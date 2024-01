Anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo Tfp Summit di Milano Ci sarà anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo appuntamento meneghino con la fiera del lavoro nel turismo Tfp Summit, in programma il 2 febbraio al Melià Milano. Tra le posizioni aperte della compagnia ci sono quelle di front office agent, shift leader, night auditor, junior sales, mice sales manager e mice sales coordinator. L’evento rappresenta un’opportunità per i partecipanti di incontrare importanti aziende del settore alberghiero alla ricerca di figure specializzate e junior, nonché neolaureate. La fiera vedrà la partecipazione di compagnie dell’ospitalità, tour operator, agenzie del lavoro, società di ristorazione, di trasporti e navigazione. Il team hr Italia di Leonardo Hotels sarà presente per accogliere i candidati interessati a conoscere le opportunità di carriera all’interno del brand. Condividi

