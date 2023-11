Alfonso Pacifico nuovo area managing director Portofino del gruppo Belmond A lfonso Pacifico è il nuovo area managing director Portofino del gruppo Belmond. Nel suo nuovo ruolo, attivo da domani 1° novembre, Pacifico sarà responsabile del progetto di restauro in più fasi dell’hotel Splendido, di cui è stato anche nominato general manager, e si occuperà della guida strategica e della direzione operativa dello Splendido Mare e del Bagni Fiore, beach club privato gestito dalla compagnia parte del gruppo Lvmh dal 2021. Riporterà direttamente al vicepresidente e divisional leader Sud Europa, Christian Boyens. Entrato in Belmond nel 2014 come front of house manager al Caruso di Ravello, in Campania, Pacifico ha proseguito la propria crescita interna diventando general manager dello stesso hotel nel 2019. Tre anni più tardi è stato quindi promosso a managing director della struttura e director of special projects, a supporto del team global operations. “Sono onorato e grato di rivestire un ruolo così prestigioso e per di più in una struttura iconica quale il Belmond di Portofino ma, soprattutto, sono felice di poter condividere ulteriormente la mia grande passione per l’ospitalità guardando a nuovi obiettivi – commenta Pacifico -. Non vedo l’ora di mettermi all’opera e di lavorare con il team, che ringrazio sin da subito per la dedizione costante con cui, di anno in anno, ha reso lo Splendido e Portofino più che un binomio eccezionale, quasi un’unica creatura, una destinazione ambita e un faro luminoso nel mondo dell’ospitalità”. Condividi

