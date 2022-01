Ancora una new entry per il gruppo Fabilia: è l’hotel Arizona di Bellaria-Igea Marina

Dopo l’annuncio di pochi giorni fa relativo al primo albergo termale del gruppo a Montegrotto arriva ora quello di un’altra new entry per Fabilia nel segmento mare. La controllata Fabilia Jesolo ha infatti stipulato un contratto d’affitto per il 3 stelle Arizona di Bellaria – Igea Marina. L’accordo è valido per la stagione estiva 2022 con possibilità di rinnovo discrezionale per un’ulteriore annualità.

La struttura, che prenderà il nome di Fabilia Bellaria-Igea Marina, si trova in una posizione fronte mare a pochi metri dalla spiaggia, vicino al parco tematico l’Italia in Miniatura. L’albergo aprirà il prossimo 28 maggio e dispone di 125 camere, per un totale di 265 posti letto, nonché di ristorante, piscina con acquascivolo, sauna, un’ampia terrazza con solarium e parcheggio interno. Inclusi anche attrezzature e spazi adeguati all’intrattenimento e alle attività dei bambini e delle famiglie ospiti.