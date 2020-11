Aman si espande in Italia con il Rosa Alpina di San Cassiano, nelle Dolomiti Il gruppo Aman ha firmato un accordo di partnership con il Rosa Alpina Hotel & Spa di San Cassiano, nelle Dolomiti. Seconda struttura Aman in Italia, il Rosa Alpina seguirà le orme di Aman Venice, che sorge nel palazzo che per oltre 200 anni è stato la dimora della famiglia Arrivabene. Il futuro Aman farà eco a questo spirito familiare, attraverso la gestione della famiglia Pizzinini che, residente nella proprietà dal 1939, ne è saldamente al timone da tre generazioni. Secondo i termini dell’accordo, la collaborazione prevede un’integrazione graduale da parte di Aman a livello operations, marketing e vendite per i prossimi 18 mesi. A seguito di una serie investimenti e di un evolversi di attività, la partnership vedrà Rosa Alpina diventare parte effettiva di Aman a dicembre 2022. In linea con la filosofia Aman, Rosa Alpina offre un glamour sofisticato, un servizio eccellente e vanta ampi spazi, in una posizione privilegiata per gli ospiti che desiderano esplorare i paesaggi mozzafiato nei dintorni dell’hotel. Il Rosa Alpina aprirà per la stagione invernale l’11 dicembre 2020.

