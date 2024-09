Alberto Peroglio, nuovo amministratore delegato di Th Group Alberto Peroglio sarà a breve il nuovo amministratore delegato di Th Group. Prenderà il ruolo di Giuliano Gaiba. Questo è lo scenario. Bisogna aspettare però l’assemblea di Th Group che non è stata ancora fissata. Bisognerà aspettare ancora un po’ per l’insediamento ufficiale che sarà approvata da Cdp. Quindi il cambio, che in pratica è già previsto sulla carta, avrà il suo atto formale fra un po’ di tempo. Questa operazione è stata organizzata sempre sotto l’attenta supervisione del presidente dell’azienda, Graziano Debellini, che continuerà a lavorare cercando di rendere sempre più stretta quella rete di aziende che unite possono fa sentire la propria voce anche a livello politico. Molte le esperienze nel campo turistico manageriali di Peroglio: Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia, Barcelò, e altre. vediamo cosa succederà. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alberto Peroglio sarà a breve il nuovo amministratore delegato di Th Group. Prenderà il ruolo di Giuliano Gaiba. Questo è lo scenario. Bisogna aspettare però l'assemblea di Th Group che non è stata ancora fissata. Bisognerà aspettare ancora un po' per l'insediamento ufficiale che sarà approvata da Cdp. Quindi il cambio, che in pratica è già previsto sulla carta, avrà il suo atto formale fra un po' di tempo. Questa operazione è stata organizzata sempre sotto l'attenta supervisione del presidente dell'azienda, Graziano Debellini, che continuerà a lavorare cercando di rendere sempre più stretta quella rete di aziende che unite possono fa sentire la propria voce anche a livello politico. Molte le esperienze nel campo turistico manageriali di Peroglio: Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia, Barcelò, e altre. vediamo cosa succederà. [post_title] => Alberto Peroglio, nuovo amministratore delegato di Th Group [post_date] => 2024-09-26T11:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727349323000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da sempre operativa su Milano e Roma, Singapore Airlines, è presente in Italia dal 1971: «L’Italia è un mercato importante per la nostra compagnia, dinamico ed entusiasmante - afferma Aswin K, nuovo general manager ltalia - per cui il nostro impegno sarà quello di continuare a portare i passeggeri italiani a vivere una bellissima esperienza a bordo. Dedichiamo molta attenzione alla clientela con continue ricerche, per migliorare continuamente i collegamenti. Siamo una compagnia cinque stelle. Prestiamo molta cura al servizio». Consolidare la forte presenza di Singapore Airlines in Italia: in vista della prossima estate, dunque, la compagnia rivede network e rotte in modo che la capacità di trasporto sia allineata alla domanda. Così, il Milano-Singapore giornaliero (ad oggi con quattro frequenze dirette e tre con proseguimento andata e ritorno per Barcellona), passerà presto a volo diretto giornaliero. La Roma Fiumicino-Singapore da 4 voli settimanali (martedì, mercoledì, venerdì e domenica) salirà a cinque voli nel luglio 2025. Tutti i voli dall’Italia sono operati dall’Airbus A350-900 configurato con 3 classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy con intrattenimento durante il volo: KrisWorld offre oltre 1.900 opzioni on demand e include una selezione di film, videogame, corsi di lingua, programmi radio, contenuti culturali e approfondimenti sulle destinazioni di viaggio. Inoltre, attraverso Kris+, la Lifestyle reward, piattaforma di servizi, inclusi sistemi di pagamento e raccolta punti, i passeggeri possono usufruire di vantaggi su ristoranti, negozi e intrattenimento, con la possibilità di ottenere miglia. Tutte le classi, incluse la Premium Economy e l’Economy, offrono wi-fi gratuito illimitato. Per i passeggeri in transito, superiore a 5,5 ore ed entro 24 ore, è prevista l’offerta Free Singapore Tour con diversi itinerari turistici organizzato congiuntamente da Singapore Airlines, Singapore Tourism Board e Changi Airport Group. Al 1 settembre 2024 Singapore Airlines copre 125 destinazioni in 36 Paesi, compresa la compagnia Scoot, con flotta e prodotti innovativi, un servizio d’eccellenza e un ampio network. Nei piani di espansione della compagnia c'è al momento «il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni meno conosciute in Asia, investimenti in nuove partnership tra cui Air India, Philippine Airlines, e Garuda. Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto un’ottima performance finanziaria dovuta alla ripresa post Covid. La flessione di un primo trimestre del 2024 è considerata fisiologica, dovuta all’aumento del carburante e alla situazione geopolitica». [post_title] => Singapore Airlines rilancia sull'Italia rafforzando la capacità su Roma e Milano [post_date] => 2024-09-26T10:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727345509000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco. Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. [post_title] => Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia [post_date] => 2024-09-25T10:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727260174000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475172" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere. Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro. Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie. Opportunità e novità L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto. "Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti". Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti. Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago. [post_title] => Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv [post_date] => 2024-09-24T10:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727174585000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: "Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore". “L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”. Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7. [post_title] => Civitatis entra in Fto. De Iscar: "Un'opportunità straordinaria" [post_date] => 2024-09-23T15:24:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727105057000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e il Museo del Futuro di Dubai ospiteranno dal 15 al 17 ottobre la prima Aviation Future Week, l’evento dedicato al mondo dell’aviazione e al suo futuro. La manifestazione offrirà una piattaforma unica per approfondimenti e discussioni incentrate su: viaggio dei passeggeri, futuro della domanda del traffico aereo, trasporto merci e logistica, oltre agli ultimi sviluppi futuri nell'intelligenza artificiale e nella realtà aumentata all’interno del settore. All’evento inaugurale parteciperanno i Ministri degli Emirati Arabi Uniti, gli alti funzionari governativi, i leader nel settore dell'aviazione, del settore aerospaziale, del trasporto aereo, della Manutenzione, Riparazione e Revisione e della logistica. «Dubai è il luogo ideale per riunire i leader globali dell'aviazione e dell'aerospaziale, affinché possano discutere questioni cruciali e avviare collaborazioni importanti per ridefinire il futuro dell'industria durante l'Aviation Future Week - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline & Group -. L'impegno strategico di Dubai nel sfruttare la tecnologia e l'innovazione, abbracciando la rivoluzione digitale, rappresenta un terreno fertile per esplorare nuovi approcci, spingere i limiti del possibile e ridefinire il viaggio dei passeggeri, mentre l'industria avanza verso il futuro.” Oltre al programma principale, l’Aviation Future Week includerà anche una ricca piattaforma espositiva, nella quale verranno presentate le ultime tecnologie aeronautiche. I visitatori potranno scoprire nuovi prodotti e fare networking con i rappresentanti del settore. Infine, Emirates e il Museo del Futuro guideranno una serie di workshop interattivi grazie al supporto dei team CX di Emirates, dnata, Emirates SkyCargo, Flight Operations, dei team di sostenibilità di Emirates e dnata, di Boeing e dell’Emirates Group Youth Council. [post_title] => Emirates protagonista dell'Aviation Future Week con il Museo del Futuro di Dubai [post_date] => 2024-09-23T10:58:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727089084000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sergiu Les è il nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel, società internazionale del settore turistico che opera con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip. In questa nuova posizione, sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei prodotti corporate assumendo la guida di un team di oltre 50 persone. Da Strasburgo, in Francia, si occuperà di supervisionare la strategia commerciale di Roundtrip, brand di Emerging Travel Group dedicato al business travel che offre una piattaforma di prenotazione per piccole e medie imprese. Les apporterà a Emerging Travel Group un'esperienza più che ventennale nella gestione e nella tecnologia per il settore travel nella zona Emea. In precedenza ha infatti ricoperto il ruolo di global sales director presso Cwt, dedicandosi all'acquisizione di nuovi clienti per grandi società. Nell'ultimo decennio ha lavorato in varie posizioni in ambito travel management e technology per Navan (ex TripAction) e American Express Global Business Travel. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Emerging Travel Group e di poter contribuire al percorso di crescita della società - ha commentato lo stesso Les -. L'opportunità di assumere la guida di team commerciali a livello mondiale è perfettamente in linea con la mia passione per le vendite e il mio innato entusiasmo per l'interazione con la clientela. Non vedo l'ora di lavorare con questa squadra per aumentare il successo dell'azienda e orientarne l'espansione in nuovi mercati.” [post_title] => Sergiu Les nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel [post_date] => 2024-09-20T11:29:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726831798000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474954" align="aligncenter" width="478"] Da sinistra: Luigi Cantamessa - AD e Direttore Generale di TTI, Alessandro Vannini Scatoli - Presidente di TTI, Enrico Melasecche Germini - Assessore ai Trasporti Regione Umbria, Paola Agabiti - Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria, Claudia Porchietto - Sottosegretario Regione Piemonte[/caption] Presentati nella sala presidenziale della stazione di Roma Ostiense i primi due nuovi collegamenti autunnali della società del Gruppo FS Treni Turistici Italiani (TTI): Roma-Assisi con l’Espresso Assisi e Roma-Alba a bordo dell’Espresso Langhe-Monferrato. Intervenuti all’evento, Alessandro Vannini Scatoli, presidente di TTI, Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato, Enrico Melasecche Germini, Assessore ai Trasporti Regione Umbria, l’Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria Paola Agabiti, il Sottosegretario Regione Piemonte Claudia Porchietto, il Sindaco di Alba Alberto Gatto e Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti Regione Lazio. [caption id="attachment_474959" align="aligncenter" width="490"] Alessandro Vannini Scatoli, presidente di TTI[/caption] Sulla Roma-Assisi, anche in vista del Giubileo, il presidente di TTI rivela l’intenzione di progettare fin d’ora un proseguimento per Perugia e anche Firenze. “Adesso cominceremo già a lavorare sul progetto invernale che dovrà tenere conto del Giubileo imminente e quindi, la Roma-Assisi, potrà essere uno strumento per la città di Roma per delocalizzare il turismo, raggiungendo cittadine che hanno un livello culturale e religioso che le renda inseribili all’interno del circuito generale del Giubileo”. Inoltre, il presidente chiede il “supporto forte” da parte della holding Ferrovie dello Stato e delle regioni, per una collaborazione che possa competere con l’alto livello qualitativo che contraddistingue la concorrenza esterna e rendere così Treni Turistici Italiani non solo un punto di riferimento nazionale, ma anche internazionale. L’Espresso Langhe-Monferrato è un notturno. Passando per Nizza Monferrato e Asti il convoglio arriverà ad Alba. Le partenze da Roma Termini sono venerdì 25 e giovedì 31 ottobre alle 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro è previsto domenica 27 ottobre e domenica 3 novembre; entrambi partono alle ore 18.55 con arrivo nella capitale alle 6.33. Il diurno Espresso Assisi viaggia ogni sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre con partenze da Roma Termini e fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Parte il sabato alle 10.05 con ritorno alle 18.00 e la domenica alle 8.30 con rientro 16.58. Il treno Roma-Assisi è quindi adatto per un’escursione in giornata o un weekend. L’esperienza turistica condotta all’interno dei convogli di TTI si caratterizza per essere sostenibile e di qualità con l’obiettivo di assicurare ai passeggeri il massimo del comfort in una soluzione tesa a riscoprire la bellezza del viaggio e dei territori. Si tratta di vetture abbandonate completamente restaurate e riqualificate rigorosamente nel rispetto del periodo storico a cui sono appartenute, per garantire ai viaggiatori un’esperienza unica all’insegna dello slow tourism, che favorisca borghi e località minori, come sottolinea anche Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il collegamento Roma-Alba coinciderà, inoltre, con la 94esima edizione della Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, come ricordato dal Sindaco di Alba Alberto Gatto. Presenti a bordo una carrozza ristorante con proposte enogatronomiche di alto livello coerenti con la peculiarità della tratta e una carrozza adibita al deposito di bagagli ingombranti come le biciclette, per i più sportivi. I biglietti per viaggiare a bordo dell’Espresso Assisi e dell’Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito ufficiale di TTI https://www.fstrenituristici.it/ e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia: app, biglietterie di stazione, self-service e agenzie di viaggio. Di Elisa Biagioli [post_title] => Treni Turistici Italiani presenta le nuove tratte autunnali in Umbria e Piemonte [post_date] => 2024-09-20T10:25:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => treni-turistici-italiani [1] => tti ) [post_tag_name] => Array ( [0] => treni turistici italiani [1] => tti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726827940000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alberto Giorgio è il nuovo direttore generale del brand InViaggi di casa Fruit. Figura di spicco nel settore turistico con un’esperienza pluridecennale maturata in prestigiose realtà del tour operating italiano, Giorgio si unisce a InViaggi in un momento fortemente orientato alla crescita su più fronti. Sarà impegnato nel coordinare e ottimizzare le attività operative per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un focus particolare sia sul prodotto nazionale sia sullo sviluppo delle potenzialità dell’outgoing. "Entrare a far parte in qualità di direttore generale di un brand storico come InViaggi, che sta vivendo già da qualche anno nuovo entusiasmo e forti segnali di interesse dal mercato, rappresenta per me una sfida molto motivante e motivo di grande orgoglio - commenta lo stesso Giorgio -. Sono entusiasta di contribuire al rafforzamento e all'espansione delle attività di un’azienda che mette al centro della sua progettualità l’innovazione e la valorizzazione delle singole competenze e non vedo l’ora di condividere con i miei nuovi colleghi un know-how maturato nel corso di una lunga esperienza nel settore del tour operating italiano”. [post_title] => Alberto Giorgio nuovo direttore generale del brand InViaggi di casa Fruit [post_date] => 2024-09-19T11:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726744587000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alberto peroglio th group" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":818,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberto Peroglio sarà a breve il nuovo amministratore delegato di Th Group. Prenderà il ruolo di Giuliano Gaiba. Questo è lo scenario. Bisogna aspettare però l'assemblea di Th Group che non è stata ancora fissata.\r

\r

Bisognerà aspettare ancora un po' per l'insediamento ufficiale che sarà approvata da Cdp. Quindi il cambio, che in pratica è già previsto sulla carta, avrà il suo atto formale fra un po' di tempo.\r

\r

Questa operazione è stata organizzata sempre sotto l'attenta supervisione del presidente dell'azienda, Graziano Debellini, che continuerà a lavorare cercando di rendere sempre più stretta quella rete di aziende che unite possono fa sentire la propria voce anche a livello politico.\r

\r

Molte le esperienze nel campo turistico manageriali di Peroglio: Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia, Barcelò, e altre. vediamo cosa succederà.","post_title":"Alberto Peroglio, nuovo amministratore delegato di Th Group","post_date":"2024-09-26T11:15:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1727349323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da sempre operativa su Milano e Roma, Singapore Airlines, è presente in Italia dal 1971: «L’Italia è un mercato importante per la nostra compagnia, dinamico ed entusiasmante - afferma Aswin K, nuovo general manager ltalia - per cui il nostro impegno sarà quello di continuare a portare i passeggeri italiani a vivere una bellissima esperienza a bordo. Dedichiamo molta attenzione alla clientela con continue ricerche, per migliorare continuamente i collegamenti. Siamo una compagnia cinque stelle. Prestiamo molta cura al servizio».\r

\r

Consolidare la forte presenza di Singapore Airlines in Italia: in vista della prossima estate, dunque, la compagnia rivede network e rotte in modo che la capacità di trasporto sia allineata alla domanda.\r

\r

Così, il Milano-Singapore giornaliero (ad oggi con quattro frequenze dirette e tre con proseguimento andata e ritorno per Barcellona), passerà presto a volo diretto giornaliero. La Roma Fiumicino-Singapore da 4 voli settimanali (martedì, mercoledì, venerdì e domenica) salirà a cinque voli nel luglio 2025.\r

\r

Tutti i voli dall’Italia sono operati dall’Airbus A350-900 configurato con 3 classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy con intrattenimento durante il volo: KrisWorld offre oltre 1.900 opzioni on demand e include una selezione di film, videogame, corsi di lingua, programmi radio, contenuti culturali e approfondimenti sulle destinazioni di viaggio.\r

\r

Inoltre, attraverso Kris+, la Lifestyle reward, piattaforma di servizi, inclusi sistemi di pagamento e raccolta punti, i passeggeri possono usufruire di vantaggi su ristoranti, negozi e intrattenimento, con la possibilità di ottenere miglia. Tutte le classi, incluse la Premium Economy e l’Economy, offrono wi-fi gratuito illimitato.\r

\r

Per i passeggeri in transito, superiore a 5,5 ore ed entro 24 ore, è prevista l’offerta Free Singapore Tour con diversi itinerari turistici organizzato congiuntamente da Singapore Airlines, Singapore Tourism Board e Changi Airport Group.\r

\r

Al 1 settembre 2024 Singapore Airlines copre 125 destinazioni in 36 Paesi, compresa la compagnia Scoot, con flotta e prodotti innovativi, un servizio d’eccellenza e un ampio network. Nei piani di espansione della compagnia c'è al momento «il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni meno conosciute in Asia, investimenti in nuove partnership tra cui Air India, Philippine Airlines, e Garuda. Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto un’ottima performance finanziaria dovuta alla ripresa post Covid. La flessione di un primo trimestre del 2024 è considerata fisiologica, dovuta all’aumento del carburante e alla situazione geopolitica».\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines rilancia sull'Italia rafforzando la capacità su Roma e Milano","post_date":"2024-09-26T10:11:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727345509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco.\r

\r

Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. \r

\r

Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. \r

\r

Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia","post_date":"2024-09-25T10:29:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727260174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475172\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere.\r

Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro.\r

Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie.\r

\r

Opportunità e novità\r

L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto.\r

\"Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti\".\r

Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti.\r

Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago.\r

","post_title":"Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv","post_date":"2024-09-24T10:43:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato\". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: \"Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore\".\r

\r

“L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”.\r

\r

Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Civitatis entra in Fto. De Iscar: \"Un'opportunità straordinaria\"","post_date":"2024-09-23T15:24:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727105057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e il Museo del Futuro di Dubai ospiteranno dal 15 al 17 ottobre la prima Aviation Future Week, l’evento dedicato al mondo dell’aviazione e al suo futuro. La manifestazione offrirà una piattaforma unica per approfondimenti e discussioni incentrate su: viaggio dei passeggeri, futuro della domanda del traffico aereo, trasporto merci e logistica, oltre agli ultimi sviluppi futuri nell'intelligenza artificiale e nella realtà aumentata all’interno del settore. All’evento inaugurale parteciperanno i Ministri degli Emirati Arabi Uniti, gli alti funzionari governativi, i leader nel settore dell'aviazione, del settore aerospaziale, del trasporto aereo, della Manutenzione, Riparazione e Revisione e della logistica.\r

«Dubai è il luogo ideale per riunire i leader globali dell'aviazione e dell'aerospaziale, affinché possano discutere questioni cruciali e avviare collaborazioni importanti per ridefinire il futuro dell'industria durante l'Aviation Future Week - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline & Group -. L'impegno strategico di Dubai nel sfruttare la tecnologia e l'innovazione, abbracciando la rivoluzione digitale, rappresenta un terreno fertile per esplorare nuovi approcci, spingere i limiti del possibile e ridefinire il viaggio dei passeggeri, mentre l'industria avanza verso il futuro.”\r

\r

Oltre al programma principale, l’Aviation Future Week includerà anche una ricca piattaforma espositiva, nella quale verranno presentate le ultime tecnologie aeronautiche. I visitatori potranno scoprire nuovi prodotti e fare networking con i rappresentanti del settore. Infine, Emirates e il Museo del Futuro guideranno una serie di workshop interattivi grazie al supporto dei team CX di Emirates, dnata, Emirates SkyCargo, Flight Operations, dei team di sostenibilità di Emirates e dnata, di Boeing e dell’Emirates Group Youth Council.","post_title":"Emirates protagonista dell'Aviation Future Week con il Museo del Futuro di Dubai","post_date":"2024-09-23T10:58:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727089084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sergiu Les è il nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel, società internazionale del settore turistico che opera con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip. In questa nuova posizione, sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei prodotti corporate assumendo la guida di un team di oltre 50 persone. Da Strasburgo, in Francia, si occuperà di supervisionare la strategia commerciale di Roundtrip, brand di Emerging Travel Group dedicato al business travel che offre una piattaforma di prenotazione per piccole e medie imprese.\r

\r

Les apporterà a Emerging Travel Group un'esperienza più che ventennale nella gestione e nella tecnologia per il settore travel nella zona Emea. In precedenza ha infatti ricoperto il ruolo di global sales director presso Cwt, dedicandosi all'acquisizione di nuovi clienti per grandi società. Nell'ultimo decennio ha lavorato in varie posizioni in ambito travel management e technology per Navan (ex TripAction) e American Express Global Business Travel.\r

\r

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Emerging Travel Group e di poter contribuire al percorso di crescita della società - ha commentato lo stesso Les -. L'opportunità di assumere la guida di team commerciali a livello mondiale è perfettamente in linea con la mia passione per le vendite e il mio innato entusiasmo per l'interazione con la clientela. Non vedo l'ora di lavorare con questa squadra per aumentare il successo dell'azienda e orientarne l'espansione in nuovi mercati.”","post_title":"Sergiu Les nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel","post_date":"2024-09-20T11:29:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726831798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474954\" align=\"aligncenter\" width=\"478\"] Da sinistra: Luigi Cantamessa - AD e Direttore Generale di TTI, Alessandro Vannini Scatoli - Presidente di TTI, Enrico Melasecche Germini - Assessore ai Trasporti Regione Umbria, Paola Agabiti - Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria, Claudia Porchietto - Sottosegretario Regione Piemonte[/caption]\r

\r

Presentati nella sala presidenziale della stazione di Roma Ostiense i primi due nuovi collegamenti autunnali della società del Gruppo FS Treni Turistici Italiani (TTI): Roma-Assisi con l’Espresso Assisi e Roma-Alba a bordo dell’Espresso Langhe-Monferrato. Intervenuti all’evento, Alessandro Vannini Scatoli, presidente di TTI, Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato, Enrico Melasecche Germini, Assessore ai Trasporti Regione Umbria, l’Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria Paola Agabiti, il Sottosegretario Regione Piemonte Claudia Porchietto, il Sindaco di Alba Alberto Gatto e Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti Regione Lazio.\r

\r

[caption id=\"attachment_474959\" align=\"aligncenter\" width=\"490\"] Alessandro Vannini Scatoli, presidente di TTI[/caption]\r

\r

Sulla Roma-Assisi, anche in vista del Giubileo, il presidente di TTI rivela l’intenzione di progettare fin d’ora un proseguimento per Perugia e anche Firenze. “Adesso cominceremo già a lavorare sul progetto invernale che dovrà tenere conto del Giubileo imminente e quindi, la Roma-Assisi, potrà essere uno strumento per la città di Roma per delocalizzare il turismo, raggiungendo cittadine che hanno un livello culturale e religioso che le renda inseribili all’interno del circuito generale del Giubileo”. Inoltre, il presidente chiede il “supporto forte” da parte della holding Ferrovie dello Stato e delle regioni, per una collaborazione che possa competere con l’alto livello qualitativo che contraddistingue la concorrenza esterna e rendere così Treni Turistici Italiani non solo un punto di riferimento nazionale, ma anche internazionale.\r

\r

\r

\r

L’Espresso Langhe-Monferrato è un notturno. Passando per Nizza Monferrato e Asti il convoglio arriverà ad Alba. Le partenze da Roma Termini sono venerdì 25 e giovedì 31 ottobre alle 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro è previsto domenica 27 ottobre e domenica 3 novembre; entrambi partono alle ore 18.55 con arrivo nella capitale alle 6.33.\r

\r

Il diurno Espresso Assisi viaggia ogni sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre con partenze da Roma Termini e fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Parte il sabato alle 10.05 con ritorno alle 18.00 e la domenica alle 8.30 con rientro 16.58. Il treno Roma-Assisi è quindi adatto per un’escursione in giornata o un weekend.\r

\r

L’esperienza turistica condotta all’interno dei convogli di TTI si caratterizza per essere sostenibile e di qualità con l’obiettivo di assicurare ai passeggeri il massimo del comfort in una soluzione tesa a riscoprire la bellezza del viaggio e dei territori. Si tratta di vetture abbandonate completamente restaurate e riqualificate rigorosamente nel rispetto del periodo storico a cui sono appartenute, per garantire ai viaggiatori un’esperienza unica all’insegna dello slow tourism, che favorisca borghi e località minori, come sottolinea anche Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il collegamento Roma-Alba coinciderà, inoltre, con la 94esima edizione della Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, come ricordato dal Sindaco di Alba Alberto Gatto. Presenti a bordo una carrozza ristorante con proposte enogatronomiche di alto livello coerenti con la peculiarità della tratta e una carrozza adibita al deposito di bagagli ingombranti come le biciclette, per i più sportivi.\r

\r

I biglietti per viaggiare a bordo dell’Espresso Assisi e dell’Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito ufficiale di TTI https://www.fstrenituristici.it/ e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia: app, biglietterie di stazione, self-service e agenzie di viaggio.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

","post_title":"Treni Turistici Italiani presenta le nuove tratte autunnali in Umbria e Piemonte","post_date":"2024-09-20T10:25:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["treni-turistici-italiani","tti"],"post_tag_name":["treni turistici italiani","tti"]},"sort":[1726827940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberto Giorgio è il nuovo direttore generale del brand InViaggi di casa Fruit. Figura di spicco nel settore turistico con un’esperienza pluridecennale maturata in prestigiose realtà del tour operating italiano, Giorgio si unisce a InViaggi in un momento fortemente orientato alla crescita su più fronti. Sarà impegnato nel coordinare e ottimizzare le attività operative per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un focus particolare sia sul prodotto nazionale sia sullo sviluppo delle potenzialità dell’outgoing.\r

\r

\"Entrare a far parte in qualità di direttore generale di un brand storico come InViaggi, che sta vivendo già da qualche anno nuovo entusiasmo e forti segnali di interesse dal mercato, rappresenta per me una sfida molto motivante e motivo di grande orgoglio - commenta lo stesso Giorgio -. Sono entusiasta di contribuire al rafforzamento e all'espansione delle attività di un’azienda che mette al centro della sua progettualità l’innovazione e la valorizzazione delle singole competenze e non vedo l’ora di condividere con i miei nuovi colleghi un know-how maturato nel corso di una lunga esperienza nel settore del tour operating italiano”.","post_title":"Alberto Giorgio nuovo direttore generale del brand InViaggi di casa Fruit","post_date":"2024-09-19T11:16:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726744587000]}]}}