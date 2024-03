Aldo Melpignano e il sogno nel cassetto house of brands Una vera e propria house of brands capace di aggregare le struttura di qualità italiane, mantenendo ciascuna la propria autonomia ma facendo sistema tra loro. E’ il nuovo sogno nel cassetto di Aldo Melpignano. Il fondatore e amministratore delegato di Egnazia Ospitalità Italiana ne ha parlato in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano: “Ho già fatto qualche chiacchiera con alcuni amici e colleghi. Ho dato loro appuntamento tra un anno, un anno e mezzo, quando potremo cominciare a definire qualcosa di più concreto”, è stata la promessa dell’imprenditore pugliese. La sua compagnia gestisce oggi tre degli hotel di proprietà del gruppo San Domenico Hotels, afferente alla stessa famiglia Melpignano. A questi si aggiungono altri sei alberghi in management, di cui tre già operativi e altrettante in pipeline. “Al momento ci concentriamo sulle gestioni, ma non ci spaventiamo di fronte alla possibilità di acquisire anche i muri, direttamente o tramite affitti. Egnazia è solo il nome della società, non un brand in sé. Ogni hotel è infatti operato con un’identità autonoma. Abbiamo però in cantiere l’idea di lanciare un marchio per alcune delle strutture in portfolio. Vedremo…”. Certa, invece, è la politica di sviluppo di Egnazia Ospitalità Italiana. L’obiettivo è quello di arrivare a un totale di 20 strutture gestite per un fatturato di 250 milioni euro in cinque anni dai 75 milioni del 2022. “Anche se non è facile fare previsioni, perché nel mio business plan a questo punto pensavo di essere a quota 25 milioni”. Tra i piani di Melpignano c’è pure quello di ampliare ulteriormente la stagionalità dei propri hotel, idealmente fino ad arrivare ad aperture di 12 mesi all’anno. A Borgo Egnazia, struttura eponima della compagnia, è infine in fase di realizzazione un nuovo spazio eventi, in vista del G7 di giugno che sarà ospitato proprio nella proprietà pugliese. Nelle vicinanze, il gruppo ha inoltre acquisito una ex area industriale, destinata a diventare nel futuro un’area per grandi manifestazioni. Condividi

Fino a qualche tempo fa il turismo non aveva nessuna voce in capitolo. Ma c'è un ma. Il problema che si riscontra nei provvedimenti previsti per il turismo ha come ottica (sempre e solo quella) il turismo incoming. Cioè i turisti che arrivano in Italia.\r

\r

Andiamo a leggere: \"Nel settore del turismo, il disegno di legge punta a semplificare le autorizzazioni, con un’unica istanza e senza dover presentare diverse domande, per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre che quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi\".\r

\r

Quindi alberghi, quindi ricettivo, quindi incoming. C'è una altro paragrafo che ha come argomento le terme, ma siamo lì. Non ci spostiamo di un millimetro.\r

Italiani all'estero\r

Ora vorrei ricordare e non solo al ministro, ma all'intero ministero del turismo, che esiste anche un altro settore, ed è un settore che macina redditi e profitti, e che una parte di questi redditi diventano erario dello Stato. Si tratta di tutte quelle organizzazioni turistiche, fra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell'outgoing. Cioè coloro che mandano i nostri connazionali all'estero.\r

\r

Su questo segmento neanche una parola. Eppure anche questo settore avrebbe bisogno di un supporto da parte dello Stato. ma lo Stato e il ministero se ne dimenticano sempre. Non va bene. \r

\r

Avevo già scritto che sarebbe opportuno che qualcuno si prenda la briga di spiegare quale sia l'importanza di questa grossa fascia di operatori e agenzie che lavorano sull'estero. In modo da far capire a chi di dovere di prenderli inconsiderazione, ogni tanto magari, mica sempre. Ma insomma è necessario che le istituzioni abbiano idea di cosa sia l'outgoing, in modo da inserirlo nei prossimi provvedimenti. \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Nel Ddl Semplificazioni solo turismo incoming. E L'outgoing?","post_date":"2024-03-29T10:44:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1711709081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte.\r

\r

Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia.\r

\r

Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia\r

\r

\r

\r

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.\r

\r

Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.","post_title":"Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua","post_date":"2024-03-29T10:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711708341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono decine le proposte per itinerari verso le isole e le coste più belle del nostro mare contenute nella nuova gamma di prodotti e servizi estate 2024 per la nautica di Scenario Italia: brand incoming del gruppo Oltremare / Caleidoscopio. L'offerta è adatta a diverse esigenze e budget e copre una nutrita serie di disponibilità per crociere con la formula cabin charter o noleggio a uso esclusivo in catamarano, barca a vela e caicco, in particolare in Italia e nel Mediterraneo. Egadi, Eolie, Costiera Amalfitana e isole campane, arcipelago Toscano, Sardegna e Corsica, oltre a Croazia, Grecia e Turchia, sono le mete delle varie esperienze di viaggio con skipper e, ove previsto, staff di bordo.\r

\r

Una delle novità principali è la nuova dotazione di imbarcazioni di proprietà nel golfo di Napoli messe a disposizione di chi ricerca l'esclusività, con l’opzione sia del noleggio sia dell’organizzazione di attività o escursioni individuali o di gruppo su misura, sia in mare sia a terra. Scenario presenta sul proprio sito in continuo aggiornamento anche una serie di crociere tematiche e altre opportunità di itinerari e noleggi in tutto il mondo.","post_title":"Il Mediterraneo protagonista dell'offerta nautica estate 2024 di Scenario Italia","post_date":"2024-03-29T10:18:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711707534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L'albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof - Terrazza, situato all'ottavo piano.\r

\r

Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l'altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale.\r

\r

\"L'estetica accattivante dell'hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo - commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell'industria turistica tricolore\".","post_title":"Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica","post_date":"2024-03-29T10:12:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711707164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015.\r

\r

I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio.\r

\r

“Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri\".\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class","post_date":"2024-03-29T10:09:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711706955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria house of brands capace di aggregare le struttura di qualità italiane, mantenendo ciascuna la propria autonomia ma facendo sistema tra loro. E' il nuovo sogno nel cassetto di Aldo Melpignano. Il fondatore e amministratore delegato di Egnazia Ospitalità Italiana ne ha parlato in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano: \"Ho già fatto qualche chiacchiera con alcuni amici e colleghi. Ho dato loro appuntamento tra un anno, un anno e mezzo, quando potremo cominciare a definire qualcosa di più concreto\", è stata la promessa dell'imprenditore pugliese.\r

\r

La sua compagnia gestisce oggi tre degli hotel di proprietà del gruppo San Domenico Hotels, afferente alla stessa famiglia Melpignano. A questi si aggiungono altri sei alberghi in management, di cui tre già operativi e altrettante in pipeline. \"Al momento ci concentriamo sulle gestioni, ma non ci spaventiamo di fronte alla possibilità di acquisire anche i muri, direttamente o tramite affitti. Egnazia è solo il nome della società, non un brand in sé. Ogni hotel è infatti operato con un'identità autonoma. Abbiamo però in cantiere l'idea di lanciare un marchio per alcune delle strutture in portfolio. Vedremo...\".\r

\r

Certa, invece, è la politica di sviluppo di Egnazia Ospitalità Italiana. L'obiettivo è quello di arrivare a un totale di 20 strutture gestite per un fatturato di 250 milioni euro in cinque anni dai 75 milioni del 2022. \"Anche se non è facile fare previsioni, perché nel mio business plan a questo punto pensavo di essere a quota 25 milioni\". Tra i piani di Melpignano c'è pure quello di ampliare ulteriormente la stagionalità dei propri hotel, idealmente fino ad arrivare ad aperture di 12 mesi all'anno. A Borgo Egnazia, struttura eponima della compagnia, è infine in fase di realizzazione un nuovo spazio eventi, in vista del G7 di giugno che sarà ospitato proprio nella proprietà pugliese. Nelle vicinanze, il gruppo ha inoltre acquisito una ex area industriale, destinata a diventare nel futuro un'area per grandi manifestazioni.","post_title":"Aldo Melpignano e il sogno nel cassetto house of brands","post_date":"2024-03-29T09:48:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711705728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ai nastri di partenza la primavera-estate di Trenord, che prende il via proprio in concomitanza al weekend di Pasqua: riflettori puntati su itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente.\r

«Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile - osserva Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi: nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81.000 hanno scelto gli itinerari delle “Gite in treno”, +32% rispetto al 2022. Quest’anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i “Treni del mare”».\r

Sul fronte Gite in treno, un ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione.\r

Dal 30 marzo Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi. Saranno aggiunte due corse sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il lago Maggiore. Due corse in più circoleranno invece sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario.\r

Sempre dal 30 marzo ripartono anche i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. I “Treni del mare” da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. \r

","post_title":"L'estate leisure di Trenord: tornano i Treni del mare, più corse verso i laghi ed esperienze","post_date":"2024-03-29T09:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711704635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto cubano per Etnia Travel Concept che pubblica il suo primo catalogo dedicato all'isola caraibica. \"Il nostro nuovo volume - spiega Raffaella Dinon, socia e responsabile della comunicazione del to -, rappresenta l'ultimo aggiunta a una serie di pubblicazioni e offre una selezione accurata dei migliori itinerari disponibili sulla destinazione. Sottolinea inoltre il nostro impegno nel promuovere le case particular, evidenziando la preferenza per queste strutture, altamente selezionate e adatte a qualunque tipologia di clientela che volesse immergersi a 360 gradi nella cultura locale. Non mancano comunque svariate proposte formate utilizzando classici alberghi o resort turistici\".\r

\r

L’idea di un catalogo dedicato a Cuba, arriva dopo anni di lavoro sulla destinazione. \"Il tutto - conclude Raffaella Dinon - grazie a una conoscenza approfondita del prodotto e a un’esperienza maturata in loco da parte di Tiziana Tracanelli, product manager che ci ha permesso di diventare veri e propri specialisti di questa meravigliosa isola, ricca di storia e di bellezze naturali\".","post_title":"Etnia Travel Concept sbarca a Cuba con il primo catalogo dedicato alla destinazione","post_date":"2024-03-29T09:23:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711704232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways aggiunge una nuova rotta al proprio network transatlantico, da Londra Gatwick a Las Vegas: il collegamento sarà attivo dal 12 settembre 2024, con tre voli alla settimana operati da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

Gli aeromobili sono configurati nelle due classi, Norse Premium ed Economy: i passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano il livello più economico, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia bagaglio massima, due servizi di ristorazione e una maggiore flessibilità del biglietto.\r

\r

\"Las Vegas è una città unica che offre una diversità senza pari, vantando un'abbondanza di opzioni di intrattenimento, ristorazione e svago per tutti i gusti. Per chi cerca paesaggi naturali mozzafiato, tra cui i vicini parchi nazionali come il Grand Canyon, il Red Rock Canyon e il Valley of Fire State Park, questa destinazione è anche un paradiso per i viaggiatori\", ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, CEO e fondatore di Norse Atlantic Airways.","post_title":"Norse Atlantic Airways collegherà Londra Gatwick a Las Vegas dal prossimo settembre","post_date":"2024-03-29T09:06:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711703184000]}]}}