TravelDailyNews, la nuova proprietà diventa il terzo hotel Hampton by Hilton nel paese, insieme a Lima San Isidro e Arequipa, rafforzando la crescente presenza di Hilton in Perù e nella più ampia regione latinoamericana. Tutti e tre gli hotel sono stati sviluppati e gestiti da Metro Hotels. L'investimento Con un investimento di 20 milioni di dollari, l'Hampton by Hilton Cusco è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel centro storico della città, a soli 500 metri dal tempio di Koricancha e a un chilometro da Plaza de Armas. L'hotel offre 120 camere e coniuga comfort, convenienza e un servizio impeccabile, con Wi-Fi gratuito, un'area benessere con jacuzzi, un minimarket aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sala riunioni per un massimo di 60 persone. Il progetto Lo sviluppo riflette la continua espansione di Metro Hotels in America Latina. Intervenendo all'inaugurazione, Wilma Zúñiga , direttore generale dell'Hampton by Hilton Cusco, ha dichiarato: "Questo hotel è stato creato con grande impegno, dedizione e passione. Cerchiamo di offrire comfort e un servizio genuino che faccia sentire i nostri ospiti a casa". Felipe Galeano , presidente di Metro Hotels, ha sottolineato il ruolo della collaborazione nella crescita dell'azienda: "Questo è il nostro 17° hotel, il terzo in Perù e il settimo fuori dalla Colombia, dove abbiamo iniziato ed è la prova che quando i latinoamericani lavorano insieme possono fare la differenza" . Pablo Maturana , vicepresidente dello sviluppo per l'America Latina di Hilton, ha sottolineato l'importanza strategica di Cusco e il valore della partnership di Hilton con Metro Hotels: "Un hotel è molto più dei mattoni e delle finiture visibili; sono le persone che lo costruiscono. Partnership come questa, che abbiamo stretto con Metro, ci hanno permesso di raggiungere la crescita che abbiamo oggi in America Latina" . [post_title] => Hampton by Hilton apre la prima struttura a Cusco [post_date] => 2025-11-27T10:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764239580000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita. Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali. «Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences. Le novità africane Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare. Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere. All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale. [post_title] => Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa [post_date] => 2025-11-26T14:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764167450000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo. Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri. La struttura La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone. «L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo». La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024. (Alessandra Favaro) [post_title] => Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive [post_date] => 2025-11-25T09:31:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063115000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione. La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione. «Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore». Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era. Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo. [post_title] => Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI [post_date] => 2025-11-24T09:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763976568000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ao hotels vince un premio ai tiktok awards" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1325,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I rapporti di forza fra Stati Uniti e Cina, che influenzano in modo determinante gli equilibri in tutti gli ambiti delle attività dei paesi europei; la realtà italiana caratterizzata da una stragrande maggioranza di pmi che si interrogano su un futuro sempre più digitalizzato; ma anche il valore del capitale umano e l’ottimismo derivante da diversi indicatori reali: al BizTravel Forum si è tracciato un bilancio sull’andamento del turismo che è anche un’ipotesi sul futuro che verrà.\r

\r

“Oltre lo stallo – squarci di luce” è la tematica che ha fatto da filo conduttore agli interventi di un panel di relatori specializzati, chiamati a confrontarsi sulle prossime sfide del turismo e non solo.\r

\r

Si parte dall’analisi dei dati effettuata da Valerio De Molli, managing partner e a.d. di The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato come ci siano “almeno 15 buone ragioni per essere ottimisti sul nostro futuro. Si tratta di tematiche generali: si va dal nuovo ruolo assunto dall’Italia nell’area euro, al sentiment generale delle imprese, fino alla potenza dell’Italia come mercato chiave nelle esportazioni in tutto il mondo”.\r

Geopolitica\r

Sicuramente l’evoluzione dello scenario geopolitico avrà un ruolo determinante, sottolineato dal presidente del gruppo Uvet e patron dell’evento, Luca Patanè: “Molto dipenderà dai possibili esiti dei conflitti – spiega il manager -.Intanto, tutti i giorni è necessario trovare nuova ispirazione per orientare la nostra attività. L’obiettivo delle aziende deve sempre essere concentrato sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di essere creativi, migliorando costantemente e investendo sulle idee, perché ogni giorno si crea nuova domanda”.\r

\r

In questo scenario, l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “In Trenitalia stiamo effettuando investimenti importanti sulla Tav, che rappresenta un’eccellenza in ambito europeo. C’è ancora tanto potenziale da ‘aggredire’ in un mercato dove il 75% dei flussi incoming leisure si concentra solo sul 4% del nostro territorio”.\r

Nuove frontiere\r

Flessibilità e velocità di risposta sono i due driver che devono guidare lo sviluppo nel futuro segnalati da James Adams, executive vice president and cco international di Avis, che ricorda come sia in particolare la richiesta di servizi premium a indicare la rotta per il futuro.\r

\r

Il business travel dovrà comunque sapersi adattare alla domanda della Gen Z, quella che guiderà le richieste nei prossimi anni: “Si tratta di cambiare mentalità e di proporre un modo di viaggiare diverso rispetto al passato, all’insegna di una maggiore flessibilità e di un utilizzo ponderato ma necessario dell’IA” aggiunge Frederic Lindgren, vice president, agency sales Emea di Travelport.\r

\r

Su tutti, l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico, che ricorda come tutte le dinamiche presenti e future siano mosse dalla competizione Usa-Cina, a cominciare dalla rilevanza che i dazi imposti all’Europa hanno all’interno dell’economia statunitense.\r

\r

","post_title":"Biz Travel Forum: il futuro del travel letto dai protagonisti","post_date":"2025-11-27T15:28:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764257290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia rappresenta la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury (secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination), davanti a Grecia e Bali.\r

\r

Crescono, inoltre, le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia. Sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l'Italia per sposarsi, registrando un incremento del +11,4%.\r

\r

Stando alle ultime rilevazioni Enit, si parla di quasi un milione di persone coinvolte che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti, che spingeranno la spesa media dell'evento al +4,2% rispetto al 2023, attestandosi intorno ai 61.500 euro, dove la voce 'ristorazione' è la più alta (36%).\r

\r

L’indotto sfiora il miliardo di euro (rispetto ai 500 milioni di euro del 2018) distribuiti su una filiera ampia e qualificata (la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%). L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l'interesse per Sud e Isole (29,3%), in particolare la Sicilia è una delle regioni più richieste.\r

\r

“Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto” commenta Ivana Jelinic, ad Enit.\r

\r

A testimonianza di quanto sia importante, anche per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale e dell’indotto economico, il comparto dei matrimoni, di recente si è svolto “Enit Weddings and Luxury workshop” a Londra. 17 partecipanti italiani tra hotel di lusso e Destination Management Company, 25 tra operatori e wedding planners britannici, con tour in bus gastronomico per far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Italia, prima destinazione al mondo per i viaggi di nozze","post_date":"2025-11-27T13:25:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764249938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502548\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anjan Sundar (TikTok), Thomas Hertkorn (Head of Online Marketing a&o Hostels), Phillip Winter (Chief Marketing Officer a&o Hostels), Mathilde Stübner (DEPARTD) e Bengt Graper (TikTok) (Foto: a&o Hostels).[/caption]\r

Ai TikTok Awards 2025, l’appuntamento che celebra i brand capaci di distinguersi per creatività, innovazione e impatto sulla community, a&o Hostels è stata premiata nella categoria “Greatest Performance” grazie alla campagna “Where to go 2025”.\r

La catena di ostelli più grande d’Europa si è distinta per la capacità di combinare storytelling, musica originale e contenuti accattivanti per la piattaforma. La campagna includeva infatti il brano inedito “Where to Go”, che ha permesso al brand di inserirsi in modo autentico nella cultura Gen Z.\r

\r

Con un investimento di 35.000 euro, la campagna ha generato 30 milioni di impression, un incremento del 10% del traffico sul sito e oltre 1,6 milioni di nuove persone raggiunte, confermandosi un case study di riferimento per performance e creatività.\r

“Abbiamo superato in modo impressionante i nostri obiettivi di performance”, afferma il cmo Phillip Winter, soddisfatto per il TikTok Award 2025 nella categoria Greatest Performance.\r

Al centro della campagna di a&o Hostels c’è la canzone appositamente creata “Where to Go”, “con la quale siamo riusciti a immergerci direttamente nella cultura Gen Z. Contenuti originali e creativi non solo ispirano, ma producono anche risultati misurabili. Abbiamo saputo convincere la Giuria dimostrando una profonda comprensione dei meccanismi della piattaforma e del nostro specifico target di riferimento.”\r

La premiazione ufficiale si è svolta il 25 novembre a Berlino, consolidando ulteriormente il ruolo di a&o Hostels come brand all’avanguardia nelle strategie digital e social.","post_title":"A&o Hotels vince un premio ai TikTok Awards","post_date":"2025-11-27T13:04:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764248674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Spagna al femminile”, il progetto firmato dall’Ente spagnolo del turismo a Milano che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia e rende omaggio alla donna nel mondo del turismo, al talento e alla creatività di chef spagnole, nella sua terza edizione mette in pole position La Rioja, portando la destinazione presso il Ristorante La Palta a Borgonovo Val Tidone (Piacenza).\r

\r

Le donna nel mondo del turismo, le donna chef come filo conduttore di questo progetto, racconta la Spagna attraverso i suoi territori, interpretati con la loro cucina, in un viaggio tra tradizione e territorio. Le chef protagoniste trasformano i sapori locali in un racconto di cultura, autenticità e innovazione.\r

\r

Ad accogliere l’evento è stata Isa Mazzocchi, chef stellata e anima del ristorante, interprete sensibile della cucina emiliana più autentica che insieme a sua sorella Monica, ha ospitato Mónica Loro, chef del ristorante El Arriero di Sorzano (La Rioja) e sua sorella Isabela (analogia anche nei nomi), che ha portato in tavola la sua regione La Rioja, cuore vitivinicolo e gastronomico del nord della Spagna, attraverso la sua visione creativa e profondamente legata alla tradizione, ambasciatrice del proprio territorio in un particolare gemellaggio tra i due Paesi.\r

\r

«Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna nel turismo, per raccontare i territori spagnoli dal punto di vista gastronomico in un linguaggio universale di tradizioni e stili di vita. Il gemellaggio con il Ristorante La Palta ci consente di raccontare La Rioja attraverso lo sguardo di una regione, l'Emilia, dalle molteplici similitudini con la nostra», ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente spagnolo del turismo in Italia.\r

\r

Dialogando tra di loro le due chef hanno realizzato insieme un esclusivo menu a quattro mani, un incontro di sapori di due terre generose e la sensibilità di due donne unite dalla stessa passione per la cucina come linguaggio del territorio e una storia di tradizione di famiglia molto simile che si è svelato nei piatti del menù realizzato insieme per l’evento.\r

\r

Nasce così il Batarò tra Val Tidone e la Rioja, un incontro tra tradizione piacentina e riojana dove il celebre panino della Val Tidone “abbraccia “ il Chorizo, simbolo gastronomico della Rioja, un morso che racconta due territori e due culture, un Rioja Magnum Gran Reserva di Coda di Toro, pinchos con cui Monica ha vinto il primo premio “Grembiule d’Oro” in un aperitivo accompagnato da un tranquillo Blanco e Crianza della Bodega Institucional de la Grajera. Poi una Pera Dop Rincon de Soto all’emiliana dove il ripieno di agnello e guanciale incontra l’aroma della pancetta piacentina in una fusione tra dolce e salato e il Moncavillo Sweet il dolce omaggio autunnale de la Sierra del Moncavillo al ciccolato fondente di Piacenza.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"502521,502522,502525\"]","post_title":"La Spagna al Femminile: protagonista La Rioja in un menù a quattro mani","post_date":"2025-11-27T12:33:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["blanca-perez-sauquillo-lopez","isa-mazzocchi","la-rioja","la-spagna-al-femminile","monica-loro","spagna"],"post_tag_name":["Blanca Pérez Sauquillo López","Isa Mazzocchi","La Rioja","La Spagna al Femminile","Mónica Loro","spagna"]},"sort":[1764246809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hotels annuncia l’ingresso nel suo network di Monaci delle terre nere, la prima struttura in Sicilia che entra a far parte della collezione, rafforzando la presenza sul territorio nazionale e arricchendo il portfolio che conta oggi 23 strutture.\r

\r

Monaci delle terre nere incarna appieno i valori che contraddistinguono Autentico hotels: identità, territorio e sostenibilità. L’antico Monastero del XVIII secolo, oggi relais di charme, racconta un’idea di lusso naturale, fatta di silenzi e di relazioni umane autentiche.\r

\r

Le antiche dimore dei monaci, sapientemente restaurate con materiali naturali e arredi d’autore, accolgono camere e suite dal design contemporaneo; la cucina celebra i prodotti biologici dell’orto e dei piccoli produttori locali, il vino è frutto delle vigne che circondano la tenuta.\r

\r

«Accogliere Monaci delle terre nere nella famiglia Autentico significa portare nel network la voce di una Sicilia contemporanea ma profondamente legata alle sue radici – commenta Mario Cardone ceo di Autentico Hospitality - Con la sua visione dell’ospitalità profondamente radicata nella cultura e nella natura del territorio siciliano, il resort rappresenta pienamente i valori di eccellenza, autenticità e identità che guidano la nostra collezione. E’ un traguardo che desideravamo raggiungere e che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di valorizzazione dell’ospitalità indipendente italiana. Autentico Hotels nasce per celebrare l’anima più autentica dei luoghi e non potevamo esimerci di far parte della magia siciliana accogliendo nel nostro portfolio una struttura che racconta il territorio con eleganza e autenticità in linea con la nostra mission».\r

\r

«Far parte di Autentico hotels per noi significa condividere un percorso comune: promuovere un’ospitalità che valorizzi le persone, i luoghi e le tradizioni – aggiunge Giovanna Manganaro general manager di Monaci delle Terre Nere - Siamo convinti che l’autenticità sia il nuovo lusso e che far parte di una rete di albergatori che celebra questa visione ci permetta di far conoscere ancora di più la nostra Sicilia autentica, contemporanea e accogliente».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, Monaci delle terre nere è la prima struttura in Sicilia","post_date":"2025-11-27T11:51:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764244312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La città di Cusco, in Perù[/caption]\r

Hampton by Hilton ha ufficialmente inaugurato il suo primo hotel a Cusco, segnando un traguardo significativo per il marchio in Perù. Come riporta TravelDailyNews, la nuova proprietà diventa il terzo hotel Hampton by Hilton nel paese, insieme a Lima San Isidro e Arequipa, rafforzando la crescente presenza di Hilton in Perù e nella più ampia regione latinoamericana. Tutti e tre gli hotel sono stati sviluppati e gestiti da Metro Hotels.\r

\r

L'investimento\r

Con un investimento di 20 milioni di dollari, l'Hampton by Hilton Cusco è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel centro storico della città, a soli 500 metri dal tempio di Koricancha e a un chilometro da Plaza de Armas. \r

\r

L'hotel offre 120 camere e coniuga comfort, convenienza e un servizio impeccabile, con Wi-Fi gratuito, un'area benessere con jacuzzi, un minimarket aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una sala riunioni per un massimo di 60 persone. \r

Il progetto\r

Lo sviluppo riflette la continua espansione di Metro Hotels in America Latina. Intervenendo all'inaugurazione, Wilma Zúñiga , direttore generale dell'Hampton by Hilton Cusco, ha dichiarato: \"Questo hotel è stato creato con grande impegno, dedizione e passione. Cerchiamo di offrire comfort e un servizio genuino che faccia sentire i nostri ospiti a casa\".\r

Felipe Galeano , presidente di Metro Hotels, ha sottolineato il ruolo della collaborazione nella crescita dell'azienda: \"Questo è il nostro 17° hotel, il terzo in Perù e il settimo fuori dalla Colombia, dove abbiamo iniziato ed è la prova che quando i latinoamericani lavorano insieme possono fare la differenza\" .\r

Pablo Maturana , vicepresidente dello sviluppo per l'America Latina di Hilton, ha sottolineato l'importanza strategica di Cusco e il valore della partnership di Hilton con Metro Hotels: \"Un hotel è molto più dei mattoni e delle finiture visibili; sono le persone che lo costruiscono. Partnership come questa, che abbiamo stretto con Metro, ci hanno permesso di raggiungere la crescita che abbiamo oggi in America Latina\" .\r

","post_title":"Hampton by Hilton apre la prima struttura a Cusco","post_date":"2025-11-27T10:33:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764239580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo.\r

\r

Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri.\r

La struttura\r

La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone.\r

\r

«L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane.\r

Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo».\r

\r

La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024.\r

\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive","post_date":"2025-11-25T09:31:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764063115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione.\r

\r

La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione.\r

\r

«Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore».\r

\r

\r

Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. \r

La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era.\r

\r

Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo.\r

","post_title":"Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI","post_date":"2025-11-24T09:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763976568000]}]}}