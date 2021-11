All in Italia: accordo con Wyndham per lo sviluppo di 20 strutture nella Penisola

Venti nuovi hotel in Italia nei prossimo dieci anni. E’ l’obiettivo del nuovo accordo non esclusivo tra l’hotel management company All in Italia Hotels & Resorts e il gruppo Wyndham, per lo sviluppo nella nostra Penisola di marchi come Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden e Ramada by Wyndham.

“In un’area così ricca di piccoli proprietari e marchi diversi, noi vogliamo rappresentare un’alternativa per coloro che desiderano affidare la gestione dei propri immobili a un’azienda con valide competenze nel miglioramento della redditività delle strutture alberghiere”, spiega Alberto Reggidori, amministratore delegato di All In Italia.

Il debutto della partnership vedrà l’apertura del primo hotel Wyndham Garden in Italia, con una struttura di nuova costruzione di 94 camere a Firenze, che aprirà nel 2022. Di proprietà del gruppo Bulgarella il Wyndham Garden Florence Novoli sarà gestito, appunto, da All In Italia. “Siamo estremamente felici di essere stati scelti come primo Wyndhan Garden – dichiara Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero dello stesso gruppo Bulgarella –: con un prestigioso marchio internazionale ed una società italiana in ascesa e che vuole espandersi, siamo certi che questo rapporto porterà presto nuove partnership”.