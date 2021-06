Antonella Ferro del Courtyard Rome vince il premio Best practices 2020 di Ehma

E’ Antonella Ferro, proprietaria e direttore generale del Courtyard by Marriott Rome Central Park, la vincitrice del premio Ehma Best practices 2020, dedicato per l’occasione alle pratiche più efficaci a rispondere in maniera socialmente consapevole alla sfida della pandemia.

“Negli ultimi mesi abbiamo visto molti esempi del supporto dato dagli albergatori alle loro comunità, alle persone bisognose, al personale, agli ospedali, ai colleghi del settore e al governo – spiega il presidente della European hotels manager association, Ezio Indiani -. Per evidenziare l’impatto sociale dei nostri soci sulle loro comunità e per ispirare una nuova generazione di manager dell’ospitalità a fare la differenza, Ehma ha quindi deciso di dedicare a questo tema le Best practices 2020”.

E Antonella Ferro ha vinto grazie a ben tre progetti implementati nel proprio albergo: il primo, in vigore dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ha visto la sua struttura ospitare persone positive al Coronavirus in quarantena provenienti dal vicino Covid 2 Columbus Rome Medical Center. Il secondo progetto, denominato Marriott Winter Cold Emergency, riguardava invece un appello alla solidarietà lanciato dalla Croce Rossa attraverso Federalberghi, che è stato ripreso dagli alberghi Marriott italiani in collaborazione con due marchi di biancheria, Frette e Pedersoli. Il tutto con l’obiettivo di donare coperte, lenzuola e kit di cortesia a persone bisognose per fronteggiare l’emergenza dovuta al freddo dell’inverno scorso. Il terzo, infine, “Un futuro per Melissa” si è tradotto in una raccolta fondi per una bambina di nove mesi che soffre di Sma: Melissa si è sottoposta a un protocollo medico presso il policlinico Gemelli, durante il quale lei e la sua famiglia sono state ospitate gratuitamente presso l’albergo di Antonella Ferro. I proprietari e il personale hanno inoltre partecipato alla raccolta fondi per aiutare Melissa a ricevere una terapia genica molto costosa.

“È stata una grande esperienza professionale e umana avere come ospiti speciali pazienti con sintomi lievi e adattarsi rapidamente alle loro esigenze – racconta Antonella Ferro -. Il nostro albergo è stato uno dei primi a Roma a sospendere le attività il 13 marzo 2020, a causa della spaventosa diffusione della pandemia. Ci è stato chiesto dal vicino policlinico Gemelli di mettere a disposizione la nostra struttura per le persone in quarantena. Abbiamo pensato che questa fosse una grande opportunità per supportare la comunità, cosa che per noi è sempre stata una priorità. Questa incredibile esperienza ci ha insegnato ad adattarci rapidamente al cambiamento, a essere empatici nei confronti delle persone più colpite da questa terribile situazione, a dare maggior valore alle piccole cose che possono fare la differenza, a essere resilienti e pronti a tornare alla normalità il prima possibile.”.

Le altre nomination sono state quindi quelle di Manolis Manousos, ex gm dell’Apollonia Beach Resort & Spa Creta, di George Spyropoulos, coo dell’Electra Hotels & Resorts di Atene, di Giacomo Battafarano, gm del Rocco Forte Verdura Resort, in Sicilia, di Patrick Recasens, gm del Pullman Timi Ama, in Sardegna, di Cristina Zucchi, gm Lario Hotels Lago di Como, di Wilhelm Luxem, gm del Baur Au Lac Zurigo, di Erik-Jan Ginjaar, ceo di Postillion Hotels, Bunnik, di Emmy Stoel, gm del Sofitel Legend The Grand di Amsterdam, di Stephan Stokkermans, gm del Grand Hotel Huis ter Duin di Nordwijk aan Zee, nonché di Maurizio Romani, gm dell’Islamabad Marriott Hotel